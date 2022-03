Quer subir de rank no Valorant? Veja 7 coisas que você deveria fazer

Valorant é um jogo de FPS da Riot Games que está disponível grátis para PC. O game conta com ranks que vão do ferro ao radiante. O jogador sobe de elo dependendo do número de vitórias e desempenho nas partidas. Para mandar bem na ranked, é interessante treinar a mira no estande de tiro do jogo, como The Range, ou com softwares externos, como AimLab . Vale ainda ficar de olho na economia e escolher a composição certa de personagens. O TechTudo preparou uma lista com dicas para aqueles que querem subir o nível no jogo.

1 de 7 Para subir de elo no Valorant é necessário otimizar agentes e entender os mapas do jogo — Foto: Divulgação/Riot Games

Defina mira e sensibilidade

Algo essencial para ter uma boa dinâmica durante o jogo é entender quais as melhores especificações técnicas para seu estilo. Configure a mira para a que mais se adequar ao seu olho e aos seus reflexos. Além disso, vale adaptar a sensibilidade do mouse conforme o que você se sentir mais confortável.

Se você deseja ter uma ideia das configurações que são mais usadas no Valorant , talvez seja interessante utilizar a mira dos pro players como base. A partir disso, o jogador pode modificar e adaptar para o seu estilo de jogo.

2 de 7 Configurar a mira e a sensibilidade para o seu gosto pode te ajudar a subir de rank — Foto: Divulgação/Riot Games

Treine a mira

Como qualquer jogo em que a função primária é atirar, é sempre bom estar com a mira em dia, então treinar é essencial. O próprio game apresenta modos para ajudar a melhorar, como o The Range, onde o jogador pode configurar para que bots apareçam. Assim, é possível calcular os acertos de acordo com um tempo pré-determinado.

Além desse, há também o mata-mata, onde é possível enfrentar outros jogadores sem o uso de habilidades, apenas no tiro. Por fim, para aqueles com ainda maior disposição, há a opção do Aim Lab, que disponibiliza diversos exercícios de mira com propostas diferentes. O programa conta com estatísticas ao fim de cada sessão de treinamento.

3 de 7 Aim Lab é um software usado para treinar mira e reflexos em jogos de FPS — Foto: Divulgação/Statespace

Otimize personagens e pixels

Um fator importante é entender exatamente o que cada personagem é capaz de fazer dentro de uma partida e escolher alguns para otimizar. Os pixels são conhecidos como pontos específicos do mapa em que, se as habilidades de personagens são usadas, é possível localizar, causar dano ou até mesmo eliminar adversários. Muitas classes como os controladores, iniciadores e sentinelas como Viper, Sova, Killjoy, Cypher, Astra, entre outros, podem ser potencializados com o uso de pixels.

O personagem Sova, por exemplo, consegue encontrar inimigos com a Flecha Rastreadora (E). Se bem utilizada, é possível achar oponentes em longas distâncias e assim se preparar para o ataque ou defesa. Além disso, é possível até mesmo eliminar inimigos com a Flecha de Choque (Q). Isso acontece porque se o adversário sofrer dano de dois dardos elétricos, ele é eliminado.

4 de 7 Flecha de Choque transforma Sova em um agente muito perigoso — Foto: Reprodução/Davi Bicalho

Escolha o agente correto

Jogar com seu agente favorito pode ser divertido, mas é sempre bom recordar que em uma partida todas as funções devem estar sempre equilibradas. Ter apenas duelistas pode acarretar uma falta de controle durante os rounds. A utilização de smokes, cortinas de fumaça, são essenciais para evitar avanços rápidos e também são úteis na hora de fazer uma entrada em um bomb.

Ter uma Sage em determinados mapas para utilizar a Orbe Barreira (C) ou Orbe de Lentidão (Q) pode ser extremamente útil. Isso porque ajuda a evitar avanços rápidos dos inimigos ou ajudar nos retakes e defusar a spike.

5 de 7 Sage pode evitar avanços rápidos dos inimigos. — Foto: Reprodução/Davi Bicalho

Controle a economia

A economia do jogo funciona de maneira que os times ganham créditos em todos os rounds. Os dois lados começam com 800 créditos. Se vencer um round, a equipe contabiliza três mil a mais para cada ganhador. Em caso de derrota, 1,9 mil para cada perdedor. Caso o time perca mais de dois rounds em sequência, há um bônus de 500 créditos. Já se as derrotas passarem de três jogos, são mil a mais para o time derrotado. Abates e plantar a spike também dão créditos adicionais.

O ideal é que você sempre tenha dinheiro para realizar a compra completa (full buy), porém nem sempre é possível por ser muito caro. Em caso de derrota no primeiro round , é interessante economizar no segundo para comprar tudo no terceiro.

Para fazer um round eco (econômico), é sempre bom se comunicar com o time para que todos estejam na mesma página e possam comprar habilidades, colete e rifles no próximo round. Dessa forma, a batalha é de igual para igual contra o time inimigo.

6 de 7 Nem sempre é possível comprar as armas e habilidades em todos os rounds de Valorant — Foto: Divulgação/Riot Games

Comunique-se

Sempre que puder, fale. Um jogo com canal de voz aberto dá a possibilidade de se comunicar imediatamente, ajudando em momentos decisivos. Isso pode contribuir com as escolhas do time sobre qual bomb atacar, quantos inimigos estão em determinado local, onde eles foram encontrados (em caso de habilidades como a Câmera de Vigilância (E) do Cypher) e afins. Esse tipo de atitude pode virar um round.

É importante também lembrar de não se exaltar e dar rage (gritar) no chat de voz. Isso não é útil e, dependendo das palavras usadas na conversa, pode levar a penalidades e até mesmo banimento do jogo.

Assista aos profissionais

Assistir aos jogadores profissionais, observando como se movimentam e usam as habilidades, pode ajudar muito a melhorar sua percepção de jogo. Além disso, muitos pro players têm o costume de ser main em algumas funções.

Um exemplo é o jogador Sacy da LOUD, conhecido por jogar de Sova. Se você gosta do personagem, é interessante ver o comportamento do atleta em partidas e aprender jogadas. Assistir a streams na Twitch ou vídeos no YouTube pode ensinar muito sobre o jogo e ser útil para a evolução constante.

7 de 7 Time da LOUD conta com grandes jogadores do cenário do Valorant brasileiro — Foto: Divulgação/LOUD

