Seis aplicativos para conhecer pessoas novas online e fazer amigos

Aplicativos para conhecer pessoas novas são ideais para quem deseja aumentar o seu círculo de amizades na internet e na vida real. Disponíveis para celulares Android e iPhone ( iOS ), as opções permitem entrar em contato com pessoas de diferentes lugares do país e do mundo, e algumas contam até com recursos de tradução simultânea para facilitar a comunicação. Veja, a seguir, os objetivos e os diferenciais de cada um dos seis aplicativos reunidos pelo TechTudo para conhecer pessoas e fazer novos amigos.

1 de 7 Confira os seis aplicativos para conhecer pessoas e fazer amigos escolhidos pelo TechTudo — Foto: Clara Fabro/TechTudo Confira os seis aplicativos para conhecer pessoas e fazer amigos escolhidos pelo TechTudo — Foto: Clara Fabro/TechTudo

Patook é um aplicativo para conhecer pessoas novas com foco estrito em amizades. Ao criar um perfil, é preciso preencher informações como nome, gênero, data de nascimento, país de origem e interesses. O diferencial do Patook é que ele traz um método de combinação com base nos gostos dos usuários, de modo a conectar pessoas com preferências em comum.

Antes de começar a conversar com alguém, é possível conferir a foto e o perfil do contato. O funcionamento do Patook é simples: se quiser iniciar o chat, basta deslizar para a direita; se não, para a esquerda.

2 de 7 Patook: app para conhecer pessoas online está disponível para Android e iPhone (iOS) e possui política de "não-flerte" — Foto: Reprodução/Clara Fabro Patook: app para conhecer pessoas online está disponível para Android e iPhone (iOS) e possui política de "não-flerte" — Foto: Reprodução/Clara Fabro

O app, que possui uma política de “não-flerte”, tem um recurso capaz de detectar quando está ocorrendo paquera, e bloqueia o envio das mensagens. Os usuários que insistirem nos cortejos podem ser permanentemente banidos da plataforma. O Patook está disponível para download nas lojas Google Play Store e App Store.

O Slowly, app para conhecer pessoas online disponível para Android e iPhone (iOS), traz uma proposta bastante interessante. Pelo app, é possível se conectar com pessoas de diferentes países por meio de uma carta virtual. Essa carta pode demorar algumas horas, ou mesmo dias, para chegar ao destinatário — prazo que vai variar de acordo com a distância entre os usuários.

3 de 7 Slowly permite enviar cartas virtuais para pessoas de qualquer parte do mundo — Foto: Reprodução/Clara Fabro Slowly permite enviar cartas virtuais para pessoas de qualquer parte do mundo — Foto: Reprodução/Clara Fabro

Para usar o Slowly, só é preciso criar um nome de usuário, um avatar, selecionar tópicos de interesse e idiomas que sabe falar. Também é necessário informar um endereço de e-mail para finalizar o cadastro. Depois, para se conectar com qualquer pessoa, toque no ícone de “+”, no centro do menu, e selecione a opção “Auto-match”. Insira um texto de apresentação em “Body” e, depois, aperte “Begin Matching”. O app, então, encontrará um usuário com gostos similares para enviar a correspondência e iniciar a conversa.

4 de 7 Aplicativo MeetUp permite encontrar eventos próximos a você — Foto: Reprodução/Clara Fabro Aplicativo MeetUp permite encontrar eventos próximos a você — Foto: Reprodução/Clara Fabro

MeetMe é um app para conhecer pessoas de outros países que está disponível em celulares Android e iPhone (iOS). Para encontrar pessoas pela ferramenta, basta tocar na aba “Na área”, que mostra contatos próximos; ou na sessão “Ao vivo”, que permite acesso a transmissões que estão sendo feitas por usuários de qualquer parte do mundo.

5 de 7 MeetMe permite conhecer pessoas de outros países — Foto: Reprodução/Clara Fabro MeetMe permite conhecer pessoas de outros países — Foto: Reprodução/Clara Fabro

O app ainda conta com o recurso “Swipe”, que funciona de maneira similar ao Tinder. Lá, os usuários podem deslizar a tela para esquerda ou direita e, se o interesse for mútuo, acontece um “match”, que permite que a conversa comece.

Yubo é um aplicativo de amizade que funciona em torno de transmissões ao vivo. Para usar a plataforma, é necessário efetuar um cadastro e indicar pelo menos cinco assuntos de interesse. Só então o usuário pode checar as transmissões de outras pessoas na aba “Ao Vivo” e escolher ingressar em um dos chats de vídeo. Vale dizer que a câmera e o microfone ficam desativados por padrão, mas é permitido habilitá-los a qualquer momento.

6 de 7 App Yubo permite encontrar novos amigos por meio de transmissões ao vivo — Foto: Reprodução/Clara Fabro App Yubo permite encontrar novos amigos por meio de transmissões ao vivo — Foto: Reprodução/Clara Fabro

A aba “Conversas”, do menu inferior, permite visualizar os chats individuais já iniciados na plataforma. Em “Amigos”, o usuário pode adicionar novos contatos e, em “Arraste”, deslizar a tela para conhecer novas pessoas. Disponível para celulares Android e iPhone (iOS), o app também deixa conferir os stories de outros usuários com gostos similares.

Também está disponível para Android e iPhone (iOS), o Ablo tem uma proposta bastante parecida com o Yubo. Pelo app, é possível ver transmissões ao vivo de outros usuários, além de iniciar chats de vídeo individuais com pessoas de qualquer parte do mundo.

7 de 7 Ablo permite entrar em videochamadas com usuários de qualquer parte do mundo — Foto: Reprodução/Clara Fabro Ablo permite entrar em videochamadas com usuários de qualquer parte do mundo — Foto: Reprodução/Clara Fabro

O diferencial da plataforma é que ela conta com um sistema de legendas automáticas, que traduzem o que está sendo falado nos vídeos em tempo real. Dessa forma, é possível conhecer pessoas de outros países e interagir com elas mesmo sem saber falar o idioma nativo. Para assistir a uma transmissão, basta acessar a aba “Descubra”, no menu inferior.

