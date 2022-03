SSD 128 GB: veja 8 modelos por a partir de R$ 108

Já o Adata XPG SX6000 Lite apresenta tecnologia NVMe e mais desempenho por valores que partem de R$ 245 . Outra alternativa é o Gigabyte GSM2NE3128GNTD, que promete oferecer maior durabilidade e confiabilidade aos dados por cerca de R$ 315 . Confira a seguir oito SSDs de 128 GB para comprar no Brasil em 2022.

O Nectac N530S é um SSD de 2,5 polegadas compatível com praticamente qualquer PC ou notebook. O SSD SATA da Nectac promete oferecer velocidade de leitura e gravação de 535 e 510 MB/s respectivamente, o que são valores interessantes quando consideramos que se trata de um SSD de entrada. Ele conta com mais de 70% de aprovação por parte de seus compradores na Amazon e pode ser encontrado por cerca de R$ 108 .

Por utilizar um tipo de conexão que está presente em praticamente qualquer computador, o SSD tende a oferecer uma compatibilidade maior, o que o torna adequado para usuários que não precisam de tanto espaço. No entanto, alguns compradores relataram problemas após pouco tempo de uso.

Nectac N530S é um SSD de entrada compatível com praticamente qualquer PC — Foto: Divulgação/Netac

O KingSpec NT-128 é um SSD com conectividade M.2, o que requer compatibilidade por parte da placa-mãe. Por se tratar de um modelo com interface SATA, o SSD não entrega tanto desempenho quanto outras soluções NVMe que possuem uma conexão similar, mas possui um bom nível de aprovação de seus compradores que destacam o bom desempenho para um dispositivo com custo baixo. Esta opção é encontrada por valores a partir de R$ 145.