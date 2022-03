Relembre oito jogos de terror que marcaram os anos 2000

Resident Evil e Silent Hill são duas franquias lançadas no fim dos anos 90 e início dos anos 2000 que popularizaram o subgenêro Survival Horror. O sucesso desses games fez com que várias desenvolvedoras optassem pelo mesmo caminho. As duas décadas seguintes trouxeram diversos jogos icônicos de terror. Inclusive, o sucesso de algumas franquias dessa época é tamanho que até hoje muitos fãs clamam por um remake ou reboot, como a já mencionada Silent Hill, Dino Crisis, entre outras. Pensando nisso, o TechTudo preparou uma lista com 8 jogos de terror que marcaram os anos 2000.

1 de 9 Silent Hill 2 é um dos jogos que popularizou o gênero de Survival Horror — Foto: Divulgação/Konami Silent Hill 2 é um dos jogos que popularizou o gênero de Survival Horror — Foto: Divulgação/Konami

Silent Hill 2

2 de 9 Silent Hill 2 trouxe uma história inovadora — Foto: Reprodução/YouTube Silent Hill 2 trouxe uma história inovadora — Foto: Reprodução/YouTube

Silent Hill 2 foi lançado pela Konami em 2001 e trazia a história de James Sunderland. No game, Sunderland foi para a cidade repleta de monstros, Silent Hill, após receber uma carta de sua esposa, Mary. O problema é que sua companheira estava morta há algum tempo.

Indo além do que se esperava do gênero Survival Horror na época, Silent Hill 2 mostrou que o nicho poderia não só assustar, mas também trazer uma história de qualidade no pacote. Isso porque o segundo jogo da franquia cumpria seu papel como jogo de terror, mas também abordou um drama psicológico de qualidade através de James. O game foi um sucesso de vendas e de crítica, com um índice de 89 no site Metacritc.

Resident Evil HD Remaster

3 de 9 Resident Evil HD Remaster trouxe a mesma história com uma jogabilidade melhorada — Foto: TechTudo Resident Evil HD Remaster trouxe a mesma história com uma jogabilidade melhorada — Foto: TechTudo

Em Resident Evil Remake, a Capcom otimizou a jogabilidade do game de 1996, mas manteve a história de forma integral. No game, o jogador conhece a equipe Alpha da S.T.A.R.S, uma força policial de elite da cidade de Raccoon City. Este grupo de soldados tem a missão de investigar o desaparecimento do time Bravo. Assim, eles vão parar em uma mansão que está repleta de morto-vivos.

Como já dito acima, uma franquia foi responsável por popularizar o survival horror: Resident Evil. Se em 1996, o jogo original já foi estrondoso, o remake de 2002 atualizou a jogabilidade e foi novamente um sucesso. Quem jogou este título nunca irá se esquecer da cena em que Chris vê seu primeiro zumbi.

Dino Crisis

4 de 9 Embora não seja focado só no terror, Dino Crisis é um campeão de sustos dos anos 90 — Foto: Reprodução/YouTube Embora não seja focado só no terror, Dino Crisis é um campeão de sustos dos anos 90 — Foto: Reprodução/YouTube

Conhecido como Resident Evil de dinossauros, Dino Crisis conta a história de uma equipe que é enviada à ilha de Ibis para capturar o Doutor Edward Kirk, líder de um projeto secreto de armas em um laboratório no local. Entretanto, logo quando pousam no lugar, o time comandado por Regina é surpreendido por um Tiranossauro Rex que devora um dos membros da equipe.

Toda e qualquer semelhança de Dino Crisis com Resident Evil não é mera coincidência. O jogo foi desenvolvido pela mesma equipe que estava por trás da franquia Resident Evil na Capcom. Ainda assim, esses pontos parecidos não impediram o game de ser um sucesso e criar uma comunidade de fãs que até hoje pede por um remake da saga.

