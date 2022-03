Ler HQS online é uma solução para quem não quer gastar dinheiro com exemplares físicos. Graças a sites como Marvel Unlimited , DC Kids e Dark Horse, é possível consumir conteúdos gratuitos de grandes editoras diretamente pela na Internet. Assim, fãs do universo de super-heróis, sagas e criaturas fantásticas conseguem ter acesso aos seus personagens preferidos e ler diversos tipos de quadrinhos sem pagar por isso.

Além dos endereços virtuais de grandes marcas, sites para ler HQs como Comixology oferecem mangás, romances gráficos e lançamentos independentes aos consumidores desses tipos de conteúdo. Confira, a seguir, seis plataformas para ler histórias em quadrinhos na Internet.

1 de 7 Lista mostra seis sites para ler HQs online — Foto: Thaisi Carvalho/TechTudo Lista mostra seis sites para ler HQs online — Foto: Thaisi Carvalho/TechTudo

Qual o melhor aplicativo para ler HQs em português no Android? Opine no Fórum do TechTudo

Fãs da Marvel podem ler histórias em quadrinhos de forma gratuita diretamente no site da marca. O catálogo dos títulos está disponível em inglês e inclui HQs de personagens famosos, como Homem-Aranha, Pantera Negra, Thor, Venom, Hulk, Capitã Marvel, Doutor Estranho e Capitão América. Franquias famosas, como "Os Vingadores", "X-Men" e "Guardiões da Galáxia" também aparecem nas edições gratuitas. Assinantes da plataforma, porém, têm acesso a mais de 29 mil conteúdos.

2 de 7 Marvel Unlimited é site para ler HQ online da famosa marca — Foto: Reprodução/Thaisi Carvalho Marvel Unlimited é site para ler HQ online da famosa marca — Foto: Reprodução/Thaisi Carvalho

O site ainda disponibiliza HQs da "Marvel's Hero Project", série documental lançada no Disney + com o objetivo de mostrar atitudes de jovens da vida real em suas comunidades. A produção mostra como essas pessoas criaram soluções e lutaram para combater problemas relacionados ao meio ambiente, fome e inclusão social.

2. DC Kids

DC Kids (https://www.dckids.com/) é uma plataforma gratuita que oferta quadrinhos da DC Comics voltados ao público infantil. O site está configurado em português, mas as HQs são escritas em inglês. No ato da leitura, os usuários podem optar por visualizar uma ou duas páginas ao mesmo tempo, ler a descrição da história e conferir o progresso da leitura. Não é preciso criar conta para ter acesso ao conteúdo.

3 de 7 DC Kids é uma plataforma de HQs voltadas ao público infantil — Foto: Reprodução/Thaisi Carvalho DC Kids é uma plataforma de HQs voltadas ao público infantil — Foto: Reprodução/Thaisi Carvalho

No catálogo gratuito, os fãs têm acesso às HQs do Batman, da Liga da Justiça e dos Jovens Titãs, com destaque para lançamentos de episódios de "A Sombra de Sin Tzu". Vale lembrar que o site da DC Kids também conta com vídeos em português, jogos online e outros conteúdos para crianças.

3. Comixology

Uma das maiores lojas de quadrinhos online, a Comixology (https://www.amazon.com/kindle-dbs/comics-store/) é integrada à Amazon e possui um grande leque de opções para quem gosta de ler HQs. No catálogo estão disponíveis histórias tanto de grandes marcas, como DC e Marvel, quanto mangás e lançamentos de editoras pouco conhecidas. O site está em inglês, mas pode ser configurado para o português. O pagamento das compras, no entanto, deve ser feito em dólar.

4 de 7 Comixology: loja virtual de histórias em quadrinhos é integrada à Amazon — Foto: Reprodução/Thaisi Carvalho Comixology: loja virtual de histórias em quadrinhos é integrada à Amazon — Foto: Reprodução/Thaisi Carvalho

Para ler HQs online, o usuário pode fazer um teste gratuito de 30 dias na plataforma. A Comixology oferece mais de 15 mil quadrinhos, mangás e graphic novels que podem ser lidos em qualquer dispositivo. A plataforma também possui edições exclusivas, disponíveis apenas para os assinantes.

4. Dark Horse

Com alguns quadrinhos traduzidos para português, o DarkHouse (https://digital.darkhorse.com/pages/free) é outra opção para quem busca sites para ler HQs online. Para conferir o catálogo, é necessário criar uma conta na plataforma. Feito isso, o leitor escolhe a história que quiser e configura a página de leitura conforme suas preferências.

5 de 7 Dark Horse disponibiliza HQs de forma gratuita na Internet — Foto: Reprodução/Thaisi Carvalho Dark Horse disponibiliza HQs de forma gratuita na Internet — Foto: Reprodução/Thaisi Carvalho

O catálogo do site possui quadrinhos de jogos e séries famosas, como "Overwatch", "Avatar, Hyper Scape", "The Umbrella Academy" e "Stranger Things". Vale ressaltar que as HQs do Dark Horse estão escritas em inglês, e nem todas possuem tradução para português. Os leitores podem verificar quais opções estão disponíveis em cada idioma.

5. DriveThru Comics

DriveThru Comics (https://www.drivethrucomics.com/) é um site que oferece inúmeros quadrinhos gratuitos organizados em diversas categorias. Nele, é possível buscar histórias por faixa etária, gênero, tipo de produto, idioma, formato e editores. A plataforma também permite que o usuário selecione apenas quadrinhos grátis ou estipule uma faixa de preço. Embora existam HQs em diferentes idiomas, as opções gratuitas estão disponíveis somente em inglês.

6 de 7 DriveThru Comics oferece diversas opções para quem deseja ler HQs online — Foto: Reprodução/Thaisi Carvalho DriveThru Comics oferece diversas opções para quem deseja ler HQs online — Foto: Reprodução/Thaisi Carvalho

O catálogo da plataforma é bastante variado, passando do gênero de fantasia e ficção até terror e suspense. Não há HQs de grandes editoras, como Marvel e DC, mas existem mangás, novelas gráficas e outros tipos de conteúdo. Um fato interessante é que a DriveThru Comics possui uma opção em que o cliente pode pagar o quanto quiser por uma HQ.

6. Elfquest

Os fãs de HQs de fantasia encontram muitas opções no site Elfquest (https://elfquest.com/), baseado na série independente de quadrinhos de fantasia mais longa dos Estados Unidos. A saga foi criada por Wendy e Richard Pini, em 1978, e coleciona mais de 20 milhões de publicações impressas. No site, o catálogo completo da marca — de 1978 a 2014 — está disponível de forma gratuita, mas somente em inglês.

7 de 7 Site Elfquest é baseado em história independente que existe desde 1978 — Foto: Reprodução/Thaisi Carvalho Site Elfquest é baseado em história independente que existe desde 1978 — Foto: Reprodução/Thaisi Carvalho

As edições posteriores, que não foram publicadas no site, podem ser compradas. A conclusão da história Final Quest está disponível na Dark Horse Comics. A coleção completa, por sua vez, está à venda na Amazon.

Veja também: Wattpad Web: veja como usar o site para ler livros grátis