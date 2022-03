QuintoAndar é confiável? Veja como funciona site para aluguel de imóveis

QuintoAndar é uma startup brasileira focada em negociações de compra, venda e aluguel de imóveis . Disponível na versão web e em aplicativo para celulares Android e iPhone ( iOS ), o serviço promete "aluguel rápido, sem fiador e com segurança" para os inquilinos e um sistema de locação seguro para os proprietários. A proposta do QuintoAndar fez a imobiliária digital crescer no Brasil: atualmente, a plataforma está presente em 28 cidades brasileiras.

Em 2019, a Forbes reconheceu a startup como uma das dez empresas mais inovadoras do país, ao lado de companhias consolidadas em outros ramos, como Nubank, iFood e 99. No entanto, usuários que desconhecem o QuintoAndar podem ter dúvidas em relação ao funcionamento da plataforma e dúvidas sobre a confiabilidade do serviço. Pensando nisso, o TechTudo explica, nas linhas a seguir, se o QuintoAndar é confiável e como ocorrem os pagamentos e negociações na imobiliária digital.

QuintoAndar promete facilitar processo de compra e aluguel de imóveis

O que é e como funciona o QuintoAndar?

O QuintoAndar é uma imobiliária digital que busca facilitar o processo de venda e locação de casas e apartamentos. O usuário pode navegar pelo site ou usar o aplicativo para buscar imóveis a partir de filtros personalizáveis, como localização, preço e número de dormitórios. É possível refinar ainda mais a busca, selecionando critérios como proximidade a metrô, mobília e "aceita pets?". Se, após ver as fotos e vídeos do imóvel e fazer um tour virtual 360° pelo local, a pessoa se interessar pela propriedade, ela tem a opção de agendar uma visita presencial diretamente pelo serviço.

QuintoAndar é uma imobiliária digital bastante famosa no Brasil

A proposta da startup é intermediar o contato entre proprietários e possíveis inquilinos. Até o momento, a empresa está presente em quase 60 cidades brasileiras, como Rio de Janeiro, São Paulo, Osasco, Campinas, Porto Alegre e outras. Para venda de imóveis, o QuintoAndar está disponível em um número reduzido de cidades. São 20 ao todo: 13 em São Paulo, duas no Rio de Janeiro, quatro no Rio Grande do Sul e uma em Minas Gerais.

Negociação

O usuário pode agendar uma visita ao imóvel com o proprietário e, caso se interesse pela casa ou apartamento, fazer uma proposta pelo próprio site ou aplicativo. Após preencher seus dados pessoais, a pessoa em questão irá descrever o valor da sua proposta e, se assim desejar, justificá-la no campo de comentários. Na plataforma também existem campos destinados às negociações de valor de aluguel, reparos e demais benfeitorias no imóvel.

QuintoAndar permite fazer propostas e negociar diretamente pelo app

A negociação ocorre de forma totalmente digital por meio do QuintoAndar, o que garante a ambas as partes que as informações acordadas constarão do aplicativo. Tanto o inquilino quanto o proprietário têm um prazo de 72h para responder – depois disso, a oferta é automaticamente cancelada. Caso a proposta seja aceita, o inquilino ainda passará por uma avaliação de crédito e análise de documentos para então receber por e-mail o contrato de aluguel com demais instruções. Vale lembrar que tudo pode ser assinado e firmado digitalmente, sem necessidade de cartório.

Pagamento

Os aluguéis do QuintoAndar são pagos no sistema de pagamento antecipado, ou seja, o inquilino paga pelos dias em que vai morar no imóvel. Além do aluguel, as despesas que constam da fatura mensal incluem seguro-incêndio, IPTU e taxas de serviço. Caso o usuário tenha negociado com o proprietário algum acordo de desconto, este será lançado na fatura em forma de reembolso.

Sobre pagamento de taxa de condomínio, é importante esclarecer que o primeiro vencimento constará da fatura do aluguel, mas os seguintes devem ser solicitados junto à administradora, que poderá enviar o documento por e-mail ou Correios, dependendo das regras da organização.

Aluguéis do QuintoAndar seguem esquema de pagamento antecipado

Na área "Meu Aluguel" do aplicativo da imobiliária digital, o inquilino consegue gerar um boleto do aluguel, enviá-lo por e-mail ou copiar o código de barras para pagar pelo app do seu banco. A confirmação do pagamento leva até três dias. Em caso de atraso, é possível emitir uma segunda via com valores e vencimentos atualizados rapidamente.

QuintoAndar é confiável?

O QuintoAndar está devidamente autorizado a atuar no mercado imobiliário. A empresa tem registro do Conselho Regional de Corretores de Imóveis, o CRECI, órgão que fiscaliza o mau exercício da profissão, o que dá credibilidade à plataforma. Além disso, por atuar em 11 estados, também disponibiliza o número do registro válido para cada uma das unidades federativas. Logo, o QuintoAndar é confiável tanto para proprietários que pretendem alugar ou vender seus imóveis quanto para inquilinos em busca de um lar.

QuintoAndar tem boa avaliação no Reclame Aqui

Por outro lado, é importante ressaltar que ainda assim existe a chance de inquilinos enfrentarem problemas com imóveis ou proprietários. No Reclame Aqui, o QuintoAndar tem uma nota considerada "ótima" (8/10), com 99.8% das reclamações respondidas pela empresa. O índice de resolução também é alto (84,3%), e 68,2% dos usuários voltariam a fazer negócio com a plataforma. Os principais problemas reportados incluem "cobrança indevida" e "descumprimento de contrato".

Plataformas semelhantes

Entre os concorrentes do QuintoAndar estão empresas como Zap Imóveis, portal do ramo imobiliário do Grupo OLX Brasil, VivaReal Imóveis e Airbnb, empresa americana para aluguel de imóveis por temporada. No Reclame Aqui, em comparação com a primeira (6.9/10), a imobiliária digital se destaca pela nota maior, além de maior índice de solução e de usuários que voltariam a fazer negócio. O mesmo vale para as outras duas, que têm taxas menores – o Airbnb, inclusive, tem as menores notas entre as empresas acima, tido somente como "regular" e com índice de resolução de apenas 56%.

Airbnb é um dos principais concorrentes do QuintoAndar

