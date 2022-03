Seis apps que vão levar você de volta para os anos 2000

Alguns aplicativos são capazes de levar você de volta aos anos 2000. Usuários saudosos podem relembrar os velhos tempos com apps disponíveis para celulares Android e iPhone ( iOS ), como o simulador de Windows 98, ou o clássico "jogo da cobrinha", Snake '97 . Além disso, alguns serviços populares na época, como ICQ , programa pioneiro na troca de mensagens, e Napster , que permitia baixar músicas de forma gratuita no PC , ainda estão disponíveis para download no celular. O TechTudo reuniu, na lista a seguir, seis aplicativos que despertam saudades dos anos 2000.

1 de 7 Simuladores e apps reformulados levam o usuário para os anos 2000; confira lista — Foto: Marcela Franco/TechTudo Simuladores e apps reformulados levam o usuário para os anos 2000; confira lista — Foto: Marcela Franco/TechTudo

Como achar um jogo antigo no Google Play Store? Saiba no Fórum do TechTudo

ICQ é um programa de bate-papo criado em 1996. O mensageiro fez sucesso nos anos 2000, quando alcançou 100 milhões de usuários — marca expressiva para a época. Lançado inicialmente apenas para Windows, o ICQ permitia conversar com amigos em chats de grupo, enviar emojis, adicionar status e até compartilhar arquivos. Os usuários podiam encontrar pessoas para conversar ao digitar nome, cidade ou país do contato. O programa ainda permitia ativar o "modo invisível", para não ser notado por terceiros.

2 de 7 ICQ está disponível para download em celulares Android e iPhone (iOS) — Foto: Divulgação/ICQ ICQ está disponível para download em celulares Android e iPhone (iOS) — Foto: Divulgação/ICQ

Desde seu lançamento, o ICQ recebeu diversas atualizações e, em 2014, ganhou versão mobile para Android e iPhone (iOS). Usuários que baixarem o aplicativo, porém, não encontrarão o mesmo layout: antigamente, a versão para PC apresentava uma interface bem simples, sem formatação de fontes e com bordas na cor cinza. Hoje, o ICQ conta com uma apresentação mais moderna e possui recursos de videochamadas, jogos online e até Stories, que foram incorporados para modernizá-lo.

O aplicativo Snake '97 simula o clássico "jogo da cobrinha", que foi muito popular entre os anos 90 e 2000, em celulares Nokia. Na brincadeira, considerada o primeiro game mobile de sucesso, o usuário deve movimentar a cobra pela tela para que ela possa se alimentar, mas sem bater nas bordas ou se enrolar no próprio corpo. Quanto mais o animal cobre, mais comprido fica, o que aumenta a dificuldade do jogo.

3 de 7 Snake 97 simula o layout de aparelhos antigos e o jogo da cobrinha — Foto: Reprodução/Marcela Franco Snake 97 simula o layout de aparelhos antigos e o jogo da cobrinha — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Ao abrir o app, é preciso escolher entre alguns modelos clássicos de aparelho Nokia para configurar a interface do aplicativo. O ajuste contribui para recriar, com mais profundidade, a experiência de jogar nos aparelhos da época, mesmo com um smartphone touchscreen. Para aumentar o clima de nostalgia e levar o usuário de volta aos anos 2000, o app simula ainda os controles antigos, sons e a tela matriz de pontos.

O MySpace fez sucesso nos anos 2000, principalmente entre 2005 e 2008, quando se tornou a rede social mais popular do mundo. Lançado em 2003, o serviço de interação estava disponível apenas para web. Lá, era possível criar páginas de blogs pessoais, boletins e trocar mensagens com amigos. O site também era um espaço usado para compartilhar músicas e divulgar trabalhos autorais, o que tornou o MySpace também popular entre artistas.

4 de 7 App MySpace é focado no ramo musical — Foto: Reprodução/Marcela Franco App MySpace é focado no ramo musical — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Com a popularização do Facebook, a rede social foi perdendo espaço e caiu em desuso. Hoje, apesar de não fazer mais o mesmo sucesso, o MySpace pode ser baixado em celulares com sistema Android e iOS. A plataforma foi reformulada em 2012 e agora é focada na divulgação de notícias do mundo da música.

O aplicativo nativo de celulares SMS foi muito usado antes do surgimento de mensageiros como WhatsApp e Facebook Messenger. Trocar mensagens de textos pelo app era uma forma comum de se comunicar com as pessoas. Na época, os celulares vinham equipados com teclados QWERTY físicos, e era preciso paciência para digitar os textos.

5 de 7 App Mensagens já não é tão usado pelos usuários para envio de mensagens de texto — Foto: Reprodução/Marcela Franco App Mensagens já não é tão usado pelos usuários para envio de mensagens de texto — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Hoje, o SMS é usado principalmente para fins comerciais. As empresas aproveitam o meio de comunicação para emitir lembretes, avisos e propagandas para seus clientes. No entanto, o serviço ainda pode ser usado para enviar mensagens entre conhecidos. Algumas operadoras de telefonia oferecem pacotes promocionais que permitem se comunicar por meio de SMS sem gastar muito.

O programa Napster foi pioneiro no ramo da música digital. O serviço se popularizou rapidamente em 2001, por permitir fazer o download de arquivos MP3 de um computador ou compartilhar músicas com outros usuários de forma simples e gratuita. Na época, o Napster alcançou a marca de oito milhões de usuários ativos diariamente. No entanto, a empresa sofreu várias ações judiciais ligadas à distribuição ilegal de músicas pela Internet, o que levou ao fim de suas atividades.

6 de 7 Napster, serviço P2P popular nos anos 2000, virou um app de streaming — Foto: Reprodução/Marcela Franco Napster, serviço P2P popular nos anos 2000, virou um app de streaming — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Aqueles que sentem saudades da plataforma vão gostar de saber que o Napster foi reformulado em seu layout e funcionalidade, e hoje possui versão para celulares Android e iPhone (iOS). Ele funciona como um serviço de streaming, no qual os usuários podem ter acesso a mais de 60 milhões de músicas por uma assinatura mensal de R$ 17,90. É possível também baixar faixas para ouvir offline e criar playlists.

O aplicativo Win 98 Simulator simula a experiência de navegar em um computador com Windows 98 no celular. O layout do app, que contém até um cursor, reproduz com fidelidade uma área de trabalho do sistema operacional. Programas populares da época, como Paint e Windows Media Player, podem ser acessados pelo software mobile. Também é possível navegar na web com o Internet Explorer, jogar Campo Minado e FreeCell, e escrever no WordPad ou Bloco de Notas.

7 de 7 Win 98 Simulator tem layout inspirado na área de trabalho do Windows 98 — Foto: Reprodução/Marcela Franco Win 98 Simulator tem layout inspirado na área de trabalho do Windows 98 — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Com informações de Vocal Media e Napster

Veja também: Três redes sociais com propostas diferentes para experimentar