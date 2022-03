Teclado 60%: veja seis modelos compactos por a partir de R$ 299

O teclado 60% é uma opção de periférico ideal para quem deseja otimizar o espaço no setup. O dispositivo é menor que os modelos normais, o que permite que o movimento do mouse fique mais fluido e sem interrupções durante as partidas. Empresas como HyperX , Razer e Redragon oferecem opções por preços que partem de R$ 299 , como é o caso do Redragon Lakshmi, que apresenta switches mecânicos que possuem resposta tátil e audível.

Outra alternativa é o HyperX Alloy Origins 60, que traz alumínio de grau de aviação para garantir boa resistência e durabilidade por cerca de R$ 479. Já o Razer Hunstman Mini conta com vida útil de 100 milhões de teclas e iluminação LED RGB por cifras a partir de R$ 850. Confira a seguir seis teclados compactos para comprar no Brasil em 2022.

1 de 7 Teclado 60 por cento: empresas como HyperX, Razer e Redragon oferecem modelos compactos — Foto: Divulgação/Redragon Teclado 60 por cento: empresas como HyperX, Razer e Redragon oferecem modelos compactos — Foto: Divulgação/Redragon

1. Redragon Lakshmi - a partir de R$ 299

O teclado Lakshmi, da Redragon, traz switches mecânicos que possuem resposta tátil e audível. O modelo promete entregar alta performance, com rápida resposta a partir do acionamento. Além disso, o periférico também traz tecnologia de impressão double-shot injection, que impede o desgaste das teclas e promete oferecer durabilidade ao produto.

A conexão é feita por cabo USB-C destacável e o modelo também é equipado com luzes de LED RGB que trazem um padrão diferenciado, com cores diferentes para cada uma das linhas do teclado. No site da Amazon, o modelo pode ser visto por preços a partir de R$ 299.

Prós: preço mais em conta

preço mais em conta Contras: o padrão de iluminação fixo pode desagradar alguns usuários

2 de 7 Redragon Lakshmi traz iluminação em padrão Rainbow — Foto: Divulgação/Redragon Redragon Lakshmi traz iluminação em padrão Rainbow — Foto: Divulgação/Redragon

2. Redragon K617 Fizz - a partir de R$ 303

O K617 Fizz, da Redragon, é equipado com teclas mecânicas que prometem ser silenciosas, responsivas e que exigem menor força de atuação. O modelo possui vida útil de 50 milhões de cliques e é indicado para gamers que preferem jogos de FPS. O periférico também conta com efeitos de luzes em LED RGB por toda a sua extensão e permite escolher entre 20 tipos diferentes de iluminação para complementar o setup. Ele é vendido por valores que partem de R$ 303 na Amazon.

O teclado está disponível em duas opções de cores diferentes: branco com rosa e branco com cinza. A conexão do periférico é feita via cabo USB-C em formato de “L”, o que pode ajudar a manter o teclado conectado ao PC.

Prós: preço mais baixo

preço mais baixo Contras: mix de cores do modelo pode desagradar alguns usuários

3 de 7 Redragon K617 Fizz é estilizado com iluminação RGB — Foto: Divulgação/Redragon Redragon K617 Fizz é estilizado com iluminação RGB — Foto: Divulgação/Redragon

3. Gamdias Hermes E3 - a partir de R$ 346

O modelo Hermes E3, da Gamdias, é um teclado com switches mecânicos que promete boa durabilidade e precisão. O modelo tem vida útil de 50 milhões de teclas e as chaves do periférico são mais altas, o que permite uma atuação mais rápida em comparação aos teclados tradicionais. Além disso, o modelo também traz double-shot injection, um tratamento de impressão que evita o desgaste, e ainda possui uma função que permite bloquear a tecla Windows.

O tipo de conexão do teclado é via cabo USB-C removível. O periférico também traz detalhes em luzes de LED RGB e permite definir um entre 19 efeitos de iluminação diferentes. No site da Amazon, a opção pode ser encontrada por cifras que partem de R$ 346.

