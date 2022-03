Sete micos que todo mundo já pagou na Internet nos anos 2000

Os anos 2000 foram uma época que ficou marcada pelo inicio da comunicação via Internet, especialmente entre os adolescentes. No entanto, algumas práticas comuns naquele tempo são motivos de vergonha quando relembradas nos dias atuais, como o hábito de falar o idioma “miguxês” no MSN , a prática de “brigar” pelo topo dos depoimentos do Orkut e usar e-mails vergonhosos, do tipo “rodrigo_sarado@hotmail.com”.

Entre os hábitos que eram bastante comuns nos anos 2000 e soam constrangedores atualmente estão entrar e sair várias vezes do MSN, chamar atenção de alguém por engano durante uma conversa ou usar filtros de gosto duvidoso nas fotos do Fotolog. Para relembrar algumas práticas vergonhosas da época, o TechTudo listou sete micos que todo mundo já pagou na Internet dos anos 2000.

Lista apresenta sete micos que todo mundo cometeu na Internet — Foto: Barbara Mannara/TechTudo

1. Brigar pelo topo dos depoimentos dos seus amigos no Orkut

O Orkut permitia que os usuários publicassem declarações para seus amigos, através de histórias engraçadas ou apenas ressaltando a importância daquela pessoa na sua vida. Esses eram os “depoimentos”, pequenos textos que ficavam em destaque nos perfis, para que os visitantes pudessem ver o quanto aquele indivíduo era querido e popular.

A questão é que os depoimentos eram exibidos em ordem cronológica de recebimento e aprovação. Ou seja, os textos mais recentes apareciam no topo da tela e, consequentemente, eram os mais lidos pelos visitantes, sendo considerados os mais importantes. Por isso, ocorria uma “briga” virtual entre os amigos do usuário para ver quem ficava no topo dos depoimentos do perfil.

A disputa acontecia de forma simples: os amigos enviavam inúmeros depoimentos para seus contatos apenas com frases do tipo “o topo é meu” ou “ninguém me tira do topo”, com o objetivo de garantir a permanência no alto da lista. Assim que o recado fosse ultrapassado por outra declaração, era comum voltar à página para escrever um novo texto, recuperando o prestígio no perfil em questão. Essa repetição de testemunhos criava uma disputa entre os amigos, mas tornava-se constrangedora quando a competição passava dos limites.

2. Chamar a atenção do contato sem querer no MSN

O MSN foi o mensageiro mais famoso dos anos 2000. Era por meio dele que as pessoas conversavam em chats particulares ou até em grupos. Um dos recursos mais marcantes do programa era o recurso de “chamar a atenção”, útil para cobrar respostas de amigos que demoravam para responder. Ao clicar no botão, o software tremia a tela e emitia um som característico que ficou famoso na época.

Acontece que o botão era localizado na mesma barra de ferramentas onde eram acionados os emoticons (os precursores dos emojis). Sendo assim, era comum apertar o botão de chamar a atenção acidentalmente, criando um clima constrangedor na conversa. No entanto, grande parte dos contatos entendia quando se tratava de um engano.

3. Criar um e-mail que te envergonha até hoje

Os anos 2000 foram uma época na qual as pessoas começaram a se comunicar pela Internet. Naquele tempo, não existiam tantas redes sociais, e um dos meios mais comuns para a troca de mensagens eram os e-mails. No entanto, a falta de maturidade e envolvimento com o mundo digital fazia com que os jovens criassem endereços extremamente vergonhosos.

A utilização de adjetivos no endereço de e-mail era uma das características mais marcantes. Sendo assim, era muito comum encontrar pessoas com e-mails do tipo “maria_hta@hotmail.com”, “rodrigo_sarado22@ig.com.br” ou “ana.lindinha.miguxa@hotmail.com”.

Naquela época, parte dos usuários ainda não fazia distinção entre um e-mail pessoal ou profissional, e não tinha o costume de criar perfis diferentes para essas atividades. Isso fazia com que as pessoas tivessem que apresentar esses contatos constrangedores em currículos, entrevistas de emprego ou encontros amorosos.

4. Aplicar filtros de gosto duvidoso nas fotos

Quando não existia o Instagram, os usuários dos anos 2000 utilizavam plataformas como Fotolog e Flogão para publicar suas fotos. Mas as imagens capturadas por câmeras do tipo Cybershot não eram suficientes para algumas pessoas, que recorriam a programas de edição para aplicar filtros e efeitos que hoje são considerados de gosto duvidoso. Na época, porém, eles faziam sucesso.

Um dos efeitos mais comuns era o Cut Out, que colore apenas um objeto da foto, mantendo o plano de fundo em preto e branco. Os usuários também costumavam deixar apenas o próprio corpo colorido na foto, para criar um efeito de destaque. Outra prática famosa era o efeito porcelana, que deixava a pele com aparência de boneca. Entre os programas de edição mais famosos da época estão o Photoscape e o Gimp.

5. Criar uma comunidade no Orkut e 'flopar'

As comunidades do Orkut eram grupos que reuniam pessoas com um interesse em comum para discutir tópicos, comentar novidades ou apenas afirmar que aqueles usuários estavam ali pelo mesmo motivo. Pode-se dizer que elas são uma versão antiga dos grupos existentes no Facebook. Algumas comunidades muito famosas, como “Eu Odeio Acordar Cedo”, chegavam a reunir milhões de membros.

Para tentar ficar famosos na rede social, os usuários criavam comunidades sobre temas variados. Porém, o sucesso muitas vezes não acontecia. Assim, era comum encontrar grupos "flopados", com 10, 15 ou 20 membros, sem tópicos ou discussões ativas.

6. Ficar entrando e saindo do MSN para chamar a atenção do crush

Ao fazer login no MSN, todos os contatos do usuário eram notificados com um pop-up no canto direito da tela do computador, informando que ele estava online. Mas algumas pessoas se aproveitavam desse recurso para chamar a atenção propositalmente. Para isso, entravam e saíam repetidas vezes do programa, fazendo com que a tela dos amigos fosse inundada com notificações.

Em alguns casos, esse excesso de alertas irritava os amigos e passava a mensagem de que aquela pessoa só queria se exibir. Muitas vezes, o exagero de notificações na tela podia até travar o computador dos contatos, o que acrescentava um aspecto negativo ainda maior à prática.

7. Falar miguxês

O miguxês era um “idioma” muito famoso entre os adolescentes da época e bastante utilizado nos depoimentos e scraps do Orkut, assim como nas conversas e nicks do MSN. Oriundo do termo “miguxo” – uma forma carinhosa de chamar os amigos na época –, o dialeto tinha como características principais escrever as palavras revezando as letras entre maiúsculas e minúsculas.

Outras práticas comuns eram substituir determinadas letras por “x”, dando um sotaque “fofo” às palavras, e acrescentar “h” ao final dos termos, criando frases como “XiM, eRah VerGoNhoSoh”. O uso do miguxês envolvia ainda o emprego exagerado de emoticons criados com combinações de caracteres. Era bastante comum ver frases acompanhadas de carinhas como "^^", "*.*" , "*o*", "¬¬" e "*_*".

