Quatro aparelhos que facilitam a vida mas ainda não têm versão smart

Vários aparelhos comuns, como caixas de som e lâmpadas, ganharam versões smart. No entanto, há outros que, embora sejam facilitadores no dia a dia, ainda não contam com modelos inteligentes. É o caso de máquinas de lavar louças e processadores de alimento, por exemplo - que, apesar de terem potencial para apresentar aparelhos smart, ainda mantêm seus sistemas comuns.

Controle remoto via celular e automatização de tarefas são algumas ações que os modelos inteligentes desses dispositivos poderia fazer. Na lista a seguir, confira quatro aparelhos que, embora facilitem o nosso cotidiano, não têm ainda versão smart.

Com eletrodomésticos smart, seria possível controlar suas funções via celular

1. Máquina de lavar louças

As lava-louças smart poderiam apresentar modos específicos de lavagem e controle remoto

A máquina de lavar louças é um eletrodoméstico que faz diferença na rotina de quem deseja economizar tempo na cozinha. No entanto, esses aparelhos ainda não contam com uma versão smart, que poderia, por sua vez, otimizar ainda mais a vida dos usuários. Assim como máquinas de lavar roupas, os modelos inteligentes do dispositivo poderiam apresentar recursos como programação remota das lavagens, por exemplo, o que garantiria alguma economia de tempo.

Além disso, na versão inteligente, o usuário poderia acessar as funções da máquina de lavar louças diretamente pelo celular. Assim, poderia, por exemplo, programar o modo da lavagem e o tempo, acompanhando ainda todo o processo. Como em máquinas de lavar roupas, poderia haveria também a opção de receber notificações de quando os utensílios estariam limpos ou mesmo de que seria hora de fazer manutenção.

Na prática, com esses recursos, seria possível ativar o funcionamento da lava-louças já do trabalho. Desse modo, quando chegasse em casa, o usuário encontraria os itens já limpos e utilizáveis.

2. Liquidificador

Os liquidificadores smart seriam uma opção para controlar à distância

Outro utensílio de cozinha que poderia facilitar a vida dos usuários em uma versão smart é o liquidificador. Além do controle remoto por aplicativo via smartphone ou assistente de voz, o aparelho inteligente poderia oferecer algumas outras facilidades. O comando do eletrodoméstico à distância, por exemplo, tornaria o preparo dos alimentos ou bebidas mais prático, já que permitiria ao usuário realizar outras tarefas ao mesmo tempo.

Além disso, os modelos smart de liquidificador poderiam, por exemplo, apresentar modos específicos para preparar alimentos e/ou sucos e vitaminas. Outro destaque do dispositivo inteligente poderia ser um modo voltado à produção de sorvete, o que permitiria dar o ponto certo aos preparos. Assim como nas versões inteligentes de micro-ondas, uma proposta interessante para o dispositivo seria a capacidade de ler códigos de barras para implementar modos específicos de preparo dos produtos.

3. Processador de alimentos

Os processadores de alimentos smart seriam capazes de apresentar modos de trituração específicos para cada alimento

Assim como o liquidificador, outro destaque na cozinha inteligente seria o processador de alimentos. Uma versão smart do aparelho poderia apresentar modos específicos de uso para cada tipo de preparo, além da possibilidade de controle pelo celular ou assistente de voz.

Por ser controlado via aplicativo, um destaque especial para o produto seria o de encontrar dicas de receitas para facilitar o dia a dia do usuário. Além disso, a opção de selecionar modos inteligentes, tempo e velocidade para o preparo ou trituração de alimentos poderia ainda permitir que o usuário acertasse os pontos exatos das receitas com mais facilidade.

4. Batedeira

A batedeira smart poderia ajudar os usuários com as medidas certas para as receitas

A batedeira inteligente pode ser uma grande ajuda para o preparo de bolos, recheios de tortas e massas, por exemplo. Isso porque uma versão smart do aparelho poderia contar modos específicos para cada tipo de prato, sendo possível programar o uso diretamente pelo celular. Além disso, poderia ainda contar com sensores capazes de indicar as quantidades necessárias de alimentos para fazer uma receita.

O acionamento remoto do dispositivo permitiria ao usuário realizar outros processos na cozinha, ligando ou desligando a batedeira utilizando apenas a voz. Com a compatibilidade com o aplicativo do smartphone, a batedeira smart poderia ainda oferecer dicas sobre o preparo ideal para cada prato e receitas completas de diversos pratos.