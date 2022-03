Switch Gigabit: veja cinco modelos por a partir de R$ 105

Entre os modelos mais avançados, focados em empresas, é possível encontrar opções por até R$ 899, como o SG 1002 MR L2+, que oferece oito portas para tráfego. Na lista a seguir, veja cinco switches disponíveis no Brasil. Para compor nossa lista, levamos em consideração aspectos como preço, configurações e tipos de uso.

1 de 6 Switch Gigabit conecta vários aparelhos — Foto: Divulgação/TP Link Switch Gigabit conecta vários aparelhos — Foto: Divulgação/TP Link

Como montar um PC gamer barato? Veja dicas no Fórum do TechTudo.

2 de 6 O design sem ventoinha do switch garante um funcionamento silencioso — Foto: (Foto: Reprodução/Amazon) O design sem ventoinha do switch garante um funcionamento silencioso — Foto: (Foto: Reprodução/Amazon)

O LS1005G tem cinco portas Gigabit de formato Ethernet com até 1000 Mbps de velocidade. Esse modelo tem ainda controle de fluxo IEEE 802.03x, que garante monitoramento contínuo do sistema para evitar que o tráfego de informações tenha sobrecarregamento. Assim, assegura uma boa transferência de informações entre os dispositivos conectados por um bom custo-benefício. A caixa é construída em plástico, o que pode ser considerado frágil por alguns usuários.

É indicado para quem quer gastar pouco em um switch e busca uma opção prática, já que esse modelo dispõe de tecnologia plug-and-play - ou seja, dispensa configuração para uso. Indicado para computadores, impressoras, webcams e IPTVs, pode ser usado também em escolares, de vigilância, residenciais e pequenas empresas. Avaliado com nota de 4,8 de 5 na Amazon e encontrado por R$ 105, os consumidores elogiaram a eficiência do dispositivo quando testado para usos domésticos. Em contrapartida, criticam a fragilidade da caixa de plástico que envolve a tecnologia.

Prós: muito compacto, baixo barulho e pouco aquecimento;

Contras: caixa pode ser frágil e relatos do aparelho limitar a conexão a 100 Mpbs quando utilizado para estender a rede de internet.

2. Mercusys MS108G – a partir de R$ 148

3 de 6 Switch fabricado com muita atenção aos detalhes: despõe de cores que se complementam — Foto: (Foto: Reprodução/Amazon) Switch fabricado com muita atenção aos detalhes: despõe de cores que se complementam — Foto: (Foto: Reprodução/Amazon)

O MS108G, da Mercusys, tem oito portas Gigabit de até 1000 Mpbs de velocidade e promete ser até dez vezes mais rápido do que portas Ethernet comuns. Compacto, é indicado para uso doméstico e em escritórios. Como diferencial, possui compatibilidade com TVs 4K Ultra HD, computadores, impressoras, câmeras IP e até mesmo consoles de videogame, podendo ser usado inclusive por gamers.

Dispõe de recurso plug-and-play e ainda conta com reconhecimento Auto MDI/MDIX para identificar e configurar os cabos conectados automaticamente. Avaliado com uma nota de 4,6 de 5 na Amazon, os usuários destacam positivamente o custo-benefício pelos serviços oferecidos e o tamanho compacto. No entanto, há relatos de que o esquentar após algum tempo de uso. Pode ser adquirido na Amazon por valores a partir de R$ 148.

Prós: custo-benefício e tecnologia plug-and-play;

Contras: relatos de não comportar volume de dados acima de 100 mb.

4 de 6 O switch garante bom funcionamento sem afetar o meio ambiente — Foto: (Foto: Reprodução/Amazon) O switch garante bom funcionamento sem afetar o meio ambiente — Foto: (Foto: Reprodução/Amazon)

O DGS-1008A, da D-Link, é outro modelo com oito portas Gigabit de até 1000 Mpbs de velocidade que conta com controle de fluxo para evitar sobrecarga. Possui detecção automática de velocidade de rede e assegura capacidade máxima de 8 mil endereços de tabela MAC Address - isto é, a tecnologia cria e memoriza diversos caminhos para a transmissão de dados a fim de melhorar a comunicação entre os dispositivos.

Muito similar aos demais modelos citados até aqui, pode ser utilizado normalmente tanto para uso doméstico quanto para pequenas empresas. Avaliado com uma nota de 4,8 de 5 na Amazon, os consumidores elogiaram o design e a qualidade do produto. As críticas, porém, indicam que o reconhecimento de cabos pode levar algum tempo. A opção está disponível na Amazon por valores a partir de R$ 159.

Prós: fonte compacta e com boa qualidade de transmissão de dados;

Contras: reconhecimento de cabos pode apresentar lentidão.

5 de 6 O switch foi projetado para repousar em uma mesa enquanto operante — Foto: (Foto: Reprodução/Amazon) O switch foi projetado para repousar em uma mesa enquanto operante — Foto: (Foto: Reprodução/Amazon)

O modelo TL-SG108, da TP-Link, também tem oito portas Gigabit com até 1000 de Mpbs de velocidade. Assim como vários dos modelos anteriores da mesma produtora, conta com recurso Green Ethernet para reduzir o gasta de energia, além de fornecer fluxo IEEE 802.3x para monitoramento constante de instabilidades do sistema. Assim, consegue manter uma boa transmissão entre dispositivos.

Um diferencial desse modelo é o seu exterior, projetado totalmente em aço. Por essa razão, é indicado para quem tem orçamento mais alto e busca uma opção de material mais duradouro. Promete ativação plug-and-play, o que dispensa a necessidade de configurações prévias. Avaliado na Amazon com uma nota de 4,8 de 5, os usuários destacam positivamente o revestimento da caixa e a capacidade automática de resfriamento da superfície. No entanto, informam relatos de queda no desempenho do sistema após alguns meses de uso. Pode ser adquirido na Amazon por valores a partir de R$ 279.

Prós: exterior em aço e instalação simples;

Contras: pode apresentar desempenho lento após um tempo.

6 de 6 O switch também funciona com dispositivos voip, como ata e telefone ip — Foto: (Foto: Reprodução/Amazon) O switch também funciona com dispositivos voip, como ata e telefone ip — Foto: (Foto: Reprodução/Amazon)

O SG 1002 MR L2+, da Intelbras, dispõe de oito portas Gigbit com até 1000 Mpbs de velocidade também. Seu diferencial está no monitoramento remoto dos dispositivos conectados, que pode ser um facilitador para usuários que conectem muitos aparelhos simultaneamente.

É compatível com dispositivos como computadores, impressoras e servidores, mas é indicado para uso empresarial devido ao seu alto custo. É avaliado com uma nota 5 de 5 na Amazon e pode ser encontrado por valores a partir de R$ 899.

Prós: monitoramento remoto dos dipositivos.

Contras: valor muito alto.

Nota de transparência: Amazon e TechTudo mantêm uma parceria comercial. Ao clicar no link da loja, o TechTudo pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação. Os preços mencionados podem sofrer variação e a disponibilidade dos produtos está sujeita aos estoques. Os valores indicados no texto são referentes ao mês de março de 2022.