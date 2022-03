PS Store: 5 jogos que já ficaram de graça por bugs e você não sabia

EA PS Store liberou Ghost of Tsushima Director's Cut de forma gratuita na última terça-feira (29) por conta de um bug no serviço. O game ficou disponível para baixar na loja digital de jogos para PlayStation 4 ( PS4 ) e PlayStation 5 ( PS5 ) por cerca de 1 hora, até que o problema fosse resolvido, e mesmo não-assinantes do PS Plus conseguiram realizar o resgate. Mas essa não é a primeira vez que algo do tipo acontece: títulos como Bloodborne e Just Cause 3 , por exemplo, já foram disponibilizados de graça por erros na plataforma. Pensando nisso, o TechTudo preparou uma lista com cinco jogos que ficaram de graça por bugs na PS Store.

1 de 7 Ghost of Tsushima Director's Cut ficou gratuito por um bug nesta semana — Foto: Reprodução/PlayStation Ghost of Tsushima Director's Cut ficou gratuito por um bug nesta semana — Foto: Reprodução/PlayStation

Resgatar jogos de graça por bugs é seguro?

A Sony não se pronuncia oficialmente sobre os bugs quando os mesmos acontecem. Entretanto, em alguns dos casos que estão presentes na lista, o ocorrido gerou banimento temporário de determinadas contas que se aproveitaram da situação.

Vale ressaltar que, em casos como o de Ghost of Tsushima Director´s Cut, alguns usuários alegam que o Código do Consumidor defende os jogadores. Isso porque o game apareceu gratuito na PS Store, sem nenhum ação ativa dos consumidores. Entretanto, há casos em que os usuários utilizam de glitches para adquirir o jogo, e a empresa tem o histórico de punir as contas rastreadas.

2 de 7 Bloodborne ficou gratuito para ser resgatado em 2020 — Foto: Reprodução/PlayStation Bloodborne ficou gratuito para ser resgatado em 2020 — Foto: Reprodução/PlayStation

Exclusivo de PlayStation 4 (PS4), Bloodborne, foi disponibilizado de graça para os assinantes da PS Plus durante o mês de outubro de 2020. A aposta dos fãs é que o erro aconteceu quando Bloodborne seria incluído na Plus Collection, que seleciona os melhores jogos de PS4 para quem possui um PlayStation 5 (PS5).

Bloodborne foi desenvolvido pelo aclamado estúdio From Software, responsável pela franquia Dark Souls. Ele foi lançado em 2015 apenas para PS4. Assim como outros jogos da desenvolvedora, Bloodborne apresenta uma jogabilidade desafiadora e uma história difícil de ser resumida.

3 de 7 Resident Evil 7 foi adquirido por usuários que exploraram um bug na demo — Foto: Reprodução/Felipe Demartini Resident Evil 7 foi adquirido por usuários que exploraram um bug na demo — Foto: Reprodução/Felipe Demartini

Resident Evil 7, assim como Final Fantasy XV e Battlefield 1, não ficou gratuito de fato. Em agosto de 2021, um usuário (brasileiro, por sinal) descobriu como adquirir o jogo de graça ao utilizar um bug da Coleção PS Plus. Assinantes da PS Plus puderam baixar as demos disponíveis e responder que sim à pergunta sobre adquirir a versão completa, feita dentro da própria demonstração.

Dessa forma, os usuários eram redirecionados para a PS Store e conseguiam adquirir o jogo de forma gratuita, via Coleção PS Plus. Vale ressaltar que alguns dos jogadores que utilizaram deste glitch para adquirir o game tiveram suas contas banidas. Resident Evil 7 foi lançado em 2017 para PC, PS4 e Xbox One e revitalizou a famosa franquia de zumbis. O jogo recebeu uma continuação em 2021, Resident Evil Village, que foi, inclusive, eleito como jogo do ano no Melhores do Ano TechTudo.

4 de 7 Final Fantasy XV também foi explorado através de bug da demo — Foto: Divulgação/Square Enix Final Fantasy XV também foi explorado através de bug da demo — Foto: Divulgação/Square Enix

O caso de Final Fantasy XV foi o mesmo de Resident Evil 7. Os jogadores se aproveitaram do bug ao utilizar a demo, que fica disponível de forma gratuita na PS Store. Este capítulo da renomada franquia da Square Enix foi lançado em 2016 para PC, PS4 e Xbox One.

A história de Final Fantasy XV acompanha o personagem Noctis, que é o príncipe do reino de Lucis e irá se casar com Luna. Apesar dessa premissa “medieval”, Noctis parte para o encontro com Luna em seu carro turbinado. Junto de seus três amigos, ele enfrenta alguns percalços no caminho.

5 de 7 Battlefield 1 estava no grupo de jogos que foram adquiridos ao explorar um bug nas demos — Foto: Divulgação/EA Battlefield 1 estava no grupo de jogos que foram adquiridos ao explorar um bug nas demos — Foto: Divulgação/EA

Battlefield 1 foi outro game resgatado na exploração de um bug da versão demo, assim como aconteceu com Final Fantasy XV e Resident Evil 7. Ou seja: os jogadores baixaram a demo e conseguiram seguir para a opção de compra sem gastos. Vale lembrar que o jogo de guerra da EA foi lançado em 2016 para PC, PS4 e Xbox One. Battlefield 1 foi aclamado em seu lançamento por trazer a conhecida mecânica de tiro em primeira pessoa, mas com narrativas não lineares e espalhadas pelo mundo.

6 de 7 Just Cause 3 foi disponibilizado para assinantes da PS Plus em confusão de regiões — Foto: Divulgação/Square Enix Just Cause 3 foi disponibilizado para assinantes da PS Plus em confusão de regiões — Foto: Divulgação/Square Enix

A PS Plus oferece dois ou três jogos gratuitos por mês para seus assinantes, e os nomes podem variar de acordo com o país. Em agosto de 2017, foi o caso de Just Cause 3, ofertado para a PS Plus americana e substituído por Strike Vector Ex no Brasil. Entretanto, por um erro, Just Cause 3 foi disponibilizado para assinantes brasileiros da PS Plus no primeiro dia do mês e, posteriormente, acabou de fato substituído por Strike Vector Ex. Aliás, este último também ficou disponível para o resgate dos americanos, no mesmo bug que afetou o Brasil.

Extra: Ghost of Tsushima Director's Cut

7 de 7 Ghost of Tsushima ficou disponível para resgate gratuito no último dia 29 de março — Foto: Divulgação/Sony Ghost of Tsushima ficou disponível para resgate gratuito no último dia 29 de março — Foto: Divulgação/Sony

Ghost of Tsushima Director's Cut foi o caso mais recente de game disponibilizado de graça por bug na PS Store, na última terça (29). Se nos outros casos da lista os assinantes da PS Plus foram os que saíram na "vantagem", aqui foi diferente. Isso porque apenas contas brasileiras sem a assinatura do serviço conseguiram resgatar o jogo de graça na PS Store.

Essa versão é a edição de PS5 do jogo lançado para PS4 em 2020. Ele acompanha a jornada de um samurai em busca de vingança pela sua terra, que está sendo invadida. Ghost of Tsushima conta também com um modo multiplayer, que foi inclusive disponibilizado de graça na PS Plus de março.