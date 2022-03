Sete dicas que você precisa saber para aproveitar melhor seu tempo de jogo

Jogar videogames é um hobby compartilhado por milhões de pessoas no mundo. Segundo relatório divulgado pela DFC Intelligence, quase 3,1 bilhões consumiram games em meados de 2020. Para se ter uma ideia, isso significa que quase 40% da população mundial é "gamer". Mas, com a rotina corrida, arranjar um tempo de qualidade para jogar nem sempre é fácil.

Por outro lado, não faltam lançamentos para curtir, como Elden Ring e Lost Ark, ou as temporadas de games como Call of Duty: Warzone, Fortnite, entre outros. Pensando nisso, o TechTudo separou, com ajuda da HyperX , sete dicas para você praticar e aproveitar ainda mais o seu tempo de jogo.

1 de 5 Veja dicas para aproveitar ao máximo seu tempo na hora de jogar — Foto: Rubens Achilles/TechTudo Veja dicas para aproveitar ao máximo seu tempo na hora de jogar — Foto: Rubens Achilles/TechTudo

1. Organize os jogos

Você não precisa abrir mão de um título por outro, mas vale selecionar um game específico para jogar de maneira inteligente. Muitas pessoas acabam jogando vários games ao mesmo tempo, reduzindo a qualidade do tempo dedicado à jogatina. Afinal, focar em muitas informações de diferentes jogos vai dificultar a tarefa de apreciar os detalhes e particularidades de um game.

Ao invés disso, organize a sua jogatina. Uma dica é fazer uma lista com até cinco jogos que você quer muito jogar e, em seguida, definir o favorito da lista para começar. Se estiver com dúvida, outra ideia é começar pelo game mais curto. Desta forma, quando você terminá-lo, terá uma noção melhor de como continuar progredindo na sua lista. A dica é ficar de olho em análises da mídia especializada para saber aquele que combina mais com a sua "estratégia".

2. Programe o seu tempo

Um momento terrível, principalmente para quem gosta de jogar online (o famoso tipo de "jogo que não tem pause"), é ser interrompido porque alguma tarefa ficou pendente. Para aproveitar melhor o tempo de jogo, uma ferramenta essencial é essa: programe o seu tempo. Tenha como prioridade a sua lista de tarefas do "mundo real", seja pagar contas, andar com o cachorro, tirar a roupa do varal ou arrumar o quarto. Uma vez que as suas tarefas estiverem cumpridas, você terá uma sensação muito mais satisfatória de parar para jogar sabendo que não terá interrupções.

3. Não precisa zerar tudo (mas se quiser, tudo bem)

2 de 5 Vai platinar um jogo? Tudo bem. Vai ficar de bobeira pelo mapa? Tudo bem também. O importante é se divertir — Foto: Reprodução/Bruno Magalhães Vai platinar um jogo? Tudo bem. Vai ficar de bobeira pelo mapa? Tudo bem também. O importante é se divertir — Foto: Reprodução/Bruno Magalhães

Com o grande número de lançamentos, é preciso entender que nem sempre um game vai se mostrar interessante ou atender as suas expectativas. Neste caso, se você sentir que está ficando cansado de um jogar um determinado game, pare e mude o foco. Nem todas as histórias vão agradar, ou nem sempre certas mecânicas de jogo serão atrativas.

Faça o seu caminho: foque apenas nas missões principais ou fuja um pouco da história. Se o jogo permitir, explore o mapa, faça missões secundárias ou procure por segredos e loots. Agora, se você for do tipo que gosta de zerar ou platinar jogos, tudo bem também. Só tenha cuidado para que isso não se torne uma obsessão e tire o fator diversão do seu tempo de jogo.

4. Ganhar é bom, mas aprender é melhor ainda

Para quem gosta de games competitivos como League of Legends (LOL), Fortnite e Counter Strike: Global Offensive (CS:GO), uma situação bem comum é a de jogadores obcecados com a vitória acima de tudo. Várias comunidades estão cheias de jogadores que reclamam estarem "presos" em certos elos ou patentes, atribuindo sua situação à qualidade dos companheiros de time. Aqui, entra uma lição muito importante: aprenda a perder e não se apegar tanto ao resultado.

3 de 5 Ao jogar games competitivos, foque em aprender e desenvolver sua gameplay — Foto: Reprodução/Steam Ao jogar games competitivos, foque em aprender e desenvolver sua gameplay — Foto: Reprodução/Steam

Vencer é ótimo, mas a derrota também faz parte do universo de um jogo competitivo. Independente do resultado, concentre-se em outros aspectos, como seu desempenho, analisar a performance em uma partida, como foi a tomada de decisões e estratégias que funcionaram ou não.

Use toda partida como uma forma de aprender algo que possa melhorar o seu nível de jogo. Comunicação com os aliados e tentar novas táticas também são ideias muito importantes. Mas, ainda assim, é importante dizer: se estiver perdendo muito, vale jogar partidas amistosas e deixar as rankeadas um pouco de lado para não prejudicar seu desempenho.

Cuidado com o bolso

As microtransações são uma parte importante para os jogos online, e não é um problema investir em skins, melhorias no seu time ou novos itens em geral. Existem jogadores que querem comprar pacotes do Ultimate Team no FIFA, ou desejam para fazer invocações em Genshin Impact e adquirir skins especiais no Fortnite. Contudo, vale ficar sempre de olho nos gastos: estipule orçamentos para determinados períodos investir somente o planejado.

4 de 5 Skins, passes de batalha e outros exemplos de microtransações são interessantes, mas é importante não extrapolar (e ficar 'preso' a um único game) — Foto: Divulgação/Epic Games Skins, passes de batalha e outros exemplos de microtransações são interessantes, mas é importante não extrapolar (e ficar 'preso' a um único game) — Foto: Divulgação/Epic Games

Isso vale também para os passes de batalha. No início é normal subir de nível rápido e receber boas recompensas, mas com o tempo é bem comum que os jogadores percam o interesse, já que muitas partidas serão necessárias para progredir até os níveis avançados.

Se a ideia é comprar o passe de batalha e ir até o fim, tudo certo. A regra de ouro aqui é escolher apenas os conteúdos que você quiser adquirir dentro do jogo ao invés de sair gastando com todo tipo de conteúdo que você talvez não vá ter tempo de conciliar.

Jogue um pouco de tudo

Todo mundo tem a sua franquia ou gênero favorito. Apesar disso, o tempo de jogo pode se tornar uma experiência muito interessante para explorar jogos e combinações de gêneros que vão além da experiência padrão. Existem serviços focados em lançamentos, plataformas com grande oferta de jogos clássicos, e todo um universo de jogos indies que sempre rendem experiências muito interessantes. O resultado pode ser legal e o jogador pode até mesmo acabar descobrindo seu novo game favorito.

5 de 5 Vale explorar games de diferentes estilos para aproveitar bem seu tempo de jogatina — Foto: Reprodução/Bruno Magalhães Vale explorar games de diferentes estilos para aproveitar bem seu tempo de jogatina — Foto: Reprodução/Bruno Magalhães

Tire um tempo (livre) sem jogar

Pode parece algo contraprodutivo, porém é um conselho real. Muitas vezes você verá maior benefício em sair para comer uma pizza ou simplesmente ligar a TV para assistir uma série e deixar um game de lado. Isso vai dar ao cérebro um "botão de reiniciar" muito necessário para encarar os jogos com um sentimento renovado.