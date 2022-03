PS Plus 2022: conheça jogos, preços e detalhes dos novos planos no Brasil

A PS Plus terá grandes mudanças em junho para concorrer com o Xbox Game Pass , da Microsoft . Segundo os primeiros detalhes , o serviço do PlayStation 4 ( PS4 ) e PlayStation 5 ( PS5 ) contará com três níveis de assinatura com seus respectivos benefícios e preços, sendo eles: Essential (R$ 34,90), Extra (R$ 52,90) e Deluxe (R$ 59,90). O plano mais simples é igual à PlayStation Plus atual, que segue sem mudanças no preço praticado. Já os demais trazem um catálogo com centenas de jogos como Death Stranding e God of War , além de clássicos do PSOne, PS2 e PSP.

Haverá ainda o plano Premium, que promete jogos de PS3 e de outros títulos do catálogo via streaming, incluindo no PC. No entanto, o Brasil acabou ficando de fora dessa modalidade pela falta de suporte ao PlayStation Now. Nas linhas a seguir, o TechTudo listou todos os detalhes da nova PS Plus para você ficar por dentro das mudanças.

1 de 4 Sony revela nova PlayStation Plus que traz catálogo de games atuais e clássicos para concorrer com Xbox Game Pass — Foto: Rubens Achilles/TechTudo Sony revela nova PlayStation Plus que traz catálogo de games atuais e clássicos para concorrer com Xbox Game Pass — Foto: Rubens Achilles/TechTudo

Essential

Na prática, o novo plano Essential traz os mesmos benefícios que a PS Plus já oferece hoje em dia, sem qualquer tipo de mudança no preço praticado. Esse será o novo padrão para quem deseja ter acesso a multiplayer online nas plataformas da Sony, além de garantir dois jogos mensais para download, descontos exclusivos e armazenamento de dados na nuvem. Veja quanto custa:

Plano mensal: R$ 39,90;

Plano trimestral: R$ 84,90;

Plano anual: R$ 199,90.

2 de 4 Death Stranding está entre os jogos oferecidos pela nova PlayStation Plus, que promete catálogo com centenas de games — Foto: Divulgação/Kojima Productions Death Stranding está entre os jogos oferecidos pela nova PlayStation Plus, que promete catálogo com centenas de games — Foto: Divulgação/Kojima Productions

Extra

Por sua vez, a PS Plus Extra inclui todos os benefícios do plano Essential, mas também garante acesso a um catálogo com até 400 dos jogos mais populares para PS4 e PS5, incluindo exclusivos da PlayStation Studios e sucessos de estúdios parceiros. Vale notar que novos jogos da Sony não estarão disponíveis aos assinantes no dia do lançamento, diferente do Xbox Game Pass da Microsoft.

Plano mensal: R$ 52,90;

Plano trimestral: R$ 139,90;

Plano anual: R$ 339,90.

3 de 4 Crisis Core: Final Fantasy 7 é um dos jogos que ficaram presos no PSP e podem ser beneficiados pela nova PS Plus — Foto: Reprodução/Final Fantasy Wiki Crisis Core: Final Fantasy 7 é um dos jogos que ficaram presos no PSP e podem ser beneficiados pela nova PS Plus — Foto: Reprodução/Final Fantasy Wiki

Deluxe

Disponível apenas em mercados selecionados como o Brasil, o plano Deluxe da PS Plus inclui todos os benefícios dos anteriores, mas também oferece um catálogo de jogos clássicos das gerações do PS1, PS2 e PSP para download. Além disso, será possível experimentar jogos com um limite de tempo antes de decidir uma compra. Os preços são:

Plano mensal: R$ 59,90;

Plano trimestral: R$ 159,90;

Plano anual: R$ 389,90.

4 de 4 Metal Gear Solid 4 é sucesso da franquia que ficou preso no PS3 e pode ser beneficiado pela nova PS Plus, mas só no exterior — Foto: Divulgação/Konami Metal Gear Solid 4 é sucesso da franquia que ficou preso no PS3 e pode ser beneficiado pela nova PS Plus, mas só no exterior — Foto: Divulgação/Konami

Premium (apenas no exterior)

Fora do Brasil, o plano Premium seria o equivalente ao Deluxe. A principal diferença é que haverá suporte ao streaming de até 340 jogos de PS1, PS2, PS4 e PS5 pela nuvem, além de incluir títulos de sucesso do catálogo do PS3. A ideia, segundo a Sony, é mesclar dois dos seus serviços em uma única assinatura: a PlayStation Plus e PlayStation Now — que não estará mais disponível de forma independente.

Infelizmente o Brasil não tem suporte ao PlayStation Now, razão pela qual ficou de fora da oferta de jogos via streaming. A Sony garante, no entanto, que planeja ampliar o benefício para novos mercados e que mais detalhes serão divulgados em breve. Veja quanto custa em dólar, com base na cotação atual:

Plano mensal: US$ 17,99 (R$ 85,72);

Plano trimestral: US$ 49,99 (R$ 238,20);

Plano anual: US$ 119,99 (R$ 571,74).