Samsung Odyssey: 4 monitores para gamers por a partir de R$ 1,8 mil

Os monitores Odyssey da Samsung são boas opções para gamers. Isso porque eles contam com configurações interessantes e que podem impactar de maneira relevante as jogatinas, como alta taxa de atualização, baixo tempo de resposta e compatibilidade com as tecnologias AMD FreeSync Premium e G-Sync. Algumas versões ainda apresentam tela curva, o que pode trazer mais imersão no ambiente do jogo.

Na lista a seguir, o TechTudo veja quatro opções de monitores da linha Odyssey. Os dispositivos podem ser encontrados por a partir de R$ 1,8 mil, como é o caso do G3, que tem 24 polegadas e resolução Full HD. As alternativas mais avançadas, por sua vez, podem chegar até R$ 11 mil, com o G9. Vale dizer que, para a lista, levamos em consideração aspectos como ficha técnica, avaliações e preço.

O Samsung Odyssey G3 é a opção de entrada de lista e pode ser encontrado por a partir de R$ 1,8 mil. Tem 24 polegadas de tamanho e taxa de atualização de 144 Hz, o que promete eliminar os delays e desfoque dos movimentos durante os jogos. Desse modo, em jogos de estilo FPS, por exemplo, é possível garantir precisão dos movimentos. O display também conta com tempo de resposta de 1 ms e resolução Full HD (1.920 x 1.080).

O monitor da marca sul-coreana ainda conta com a tecnologia de sincronização adaptável AMD FreeSync Premium, que assegura menos travamentos, oscilações e atrasos no conteúdo exibido. A tela possui ajustes de altura, inclinação e rotação, podendo ser usada também no formato vertical, o que representa uma boa opção para quem busca esse tipo de recurso. A interface do monitor conta com conexões HDMI, DisplayPort e entrada para fones de ouvido.

Conforme a avaliação dos consumidores que adquiriram o produto pela Amazon, o Samsung Odyssey G3 mantém nota alta, com média 5 de 5. Os clientes destacam que o modelo apresenta bom custo-benefício e boa qualidade. O ajuste de altura do dispositivo, porém, pode exigir um pouco de força para acomodar na posição desejada.

Prós: resolução Full HD, alta taxa de atualização e baixo tempo de resposta;

Contras: ajuste de altura pode ser duro nos primeiros usos e não apresenta alto-falante.

O Samsung Odyssey G5 é um monitor para os gamers que buscam mais imersão em seus jogos. O dispositivo apresenta tela curva e preenche a visão periférica dos usuários, o que pode deixar a experiência de jogatina mais realista. O modelo apresenta resolução Ultra WQHD (3.440 x 1.440), que pode ampliar os detalhes os detalhes do conteúdo em exibição. A tela também possui taxa de atualização de 165 Hz, tempo de resposta de 1 ms e 34 polegadas de tamanho, sendo boa para quem busca uma opção de alta qualidade e até mesmo para proplayers.

A tecnologia AMD FreeSync Premium também está presente no dispositivo. Outro destaque do monitor é o HDR10, recurso que trabalha o brilho de tons de cinza. A opção também apresenta bordas finas, o que pode passar a sensação de que a tela é maior. Conta com portas HDMI, DisplayPort e conexão para fones de ouvido. Além de gamers, o dispositivo pode ser uma boa opção também para profissionais que trabalham com edição de imagem e que precisam de uma tela maior para produtividade.

O monitor da Samsung apresenta nota 3,6 de 5, conforme a avaliação dos clientes que adquiriram o modelo pela Amazon. Os usuários elogiaram a qualidade de imagem da tela, mas as críticas reforçam que o material da base pode ser caro para o que cobra. O preço do Samsung Odyssey G5 é um pouco mais caro, podendo ser adquirido por a partir de R$ 4 mil.

Prós: taxa de atualização alta, resolução de imagem Ultra WQHD e tecnologias que podem melhorar o conteúdo exibido;

Contras: não possui alto-falante e nem ajuste de altura ou rotação.

O Samsung Odyssey G7 é outro modelo de monitor gamer curvo da marca sul-coreana que possui características que podem agradar os jogadores de diversos estilos de games. A opção é curva, o que permite maior imersão no conteúdo exibido, já que se estende ao campo de visão periférico do usuário. Além disso, o display de 27 polegadas ainda tem tempo de resposta de 1 ms e taxa de atualização de 240 Hz, o que promove imagens precisas e sem delays durante as partidas. É interessante para quem joga títulos de FPS ou corrida, por exemplo.

O dispositivo possui resolução WQHD (2.560 x 1.440) e possui densidade de pixels 1,7 vezes maior que a resolução Full HD. A tela também é compatível com G-Sync, que mantém conexão com a placa de vídeo do PC e promete eliminar atrasos e instabilidades nas imagens. O HDR600 presente no monitor, por sua vez, promete melhorar o contraste e oferecer tons de preto mais definidos e profundos, além de brancos mais brilhantes.

O design gamer do monitor se complementa com o núcleo de iluminação infinito localizado em sua parte de trás. O sistema possui cinco modos de iluminação distintos, que criam uma luz indireta na parte traseira do dispositivo. A interface do aparelho possui porta HDMI, 2 DisplayPort, 2 USB-A e conexão para fones de ouvido.

Na Amazon, é avaliado com nota 5 de 5, sendo elogiado pela qualidade de imagem. As críticas, por sua vez, são em relação à variação de brilho durante uso com G-Sync. O modelo gamer pode ser encontrado por um preço mais “salgado”, por a partir de R$ 4,5 mil.

Prós: ajuste de altura, taxa de atualização alta e compatibilidade G-Sync;

Contras: não há alto-falante e brilho pode variar.

O Samsung Odyssey G9 é uma opção de monitor com configurações avançadas e se encaixa na linha premium da marca sul-coreana. O dispositivo possui 49 polegadas de tamanho e design curvo, o que pode proporcionar uma experiência mais imersiva nos jogos e também uma área de trabalho com tamanho suficiente para trabalhar com várias abas abertas. A taxa de atualização do modelo é de 240 Hz e seu tempo de resposta é de 1 ms, garantindo precisão e imagens sem delay.

O painel QLED do monitor promete proporcionar resolução mais realista e tons mais brilhantes. Para deixar o contraste das cenas, a tela conta com HDR1000, que escurece as sombras e clareia os brancos. Já o HDR10+ é responsável pela otimização do brilho. Por apresentar um display largo, o Samsung Odyssey G9 possui resolução Dual QHD (5.120 x 1.440). O aparelho também é compatível com as tecnologias AMD FreeSync Premium Pro e G-Sync, que garantem pouco ou nenhum congelamento durante a exibição.

O monitor premium da Samsung também tem ajustes de a altura, inclinação e rotação, o que pode deixar o uso mais confortável. Assim como no modelo G7, o Samsung Odyssey G9 também possui o núcleo de cores na parte traseira. Na interface, é possível encontrar 2 DisplayPort, 2 USB, 1 HDMI e entrada para fones. Indicado para proplayers ou para quem tem um orçamento mais alto, pode ser encontrado por a partir de R$ 11 mil na Amazon.

Prós: tamanho bom para quem trabalha com várias telas ao mesmo tempo, boa resolução para jogos e taxa de atualização alta.

Contras: não há alto-falante e dispõe apenas de 1 conexão HDMI.