Resident Evil 4

5 de 9 Resident Evil 4 traz nova história de Leon, um dos personagens mais icônicos da franquia — Foto: Reprodução/YouTube Resident Evil 4 traz nova história de Leon, um dos personagens mais icônicos da franquia — Foto: Reprodução/YouTube

Leon Kennedy pode ser considerado o cara mais azarado do planeta. Se no seu primeiro dia de emprego em Resident Evil 2 ele foi obrigado a enfrentar o apocalipse zumbi, a coisa não melhorou alguns anos depois. Em Resident Evil 4, Leon trabalha para o Presidente dos Estados Unidos e é enviado para uma ilha na costa da Espanha para investigar o desaparecimento da filha de seu chefe. Aqui ele não vai enfrentar um apocalipse zumbi, mas algo semelhante.

Se o primeiro Resident Evil revolucionou a indústria ao trazer um ambiente aterrorizante, com inimigos e histórias criativas, o quarto revolucionou de outra forma. Precisando de um respiro após alguns spin-offs de sucesso menor, Resident Evil 4 traz Leon de volta aos holofotes. A jogabilidade apresentada pela Capcom é utilizada (e melhorada) até hoje em praticamente todos os jogos de tiro em terceira pessoa.

F.E.A.R

6 de 9 F.E.A.R.: jogo misturava elementos de FPS e horror — Foto: Reprodução/Movie Pilot F.E.A.R.: jogo misturava elementos de FPS e horror — Foto: Reprodução/Movie Pilot

F.E.A.R, ao contrário dos outros títulos da lista, é em primeira pessoa, o que tornou sua jogabilidade bastante assustadora. Isso porque o game lida com temas sobrenaturais ao abordar uma empresa que tentou desenvolver soldados psíquicos com capacidades de telepatia. O resultado não foi positivo e os jogadores devem encarar diversos ambientes escuros, abandonados e mal assombrados.

O jogo se popularizou no imaginário por ter sido lançado em uma época que o YouTube começava a ganhar força. Por possuir diversos momentos de susto, era comum se deparar com vídeos de pessoas jogando F.E.A.R e dando saltos de medo. Dessa forma, ele se tornou um dos expoentes no gênero de jogos de terror.

Eternal Darkness: Sanity's Requiem

7 de 9 Eternal Darkness misturava feitiços com terror de sobrevivência — Foto: Reprodução/YouTube Eternal Darkness misturava feitiços com terror de sobrevivência — Foto: Reprodução/YouTube

Eternal Darkness foi lançado em 2002 como um exclusivo de Nintendo Game Cube. Ele se destacou com a crítica especializada por trazer uma jogabilidade semelhante a de Resident Evil, mas com a adição de feitiços. Em Eternal Darkness, os inimigos não eram zumbis, mas sim entidades poderosas. Dessa forma, o game conseguiu transportar a mesma sensação aterrorizante que os jogos da Capcom traziam, mas com uma jogabilidade inovadora. Vale ressaltar que esse game marcou muitos fãs por trazer gráficos de qualidade para a época.

Alone in the Dark: The New Nightmare

8 de 9 Alone in the Dark veio antes e inspirou Resident Evil — Foto: Reprodução/VGMOnline Alone in the Dark veio antes e inspirou Resident Evil — Foto: Reprodução/VGMOnline

Se alguma franquia pode brigar pelo título de fundador do subgênero de Survival Horror, seria Alone in the Dark. O primeiro game da série foi lançado em 1992 e inspirou o nascimento do próprio Resident Evil. Assim, quando Alone in the Dark: The New Nightmare foi lançado em 2002, ele se tornou um dos mais lembrados da franquia. Isso porque ele foi o primeiro que pode se aproveitar de novas tecnologias para melhorias gráficas. O jogo apresentou a história do detetive Edward Carnby que investiga o desaparecimento de seu parceiro, Charles Fiske.

Siren

9 de 9 Siren apresentou história de terror no estilo japonês — Foto: TechTudo Siren apresentou história de terror no estilo japonês — Foto: TechTudo

Em uma época que o Japão mostrava sua habilidade de criar histórias aterrorizantes no cinema, Siren foi lançado para mostrar o mesmo nos videogames. O jogo conta a história de uma vila que está presa no espaço-tempo após um ritual maligno. Siren marcou toda uma geração de gamers ao trazer uma jogabilidade aterrorizante, que mesclava furtividade com elementos de terror. Até os dias atuais, o game é relembrado como um dos mais assustadores da infância de diversos jogadores.

Com informações de Capcom, Metacritic