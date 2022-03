Quais as vantagens do Brave Browser? Veja comparativo com Chrome

O Google Chrome, por sua vez, é o navegador mobile mais baixado do mundo. Integrado a recursos úteis como Tradutor e Lens, o browser chama a atenção pelo rápido desempenho. A seguir, veja o comparativo entre Brave Browser e Google Chrome que o TechTudo preparou e decida qual o melhor aplicativo de navegador.

1 de 5 Lista compara os aplicativos de navegadores Brave e Chrome — Foto: Marcela Franco/TechTudo Lista compara os aplicativos de navegadores Brave e Chrome — Foto: Marcela Franco/TechTudo

Funções dos navegadores

Focado em segurança, o Brave Browser fornece um relatório de privacidade que informa o número de anúncios e rastreadores bloqueados. O navegador se destaca também pela função "HTTPS Every", que criptografa dados em sites protegidos apenas com protocolo HTTP. Além disso, o browser promete reduzir o tempo de carregamento da página, melhorando o desempenho do aplicativo e contribuindo para a economia de dados móveis.

2 de 5 Brave exibe relatório de privacidade em sua tela inicial — Foto: Reprodução/Marcela Franco Brave exibe relatório de privacidade em sua tela inicial — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Já o Google Chrome traz como recursos extras as ferramentas Google Tradutor e Google Lens. A primeira permite traduzir textos em apenas um toque, uma vez que a funcionalidade é incorporada às páginas da web. Com o Lens, por sua vez, é possível fazer pesquisas por meio de imagens. O browser também permite salvar páginas para ler offline.

Anúncios

O Brave Browser possui um bloqueador de anúncios e pop-ups integrado que suspende todo tipo de anúncio das páginas, enquanto o mesmo recurso no Google Chrome bloqueia apenas propagandas consideradas invasivas.

O navegador se diferencia também por trazer o "Rewards", um sistema de recompensas que fornece tokens (um tipo de moeda virtual) aos usuários que visualizam propagandas. Para receber o benefício, é preciso ativar o programa.

3 de 5 Bloqueador de anúncio é o destaque do app Brave — Foto: Reprodução/Marcela Franco Bloqueador de anúncio é o destaque do app Brave — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Feito isso, o navegador mostrará os anúncios ocultados em forma de notificação. Quando o usuário tocar no aviso para exibir a propaganda, o app liberará os tokens, que podem ser usados para apoiar sites e criadores de conteúdo ou comprar conteúdos digitais. As doações podem ser feitas no próprio navegador. Vale destacar ainda que é possível controlar a frequência de aparição das propagandas.

Desempenho

O aplicativo Brave promete ser até oito vezes mais rápido que o Chrome. Em testes feitos por um site especializado que comparou o tempo de carregamento de quatro sites, a versão desktop do Brave Browser se mostrou mais eficiente do que o Google Chrome para computadores. O Brave ganhou a disputa em duas tentativas, e empatou e perdeu em uma. Veja o resultado abaixo.

Desempenho dos navegadores (desktop) Site testado Google Chrome Brave Browser fox.com 8,13 seg 6,12 seg nytimes.com 8,42 seg 5,48 seg youtube.com 3,5 seg 3,5 seg facebook.com 2,6 seg 2,7 seg

Apesar disso, o Chrome foi mais rápido do que o Brave nas versões para celulares. O TechTudo comparou o tempo de carregamento dos sites "globo.com", "techtudo.com" e "youtube.com" na guia anônima. Em todas as tentativas, o Chrome teve melhor desempenho. Os testes foram feitos no aparelho Galaxy A10S com Android 11.

Desempenho dos navegadores (aplicativo) Site testado Google Chrome Brave Browser techtudo.com 3,9 seg 4,3 seg globo.com 6,8 seg 7,5 seg youtube.com 3,8 seg 4,1 seg

Interface e usabilidade

Os aplicativos Brave Browser e Chrome apresentam interface clean e moderna, o que permite uma navegação intuitiva e sem complicações. Sobre as diferenças de layout, pode-se citar o menu dos apps. No Google Chrome, as configurações devem ser acessadas no topo da tela. Já no Brave Browser, os usuários têm acesso a recursos como histórico, download e favoritos ao tocar no menu na parte de baixo do visor. Além disso, a barra de pesquisa do navegador do Google é mais larga do que a do rival.

4 de 5 Brave possui atalho na barra de pesquisa que leva o usuário à ferramenta de doação — Foto: Reprodução/Marcela Franco Brave possui atalho na barra de pesquisa que leva o usuário à ferramenta de doação — Foto: Reprodução/Marcela Franco

O ícone que permite abrir novas guias no Chrome etambém fica localizado no topo da tela. No Brave, o botão está na parte de baixo. Outra diferença diz respeito à barra de pesquisa, que no navegador Brave acompanha os ícones de leão e triângulo. Eles dão acesso rápido ao número de anúncios bloqueados e à ferramenta para verificar os tokens possuídos e enviar doações a sites.

Disponibilidade em plataformas

Brave Browser e Google Chrome: qual o melhor?

Brave Browser e Google Chrome são navegadores que entregam bom desempenho e funções bem desenvolvidas. A melhor opção vai depender de quais recursos você mais valoriza. O Brave Browser parece fornecer maior segurança ao usuário, uma vez que permite bloquear anúncios e rastreadores de todos os sites, além de exibir relatórios de privacidade. Além disso, por não carregar propagandas, o navegador tende a consumir menos dados móveis. Por outro lado, o Google Chrome mostrou, em testes, ser o navegador com melhor desempenho.

5 de 5 Brave e Chrome são navegadores que apresentam bom desempenho — Foto: Marcela Franco/TechTudo Brave e Chrome são navegadores que apresentam bom desempenho — Foto: Marcela Franco/TechTudo

