Rework no LOL: veja 10 campeões que tiveram mudanças importantes no game

League of Legends tem diversos casos de rework, ou seja, mudanças em características básicas ou físicas de um personagem do jogo. Entre as principais alterações no MOBA da Riot Games estão campeões como Vel’Koz, Vayne e Skarner, entre outros. Vale lembrar que o rework pode ser feito para corrigir bugs, como foi o caso de Rengar, ou mesmo "atualizar" o visual do personagem. O TechTudo separou 10 campeões que sofreram transformações importantes ao longo da história de LOL. Confira a seguir:

1 de 11 Evelynn teve seu visual bastante modificado com o rework, mudança ainda mais visível com skins como a Evelynn Sombria — Foto: Divulgação/Riot Games Evelynn teve seu visual bastante modificado com o rework, mudança ainda mais visível com skins como a Evelynn Sombria — Foto: Divulgação/Riot Games

Galio

Antes do rework, Galio era um personagem completamente esquecido pelos players. Com uma aparência nada atrativa, o “Sentinela” possuía uma passiva que convertia 50% de MR para AP, uma vantagem pouco atrativa, já que era raro que o jogador enfrentasse mais de dois adversários de AP.

Após a atualização na 7ª temporada, o personagem ganhou um novo fôlego. A maior mudança de Galio está na aparência, mas a jogabilidade do personagem também garantiu o posto de um dos personagens mais populares atualmente. Isso acontece tanto em ranqueadas quanto em partidas normais, muito por conta de uma ultimate capaz de iniciar lutas em equipe, salvar um aliado ou até mesmo fugir de uma situação de risco.

2 de 11 Galio é um dos campeões que sofreram rework; depois das mudanças, ele ficou mais popular entre os jogadores — Foto: Reprodução/Riot Games Galio é um dos campeões que sofreram rework; depois das mudanças, ele ficou mais popular entre os jogadores — Foto: Reprodução/Riot Games

Evelynn

Evelynn faz parte da primeira leva de personagens lançados no jogo. Portanto, não é surpresa para ninguém que tenha passado por tantas mudanças. Na primeira temporada, ela oscilou entre ser uma campeã extremamente poderosa e ser uma escolha que poderia prejudicar a equipe.

Sua personalidade como assassina se mantém desde o início, mas ela sofreu mudanças significativas tanto na aparência quanto nas habilidades e na própria história. Mesmo antes do rework realizado em setembro de 2017, Evelynn já era uma campeã difícil de se enfrentar em normais ou ranqueadas. Após as alterações, se tornou imbatível pela nova habilidade de encantar o oponente, que se torna totalmente vulnerável ao sofrer dano explosivo.

3 de 11 Evelynn foi uma das primeiras campeões lançadas em League of Legends; visual mudou bastante após rework — Foto: Reprodução/Riot Games Evelynn foi uma das primeiras campeões lançadas em League of Legends; visual mudou bastante após rework — Foto: Reprodução/Riot Games

Graves

A trajetória de Graves no jogo é bastante curiosa. Após estrear nos campos da justiça, em 2011, o campeão era tão forte na botlane, que precisou ser nerfado por seis vezes consecutivas. Ele é um dos poucos personagens a mudar de posição no mapa após um rework. De atirador, Graves se tornou um elemento importante na jungle durante a 5ª temporada.

Apesar do estranhamento inicial por haver um atirador na jungle, assim como ocorreu com Kindred, o potencial de dano de Graves garantiu ao personagem ser uma escolha para caçador (inclusive entre os jogadores profissionais).

4 de 11 Graves passou de atirador para um poderoso caçador após atualização — Foto: Reprodução/Riot Games Graves passou de atirador para um poderoso caçador após atualização — Foto: Reprodução/Riot Games

Poppy

Poppy é mais um exemplo de transformação total em League of Legends. A personagem teve seu conceito totalmente reformulado na 5ª temporada, até mesmo sua história de fundo. Antes, a campeã não tinha uma personalidade muito clara. A história do seu passado é de uma imigrante que se tornou peça importante no governo de Demacia, e que, apesar de ser extremamente talentosa, desviou dinheiro público para atender a seus desejos pessoais.

Atualmente, a yordle lança seu escudo como um ataque à distância e luta com um martelo de duas mãos. Sua missão é apenas uma: entregar a arma a um herói lendário. Mudanças na splash art de Poppy também foram necessárias, já que a antiga não era nada carismática ou popular.

5 de 11 Poppy passou por mudanças radicais em sua história, aparência e skills — Foto: Reprodução/Riot Games Poppy passou por mudanças radicais em sua história, aparência e skills — Foto: Reprodução/Riot Games

Rengar

Apesar de não ter sofrido tantas alterações, o rework de Rengar merece estar nesta lista por conta do impacto que causou nos jogadores – e na própria Riot. Após ser relançado, ainda na 4ª temporada, sua passiva parecia torná-lo mais divertido de se jogar. No entanto, logo foi possível perceber muitos bugs que o tornavam extremamente mortal.

