Sete mudanças em Fortnite desde o lançamento

Fortnite continua evoluindo desde sua Temporada 0, ou seja, seu lançamento há cinco anos. Ao decorrer do tempo, o game fez tanto sucesso que deixou de ser algo exclusivo do mundo dos jogos eletrônicos para se transformar em um marco, inclusive, para a cultura pop. Fortnite criou seu próprio universo, fez colaborações com personalidades famosas, trouxe skins diferentes para a jogatina e até mesmo já exibiu o filme clássico Batman Begins no próprio game.

1. Skins de personagens

Em 2017, a Temporada 1 trouxe a primeira skin de Fortnite: o Patrulheiro Caveira. Desde então, dezenas delas foram adicionadas ao jogo, expandindo o universo do Battle Royale com personagens como Peixoto, Embananoso e Jonesy. Os trajes podem ser obtidos por meio do passe de batalha ou comprados na loja, seja individualmente, em pacotes ou via ofertas de tempo limitado. Existem ainda as skins grátis, disponíveis ao completar desafios, e as promocionais, exclusivas da plataforma associada à conta do jogador.

2. Eventos e shows

Os eventos do jogo se dividem em três modalidades: os pequenos, que mudam o mapa do game na ocasião, as colaborações e os grandes. Quanto às duas primeiras categorias, alguns exemplos são a Turnê da Fenda, que transmitiu o show da cantora Ariana Grande e o Astronomical, com direito a show do cantor Travis Scott. O game teve ainda a colaboração com Star Wars, e na Temporada 1 do Capítulo 2 exibiu uma cena exclusiva do filme A Ascensão Skywalker.

Os grandes eventos, que geralmente acontecem no final da temporada, trazem grandes mudanças para o jogo. Um muito lembrado é o Devorador de Mundos, onde os jogadores enfrentaram o vilão Galactus da Marvel. Outra ação bastante lembrada foi a Operação Céu em Chamas, encerramento da Temporada 7 do Capítulo 2.

3. Modo criativo

Uma novidade que surgiu durante a Temporada 7 (2018) foi o modo criativo. Com ele, o jogador recebe quatro ilhas, onde pode construir mapas sozinho ou com até 16 outros jogadores. Para criar, o indivíduo deve acessar o inventário, onde pode utilizar várias estruturas pré-fabricadas, além de dispositivos, armas e itens consumíveis. Ao finalizar um trabalho, o jogador pode publicá-lo, caso atenda aos requisitos do programa Apoie Um Criador.

Também é possível inserir um código e jogar em um mapa criado por outra pessoa. Nesse caso, eles são divididos em três categorias: combate, treino e variedades. Na primeira, as áreas são focadas nos aspectos de ação e combate. Já em treino, o jogador praticar suas habilidades livremente. A categoria "variedades", por outro lado, não tem um tema específico.

4. Sistema de reembolso

Os jogadores de Fortnite podem devolver itens comprados no game até 30 dias após a data da compra. O reembolso é dado através das fichas de devolução. A cada ano, uma nova ficha é oferecida após a última atualização do jogo. É possível devolver skins de personagem, mochilas, picaretas, asa-deltas, rastros de fumaça, tela de carregamento e gestos.

Uma vez que o reembolso é solicitado e aprovado, o item será devolvido e o preço em V-Bucks creditado na conta do jogador. Mas, vale ressaltar: itens como passe de batalha, V-Bucks e pacote inicial não podem ser devolvidos, uma vez que são considerados consumíveis.

5. Lançamento do Clube Fortnite

Em dezembro de 2020, o game trouxe mais uma novidade: o Clube Fortnite. Trata-se de um serviço de assinatura mensal que custa R$ 38 e oferece ao jogador benefícios como o passe de batalha, 1.000 V-bucks e o pacote de skins do mês. O primeiro Clube contou com a skin Galáxia, a mochila Mundo Fraturado e a picareta Lhamacórnio Cósmico. Outros dois destaques trazidos pelo serviço foram as skin do Arqueiro Verde, da DC Comics, e do deus Loki, da Marvel.

Em termos financeiros, a assinatura pode compensar para os jogadores. Isso porque o pacote com 1.000 V-Bucks, o mais barato no site da Epic Games, custa R$ 25 e não fornece nenhum benefício adicional. O passe de batalha, por si só, custa 950 V-Bucks. Logo, para comprar ambos fora do Clube Fortnite, o jogador teria que desembolsar o valor de R$ 50, mais caro do que um mês de assinatura no serviço.

6 - Lançamento do Festa Royale

Com o lançamento da atualização v12.50, Fortnite ganhou um novo modo de jogo: Festa Royale. Diferentemente do que acontece em outros modos baseados em eliminações e sobrevivência, aqui o foco é a parte social. No Festa Royale, o único objetivo é se reunir com os amigos e outros jogadores para curtir minigames ou assistir a shows, filmes e clipes. Esse modo também trouxe armas e itens arremessáveis exclusivos, como a granada de tinta roxa e o quadriciclo Quadcrasher.

7 - Um mapa totalmente novo

Até 2019, os jogadores de Fortnite já estavam acostumados a ver alterações no mapa, mas nunca eram o suficiente para mudar completamente a dinâmica do jogo. Em agosto, tudo mudou com a chegada da Temporada X, que trouxe à tona um momento no universo do game em que o Ponto Zero, orbe de onde toda realidade surgiu, tornou-se instável.