Prós: o preço do modelo varia pouco das opções mais baratas, mantendo bom custo-benefício

o preço do modelo varia pouco das opções mais baratas, mantendo bom custo-benefício Contras: as funções duplas são impressas na base das teclas, e não nas laterais, o que pode acabar poluindo o visual do teclado

4 de 7 Gamdias Hermes E3 tem vida útil de 50 milhões de cliques — Foto: Divulgação/Gamdias Gamdias Hermes E3 tem vida útil de 50 milhões de cliques — Foto: Divulgação/Gamdias

4. Redragon Draconic - a partir de R$ 453

O Redragon Draconic é um teclado gamer confeccionado em plástico ABS com switches mecânicos. O modelo também tem teclas impressas com o método double-shot injection, que impede o desgaste das letras e números. Além disso, o modelo também traz as funções duplas carimbadas nas laterais da tecla, melhorando a visualização, mas sem poluir o visual do teclado.

O modelo possui conexão Bluetooth e pode ser conectado em até três equipamentos de maneira simultânea. Além disso, o dispositivo também acompanha um cabo USB-C, que pode ser utilizado para conectar o periférico ao PC. É possível encontrar o teclado por valores a partir de R$ 453.

Prós: tem conexão Bluetooth e pode ser conectado em até três dispositivos ao mesmo tempo

tem conexão Bluetooth e pode ser conectado em até três dispositivos ao mesmo tempo Contras: diferentemente de outros modelos que trazem estrutura em alumínio, o Draconic é construído em plástico

5 de 7 Redragon Draconic possui conexão Bluetooth — Foto: Divulgação/Redragon Redragon Draconic possui conexão Bluetooth — Foto: Divulgação/Redragon

5. HyperX Alloy Origins 60 - a partir de R$ 479

O HyperX Alloy Origins 60 possui estrutura confeccionada em alumínio de grau de aviação, o que, além de garantir boa resistência e durabilidade, também promete uma melhor estabilização do teclado. O periférico possui switches mecânicos que, segundo a fabricante, proporcionam rápida resposta e exigem baixa força de atuação, o que consequentemente pode melhorar na precisão de cliques. O modelo ainda tem vida útil de até 80 milhões de toques de tecla. Ele é vendido por preços que partem de R$ 479.

As teclas do periférico também contam com um diferencial, já que trazem as funções duplas impressas nas laterais. De acordo com a fabricante, as impressões são realizadas com um tipo de material que é resistente ao desgaste e, por isso, as teclas não correm o risco de ficarem gastas com o passar do tempo. Outro ponto positivo é que o teclado ainda conta com três ângulos para ajuste, acompanha um cabo USB-C removível e também traz luzes de LED RGB que podem ser programadas.

Prós: possui estrutura confeccionada em alumínio de grau de aviação

possui estrutura confeccionada em alumínio de grau de aviação Contras: não há

6 de 7 HyperX Alloy Origins 60 é compacto e vem reforçado com construção metálica — Foto: Divulgação/HyperX HyperX Alloy Origins 60 é compacto e vem reforçado com construção metálica — Foto: Divulgação/HyperX

6. Razer Huntsman Mini - a partir de R$ 850

O teclado Huntsman Mini, da Razer, possui switches ópticos, o que, segundo a fabricante, é capaz de oferecer atuações mais rápidas em comparação a teclados de switches mecânicos. Além disso, por não precisarem de tantas peças móveis, as teclas podem ter uma longevidade maior, já que o atrito entre elas é menor. Segundo a Razer, as chaves do modelo também contam com uma textura premium no acabamento, o que dificulta o desgaste das peças mesmo após uso intenso do teclado. Ele é comercializado por cifras que partem de R$ 850 na Amazon.

As teclas também trazem as funções secundárias impressas nas laterais, facilitando a visualização. O modelo tem vida útil de 100 milhões de teclas, traz efeitos de iluminação em LED RGB e possui construção em alumínio. A conexão do teclado é feita via cabo USB-C destacável, e o diferencial do modelo fica por conta da sua trava de cabo, que permite uma melhor fixação e garante que o fio continuará firme e conectado mesmo durante as partidas mais intensas.

Prós: conta com uma trava de cabo que mantém o teclado conectado

conta com uma trava de cabo que mantém o teclado conectado Contras: preço alto

7 de 7 Razer Huntsman Mini possui switches ópticos e tem vida útil de até 100 milhões de teclas — Foto: Divulgação/Razer Razer Huntsman Mini possui switches ópticos e tem vida útil de até 100 milhões de teclas — Foto: Divulgação/Razer

Com informações de Redragon (1/2/3), Gamdias e HyperX

