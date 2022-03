Seis formas de economizar tempo na faxina usando um robô aspirador

Nos últimos anos, os robôs aspiradores de pó deixaram de ser um equipamento futurista e foram ganhando cada vez mais adeptos, principalmente no contexto da pandemia, em que muitos sentiram a necessidade de ajuda na limpeza enquanto trabalham em casa. Com algumas dicas, é possível fazer com que seu aspirador robô trabalhe melhor e mais rápido, enquanto você realiza outras atividades.

Alguns modelos, além de varrer e aspirar, possuem a opção de passar pano: isso ajuda a manter ambientes com uma sensação de frescor e limpeza, sem precisar ficar com dores nas costas. Outros permitem o agendamento de tarefas. Veja, nas próximas linhas, algumas dicas que o TechTudo separou para se aproveitar desses recursos e economizar tempo.

2 de 7 Robô aspirador vem se tornando um grande aliado no auxílio das tarefas domésticas — Foto: Divulgação/Samsung Robô aspirador vem se tornando um grande aliado no auxílio das tarefas domésticas — Foto: Divulgação/Samsung

1. Teste antes de deixá-lo sozinho

3 de 7 Testar seu robô aspirador antes de deixá-lo sozinho é de extrema importância — Foto: Divulgação/Midea Testar seu robô aspirador antes de deixá-lo sozinho é de extrema importância — Foto: Divulgação/Midea

Cada casa possui uma organização diferente, com ambientes e objetos que podem atrapalhar seu robô aspirador. Então antes de deixar seu robô aspirador trabalhando sozinho, mesmo que ele tenha funções avançadas como mapeamento, coloque ele para funcionar e supervisione o trabalho realizado. Assim, você conseguirá verificar as dificuldades que podem surgir para limpar pequenos cantos, embaixo de móveis, ou até mesmo se precisará dividir o trabalho do seu assistente em partes, para que ele faça uma limpeza mais eficiente antes de acabar a bateria.

Se o seu modelo de aspirador robô possui a função de mapeamento, utilize-a para dividir as tarefas do seu assistente. Caso contrário, divida o ambiente com barreiras físicas antes de colocá-lo para funcionar — muitas vezes, fechar portas de um ambiente já ajudará nessa função.

2. Luz, por favor

4 de 7 Muitos equipamentos possuem funções de agendar tarefas — Foto: Divulgação/Samsung Muitos equipamentos possuem funções de agendar tarefas — Foto: Divulgação/Samsung

Alguns modelos mais modernos possuem sensores óticos para identificar obstáculos, como objetos e paredes para desviar. Por isso, eles necessitam de luz para funcionar melhor. Verifique se os ambientes estão bem iluminados antes de iniciar a limpeza.

Outra forma de resolver esse problema sem aumentar a conta de luz no final do mês é programar seu aspirador robô para funcionar durante o dia, quando existe mais luz natural nos ambientes.

3. Obstáculos

5 de 7 Para uma limpeza mais eficiente, é importante observar o espaço necessário para o funcionamento do robô — Foto: Divulgação/iRobot Para uma limpeza mais eficiente, é importante observar o espaço necessário para o funcionamento do robô — Foto: Divulgação/iRobot

Uma maneira de melhorar a eficiência do seu robô ao limpar o ambiente é remover previamente objetos do caminho: quanto mais livre estiver o espaço, menos seu aspirador robô precisará desviar. Com isso, ele fará a limpeza de maneira mais rápida e eficiente, além de economizar bateria, não precisando retornar para a base antes de terminar a tarefa.

Verifique e remova pequenos objetos do caminho do seu aspirador robô, como clipes de papel, peças de brinquedos e outros itens que podem prender no seu assistente de limpeza, fazendo-o parar de funcionar. Caso precise que ele faça a limpeza em ambientes com muitos fios, uma dica interessante é guardar tudo em caixas organizadoras. Perto de mesas, é interessante levantar as cadeiras para que seu equipamento evite desviar das pernas e faça o trabalho melhor e mais rápido.

4. Lixeira cheia

6 de 7 Manter a limpeza do seu equipamento garantirá um melhor funcionamento por muito mais tempo — Foto: Divulgação/Midea Manter a limpeza do seu equipamento garantirá um melhor funcionamento por muito mais tempo — Foto: Divulgação/Midea

Alguns modelos de robôs se esvaziam sozinhos, mas mesmo assim é necessário recolher a sujeira da base do equipamento. Em produtos mais simples, é importante sempre verificar se o compartimento de está vazio antes de colocá-lo em funcionamento, evitando paradas durante a limpeza.

Crie o hábito de checar todas as partes do seu robô aspirador, preferencialmente após cada limpeza, pois objetos como fios de cabelo podem enroscar e travar as engrenagens das vassouras, e tufos de pelos de animais ou cabelos podem entupir a passagem para o reservatório, fazendo seu equipamento parar de funcionar.

5. Passando pano e garantindo a manutenção

7 de 7 Função de passar pano auxilia a manter a casa limpa — Foto: Divulgação/iRobot Função de passar pano auxilia a manter a casa limpa — Foto: Divulgação/iRobot

Embora alguns modelos de robô aspirador possuam a função de passar pano, infelizmente isso não tira a necessidade de uma limpeza pesada de vez em quando, principalmente em ambientes como cozinha ou com grande tráfego de pessoas — ou dos seus pets.

Uma forma de economizar tempo é fazer com que seu aspirador robô varra um lugar enquanto você passa o pano no que acabou de ser aspirado. Assim, você economiza tempo em vez de esperar o equipamento finalizar toda a limpeza.

6. Bateria

Ao terminar de utilizar seu aspirador robô, caso ele não possua o sistema de retorno à base automaticamente, recarregue-o antes de guardar. Além de preservar a vida útil da bateria, isso garantirá que durante a próxima atividade o equipamento esteja com carga total, podendo trabalhar por mais tempo, ou sem precisar retornar a base para uma recarga antes de finalizar a atividade programada.

Alguns modelos precisam de até quatro horas para recarregar completamente. Portanto, o melhor é garantir carga total antes de colocá-lo em funcionamento.