SSD SATA: veja sete modelos por a partir de R$ 170

Já o Kingston A400 oferece 240 GB de espaço, o que permite a instalação de mais programas e jogos por cerca de R$ 218 . Outra alternativa é o WD Blue, que apresenta 500 GB de memória e promete bom desempenho por valores que partem de R$ 499 . Confira a seguir sete SSDs SATA para comprar no Brasil em 2022.

O Adata SU650 é uma opção de entrada que oferece 120 GB de espaço. Este armazenamento deve ser suficiente para instalação dos principais sistemas operacionais com alguns softwares leves, mas pode limitar sua utilização para usuários que guardam muitos arquivos pesados. Ele é vendido na Amazon por preços a partir de R$ 170 .

O modelo oferece velocidade de leitura de até 500 MB/s e velocidade de gravação de até 320 MB/s, o que tende a impactar a experiência de quem vai migrar de um HD, mas não deve oferecer todo o potencial da interface SATA. O SSD da Adata é aprovado por cerca de 87% de seus compradores e pode ser uma opção ideal para ser combinada a um HD com mais volume.

O desempenho do A400 não é dos mais avançados e entrega velocidade de leitura de 500 MB/s e gravação de 350 MB/s. O modelo pode ser interessante para quem ainda não utiliza um SSD e precisa de um pouco mais de espaço para os softwares mais importantes além do sistema operacional. O índice de aprovação dos compradores do SSD da Kingston é de 90% na Amazon.