Em cada partida, Rengar destruía os players oponentes, o que fez com que ele se tornasse um dos campeões mais banidos na época. Mais bugs no personagem iam surgindo conforme novas alterações eram feitas. A equipe da desenvolvedora teve que se esforçar para trazer alterações acertadas no personagem.

6 de 11 Rengar passou por um período conturbado após o rework — Foto: Reprodução/Riot Games Rengar passou por um período conturbado após o rework — Foto: Reprodução/Riot Games

Ryze

Assim como Evellyn, Ryze também faz parte da leva inicial de campeões do jogo. Para se desenvolver no jogo, o player deveria investir em itens que aumentassem a mana do mago para aumentar seu poder de ataque. No entanto, o personagem não parecia assumir outra posição que não fosse a de um tank nos times.

Com a atualização na 6ª temporada, Ryze se transformou em um campeão extremamente forte, capaz de duelar de igual para igual com qualquer outro personagem, além de ser um elemento importantíssimo nas lutas em equipe. Após este capítulo, alguns nerfs e uma pequena alteração no Q foram necessários para trazer um equilibrio maior no jogo.

7 de 11 Ryze, o mago de mana, antes de passar por mudanças — Foto: Reprodução/Riot Games Ryze, o mago de mana, antes de passar por mudanças — Foto: Reprodução/Riot Games

Taric

Com um passado um pouco nebuloso Taric chegou jovem, vindo de um mundo desconhecido para Runeterra, e não foi muito bem recebido pela comunidade de players. O personagem não tinha um conjunto de habilidades muito interessante para jogar, mas o maior alvo de críticas foi seu design.

Após a atualização, na 6ª temporada, Taric deixou seu escudo de lado para tornar-se um galã musculoso revestido de gemas brilhantes e disposto a proteger seus aliados. Sua popularidade foi às alturas, aparecendo em jogos profissionais e conquistando um lugar especial entre aqueles que curtem jogar de suporte.

8 de 11 Taric antes de ser reformulado, não tinha personalidade bem definida e estética pouco atrativa — Foto: Reprodução/Riot Games Taric antes de ser reformulado, não tinha personalidade bem definida e estética pouco atrativa — Foto: Reprodução/Riot Games

Trundle

Assim como Taric, Trundle não era um dos personagens mais queridos pelos jogadores. Como um troll, sua aparência era de se espantar. No entanto, o design antigo combinado a habilidades igualmente desinteressantes fez com que o campeão ficasse na geladeira por um bom tempo.

Após o lançamento de Lissandra, na terceira temporada, o personagem foi escolhido para receber a atualização. Retornando aos campos de batalha como um forte e imponente troll de gelo, Trundle começou a ser timidamente escolhido pelos jogadores, até se transformar em uma escolha certeira (como é nos dias de hoje).

9 de 11 Trundle era um pequeno troll assustador; hoje faz parte do hall de personagens populares — Foto: Reprodução/Riot Games Trundle era um pequeno troll assustador; hoje faz parte do hall de personagens populares — Foto: Reprodução/Riot Games

Urgot

Com um corpo metade máquina e metade humano, Urgot pode ser considerado como um tanto assustador. Apesar da aparência não ser das mais convidativas, o personagem apresentava um kit de habilidades útil nas lutas em equipe, sendo utilizado por jogadores profissionais em algumas partidas.

Mas, mesmo circulando no meio profissional, o personagem não era muito popular entre a comunidade gamer, e, por isso, a Riot decidiu reformular Urgot na 7ª temporada. Explorando ainda mais sua aparência impiedosa, o campeão se transformou em uma máquina de destruição, trazendo uma ultimate que tritura o alvo, além de contar com design digno de um vilão de cinema.

10 de 11 Urgot apresentava um design horripilante e não era comumente escolhido pelos jogadores — Foto: Reprodução/Riot Games Urgot apresentava um design horripilante e não era comumente escolhido pelos jogadores — Foto: Reprodução/Riot Games

Fiddlesticks

Ainda na ala assustadora do game, Fiddlesticks também recebeu uma atualização importante em League of Legends, na 10ª temporada. Antes da mudança, o espantalho já apresentava um bom conjunto de habilidades, considerado fácil para novos jogadores utilizarem.

E a Riot foi ainda mais eficaz ao explorar a temática de terror nas skills do personagem após a mudança. Sua entrada, considerada cinematográfica nas jogadas com ultimate, além de sua capacidade para farmar rapidamente, Fiddle entrou para o hall dos personagens queridos pelos players, apesar de não ser tão escolhido no circuito profissional.

11 de 11 Fiddlesticks, o espantalho de League of Legends, teve a temática original bem aproveitada após rework — Foto: Reprodução/Riot Games Fiddlesticks, o espantalho de League of Legends, teve a temática original bem aproveitada após rework — Foto: Reprodução/Riot Games

Com informações de Riot Games