Roteador TP-Link 4 antenas: veja 6 modelos por a partir de R$ 160

Roteadores de quatro antenas são opções com alto tráfego de dados voltadas para quem deseja sinal mais estável. No mercado, é possível encontrar diferentes modelos, por preços a partir de R$ 159 - como é o caso do Archer C21, alternativa de entrada que conta com recurso Dual Band para criar duas fontes de sinal.

A depender das configurações, as opções podem custar acima de R$ 400, como com o modelo Archer AX10, que tem cinco portas Gigabit para uma conexão mais ágil. Na lista a seguir, veja seis opções de roteadores com quatro antenas disponíveis no Brasil.

1. Archer C21 – a partir de R$ 159

O Archer C21 tem tecnologia Dual Band - ou seja, permite criar duas redes Wi-Fi diferentes. O recurso pode ser útil para separar o acesso principal do de visitantes ou ainda para dois moradores que dividem o mesmo dispositivo. Tem cinco portas de acesso para cabos Ethernet e é compatível com IPTVs e computadores (notebook e desktop).

A velocidade do aparelho muda de acordo com a quantidade de redes criadas. No caso de duas, a principal transmite 433 Mbps, e a secundária, 300 Mbps. Já no quesito banda larga, é possível conectar os dispositivos mais exigentes a 5 GHz para uma frequência mais limpa e rápida, enquanto os demais podem ser conectados a banda tradicional de 2,4 GHz.

Na Amazon, tem nota 4,6 de 5 e é elogiado pelo custo-benefício e pela estabilidade de sinal quando utilizado em modo normal. As críticas, por sua vez, são em relação ao modo Dual Band, que pode apresentar alguma instabilidade. Pode ser encontrado por a partir de R$ 159.

Prós: a configuração pode ser feita no celular pelo aplicativo Tether, sem a necessidade de se levantar para mexer no aparelho;

Contras: não oferta porta USB multiuso.

2. Archer C50 V4 – a partir de R$ 197

O Archer C50 V4 tem cinco portas de acesso Ethernet e, assim como a opção anterior, recurso Dual Band para criação de até duas redes. A diferença é que, neste modelo, a principal tem 867 Mbps de velocidade, mantendo a secundária em 300 Mbps. A configuração é outro destaque do aparelho, já que pode ser feita de maneira simples via aplicativo Tether.

É compatível com frequências de 5 GHz e 2,5 GHz, adaptáveis para a demanda do usuário. Assim, é possível deixar a primeira para ambientes cheios, por exemplo, porque admite rapidez mesmo com uma maior concentração de dispositivos conectados simultaneamente, e a segunda para espaços mais vazios.

Avaliado com uma nota de 4,7 de 5 na Amazon, tem os principais elogios relacionados à facilidade de instalação. As críticas são em relação à velocidade, que pode ser instável. Pode ser encontrado por a partir de R$ 197.

Prós: bom custo-benefício e instalação simplificada;

Contras: velocidade de Internet pode ser instável.

3. Archer C5W – a partir de R$ 260

O Archer C5W é outro modelo com cinco portas para conexão de cabos Ethernet, com adição de uma entrada USB Gigabit multiuso. Como os modelos anteriores, também tem tecnologia Dual Band para criar duas redes de Wi-Fi.

Sua configuração também é feita de maneira prática pelo app Tether, compatível com dispositivos móveis Android e iPhone (iOS). Garante frequências de 5 GHz e 2 GHz e suporte até 1.200 Mbps de velocidade.

Avaliado com uma nota de 4,7 de 5 na Amazon, os usuários destacam positivamente a capacidade de velocidade de 1.200 Mbps. Em contrapartida, entre as avaliações há relatos de instabilidade de sinal. Pode ser encontrado por valores a partir de R$ 260.

Prós: boa velocidade de Internet;

Contras: as antenas não podem ser trocadas.

4. Archer C6 – a partir de R$ 289

O Archer C6 também tem recurso de Dual Band e suporta até 1.200 Mbps. Assim, seriam 867 Mbps na frequência de 5 GHz, e 300 Mbps para a de 2 GHz. A configuração desse modelo, como os anteriores, pode ser realizada por meio do aplicativo Tether. Consegue transformar a conexão com fio em rede sem fio através do modo AP, recurso que retransmite o sinal pelo ar.

Avaliado com uma nota de 4,8 de 5 na Amazon, os consumidores elogiam a capacidade do dispositivo de aumentar a velocidade de sinais de internet. No entanto, relatam ter menos alcance que dispositivos de versões anteriores da marca. Voltado para quem tem um pouco mais de orçamento, pode ser encontrado por valores a partir de R$ 289.

Prós: entrega rápida e boa eficiência do aparelho;

Contras: não oferece porta USB multiuso.

5. Archer C80 – a partir de R$ 315

O Archer C80 dispõe de cinco entradas para fios Ethernet e promete velocidade de 1.300 Mbps para frequência de 5 GHz, ideal para jogos e streaming. Na rede de 2 GHz, tem 600 Mbps, o que garante uma boa velocidade para usos diários. Um destaque é o gerenciamento personalizado - isto é, acesso a recursos como o Controle Dos Pais, que pode ser uma boa opção para pais de crianças e adolescentes.

Avaliado com uma nota de 4,8 de 5 na Amazon, elogiam a qualidade de sinal e a instalação fácil do dispositivo. As críticas, porém, analisam que a conexão 5 GHz pode ter instabilidades. Pode ser encontrado por valores a partir de R$ 315.

Prós: velocidade rápida de Internet;

Contras: não dispõe de porta USB multiuso.

6. Archer AX10 – a partir de R$ 468

O Archer AX10 é um modelo que tem cinco portas Gigabit para cabeamento Ethernet. Por isso, é voltada para quem tem casas grandes e com muitos aparelhos conectados simultaneamente. Tem também recurso Dual Band e velocidade de até 1.500 Mbps na banda de 5 GHz e 300 Mbps na banda de 2.4 GHz. O CPU com três núcleos consegue gerenciar de forma multitarefa e, assim, tem resposta instantânea a toda a atividade de rede conectada ao dispositivo. Como a opção anterior, também pode ser utilizada com recurso Controle Dos Pais.

Garante conexão para o Wi-Fi 6, novo padrão de wireless que oferta menos latência, mais velocidade e melhor administração de muitos aparelhos conectados em uma mesma rede. Avaliado com nota de 4,6 de 5 na Amazon, os consumidores destacam positivamente a boa capacidade de alcance da rede. Contudo, relatam dificuldades para conectar a impressoras por meio da conexão WPS (rede protegida). Pode ser adquirido por a partir de R$ 468.

Prós: dá conta da atual banda larga no Brasil;

Contras: valor alto.

Nota de transparência: Amazon e TechTudo mantêm uma parceria comercial. Ao clicar no link da loja, o TechTudo pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação. Os preços mencionados podem sofrer variação e a disponibilidade dos produtos está sujeita aos estoques. Os valores indicados no texto são referentes ao mês de março de 2022.