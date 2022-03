Site para parafrasear texto: conheça cinco opções gratuitas

Parafrasear textos, citações e trechos de artigos escritos por autores famosos é uma atitude comum durante o desenvolvimento de trabalhos escolares e acadêmicos. Com o auxílio de alguns serviços disponíveis na Internet, é possível realizar paráfrases de longos textos ou frases gratuitamente. Além disso, algumas ferramentas oferecerem recursos de verificação de plágio e de gramática, o que contribui para a confecção de trabalhos de maior qualidade.

Para ajudar estudantes, o TechTudo preparou uma lista com cinco sites para parafrasear textos. Confira, nas próximas linhas, os recursos de cada ferramenta e a qualidade da paráfrase realizada pelos serviços.

Também é possível realizar edições de texto, upload de material para ser reformulado, download dos arquivos finais e checagem de gramática. Em testes feitos pelo TechTudo, a qualidade da paráfrase foi satisfatória. É importante, no entanto, que o texto final seja revisado.

2. Plagiarism Checker

Outra ferramenta para parafrasear texto na web é o Plagiarism Checker, plataforma que permite colar o trecho ou realizar upload do arquivo que precisa ser reescrito. No entanto, o site realiza apenas reformulações de textos que estão escritos em inglês. Entre os recursos da ferramenta estão verificação de plágio e de gramática, download do material final e possibilidade de baixar relatórios sobre o conteúdo.

O site também aponta fontes correspondentes ao texto parafraseado e exibe estatísticas de análise úteis para SEO (Search Engine Optimization), mecanismo de otimização de busca do Google. É possível também conferir a densidade das palavras-chave, realizar contagem de palavras, inserir frases mais longas, entre outros. Como o Plagiarism Checker permite que o texto seja reescrito, é possível obter materiais finais de melhor qualidade.

3. Paraphraz

O Paraphraz é outra alternativa de site para parafrasear textos grátis na web. Com esta ferramenta, o usuário insere um texto na plataforma, que devolve algumas sugestões de paráfrases, as quais podem ser editadas. O serviço disponibiliza o material reformulado em PDF, doc e outros tipos de arquivos.

Embora realize paráfrases de textos em diversos idiomas, o site fornece o serviço apenas em português de Portugal, não do Brasil. Por oferecer diversas possibilidades de paráfrase, o Paraphraz reformula textos com qualidade e reduz as chances de ocorrência de plágio.

4. Smodin

Smodin é mais um site que serve para parafrasear texto online grátis. São muitas opções de idiomas disponíveis, inclusive português. Vale ressaltar, porém, que há um limite de cinco vezes por dia para incluir textos na plataforma. Um recurso interessante é a possibilidade de visualizar as alterações feitas durante a reformulação do conteúdo. Além disso, o site disponibiliza uma verificação de plágio e um relatório de compartilhamento para servir como referência do material reescrito.

Um ponto negativo é que o mecanismo do Smodin basicamente troca a posição das palavras ou faz alterações em vez de substituir palavras por sinônimos, ação que pode comprometer a qualidade da paráfrase. Portanto, vale checar o resultado e fazer mudanças, se houver necessidade.

5. Softo

Softo é um serviço virtual para parafrasear conteúdos em português que oferece recursos de correção gramatical, checagem de plágio, fontes de referência, análise de palavras-chave e download de relatório sobre o material reescrito. Para utilizá-lo, basta incluir o texto no site, selecionar o idioma, escolher a opção "Al Mode" e enviar.

Em testes feitos pelo TechTudo, a qualidade da paráfrase mostrou-se insatisfatória em alguns trechos e precisou ser revista. Isso porque alguns sinônimos, que são incluídos pela plataforma, perdem o sentido no contexto do conteúdo. Logo, torna-se necessário passar o texto reescrito em um corretor ortográfico e gramatical.

