Semana do Consumidor 2022: 6 sites com ofertas e promoções para aproveitar

A Semana do Consumidor 2022 acontece desta segunda (14) até domingo (20), em comemoração ao Dia do Consumidor, celebrado anualmente em 15 de março. No período, diversas empresas oferecem descontos, promoções e cupons para impulsionar as vendas e oferecer melhores preços para os consumidores.

Neste ano, grandes varejistas como Amazon, Americanas, Magazine Luiza e Submarino participam da ação, oferecendo ofertas nos seus sites e aplicativos para celular. Confira, a seguir, seis e-commerces com ofertas e promoções para você comprar mais barato na Semana do Consumidor.

A Semana do Consumidor da Amazon promete descontos de até 60% nas compras online. A lista de produtos em oferta tem eletrônicos, games, livros, móveis, roupas e acessórios, calçados, cosméticos, ferramentas, entre outras categorias. Além disso, dispositivos Amazon também estão com redução de preço no período, como Kindle, Fire TV Stick e várias gerações de Amazon Echo Dot e Echo Show com Alexa, com preços iniciando em R$ 249 (Echo Dot 3ª geração).

Novos assinantes do Kindle Ulimited também podem aproveitar o período para garantir três meses de assinatura por R$ 1,99. Novos usuários do aplicativo, por sua vez, têm direito a descontos especiais com o cupom “APPAMAZON15”. O app também oferece o “Cupom do dia”, que possibilita comprar itens para a casa até 25% mais baratos, em promoções que variam diariamente.

2. Magalu

A Magazine Luiza está oferecendo até 70% de desconto na Semana do Consumidor. Entre os smartphones, as maiores promoções são aplicadas na compra à vista de celulares Apple e Samsung, incluindo modelos premium. Também há opções de notebooks, impressoras, eletrodomésticos, TVs, além de produtos para casa, como móveis, cama, mesa e banho, alimentos e bebidas.

A loja também está oferecendo cashback em compras realizadas pelo aplicativo Magalu. A depender do valor do produto, o usuário pode receber até R$ 200 em dinheiro de volta. Para participar, é preciso abrir uma conta MagaluPay, que é grátis. Após a realização das compras, o cashback é depositado diretamente na conta digital em até 20 dias, e pode ser usado em novos pedidos na plataforma.

A Americanas está dividindo as promoções da Semana do Consumidor em quatro blocos de descontos. O usuário pode navegar pelo catálogo para encontrar ofertas com até 10%, 30%, 60% ou 80% off. Em cada espaço, é possível encontrar diferentes produtos e marcas, como alimentos, smartphones, bebidas, itens para a casa, eletrodomésticos, livros, televisões, games, entre outros, cada um com sua promoção correspondente.

A loja também está oferecendo 10% de desconto para compras a partir de R$ 50 com o cupom “OBA 10”. Os usuários têm ainda direito a cashback nas compras. Durante o período promocional, a Americanas oferece até 50% do valor do produto em dinheiro de volta em pagamentos com cartão de crédito. Os valores são devolvidos ao consumidor por meio da carteira digital Ame Digital.

A Semana do Consumidor das Casas Bahia promete ter produtos com até 70% de desconto. Durante o período promocional, alguns itens selecionados poderão ser parcelados em até 30 vezes no cartão da loja. Além disso, o consumidor ainda pode optar pelo “Pula ciclo”, modalidade no qual o primeiro pagamento só é cobrado na fatura do cartão de crédito a partir de abril.

Os clientes podem ter um desconto ainda maior do que o ofertado na Semana do Consumidor. Para isso, basta aplicar o cupom “PEDECUPOM” após incluir o item no carrinho. Vale informar que a oferta vale para produtos sinalizados no catálogo com a tag da oferta “Ganhe Desconto”.

O Submarino está participando da Semana do Consumidor oferecendo um cupom de 10% de desconto em uma lista de produtos selecionados. Para conseguir a redução, basta aplicar o cupom “MEU10” no momento da compra. Pelo aplicativo da loja para Android e iPhone (iOS), os eletrônicos podem ter uma redução ainda maior ao usar o cupom “MEU400”, que abate R$ 400 de compras acima de R$ 3.850. O desconto vale para itens dos departamentos de Informática, Celulares e Smartphones, Eletrodomésticos e TVs.

O usuário também tem a opção de visualizar promoções em categorias específicas, como smart TVs, jogos, itens de casa, livros, tablets e notebooks. Nesta modalidade, cada gênero de produtos possui seu desconto específico, podendo chegar a até 60% de redução, com direito a cashback em alguns itens.

O Mercado Livre está oferecendo descontos por categoria. Itens esportivos, por exemplo, têm 70% de redução e podem receber mais 15% ao utilizar o cupom “ESPORTE15”. Smartphones, por sua vez, têm 30%; eletrônicos têm 40%; itens de casa e decoração têm 60%; pneus têm 50%; entre outras ofertas. A Semana do Consumidor do Mercado Livre também oferece entrega grátis para diversos produtos.

Usuários do Mercado Livre ou Mercado Pago também podem aproveitar a promoção do clube de benefícios da plataforma e assinar o Nível 6 por R$ 9,90 por mês. O desconto de 80% vale por um ano, e dá direito a acesso ao Disney+ e Star+ sem custo durante todo o período de assinatura, redução do frete em compras na plataforma, além de descontos nas compras pelo Mercado Pago e em assinaturas de outros streamings, como HBO Max, Paramount+ e Deezer.

