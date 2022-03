Teclado mecânico barato: veja 7 modelos por a partir de R$ 223

Teclados mecânicos são boas opções para gamers e também para usuários que passam muitas horas digitando. Isso porque esses modelos têm estrutura que proporciona maior conforto e até mesmo durabilidade. Além disso, garantem também mais precisão, já que cada tecla conta com um switch dedicado para evitar incongruências no registro dos comandos.

É possível encontrar modelos de entrada e com boas configurações por a partir de R$ 223, como é o caso do TC237, da Warrior, que tem anti-ghosting e design compacto. Entre as opções mais caras, os valores podem chegar até R$ 699 - como com o Alloy Origins 60, da HyperX, que oferece iluminação RGB e software para customização. Veja a seguir sete teclados mecânicos disponíveis no Brasil.

1 de 8 Teclados mecânicos são boas opções para gamers e para usuários ocasionais — Foto: Divulgação/Pexels Teclados mecânicos são boas opções para gamers e para usuários ocasionais — Foto: Divulgação/Pexels

1. Warrior TC237 – a partir de R$ 223

2 de 8 Teclado LED da Warrior é um modelo com bom custo benefício — Foto: (Foto: Reprodução/Amazon) Teclado LED da Warrior é um modelo com bom custo benefício — Foto: (Foto: Reprodução/Amazon)

O teclado TC237, da Warrior, tem luzes LED coloridas, conexão via USB 2.0 e cabo de 1,8 m, sendo uma opção econômica para quem quer gastar pouco. É indicado para jogar e funciona bem até mesmo para quem utiliza o PC no escuro, já que as teclas mantêm iluminação para visualização das letras. É possível escolher até dez efeitos diferentes de LED, o que pode ser um diferencial também.

Conta com sistema anti-ghosting para uso mais preciso do teclado. Isso é interessante para jogadores de FPS ou de games de terror, por exemplo, já que garante o registro simultâneo de várias teclas ao mesmo tempo. É compatível com Windows 98 ou superior e conta teclas no formato ABNT2.

Avaliado com uma nota de 4,6 de 5 na Amazon, tem como destaque o seu custo benefício e a sua qualidade. Usuários, no entanto, reclamam que a grafia das letras no teclado podem se apagar com facilidade. Pode ser encontrado por valores a partir de R$ 223.

Prós: o peso do teclado garante maior estabilidade para digitação;

Contras: a grafia das letras pode ser apagada após algum tempo de uso.

3 de 8 Teclado LED da T-Dagger — Foto: (Foto: Reprodução/Amazon) Teclado LED da T-Dagger — Foto: (Foto: Reprodução/Amazon)

O T-TGK315-BL, da T-Dagger, possui conectividade USB 2.0 e iluminação RGB com até dez opções de preset de LED. É uma boa alternativa para quem busca opções mais em conta, mas de qualidade. Para usuários que priorizem praticidade, esse modelo conta com mecanismo de remoção das teclas, útil para manutenção ou limpeza.

Um ponto negativo é que o teclado é curto, com teclas numéricas apenas na parte de cima. Por isso, para usuários que buscam modelos mais completos, pode não ser a opção mais indicada. É habilitado para uso no formato ABNT2.

Avaliado com uma nota de 4,7 de 5 na Amazon, os usuários elogiam o bom custo benefício e a construção do teclado. Entre as críticas, porém, há relatos de que a opção pode ser barulhenta. Atualmente, é encontrado por valores a partir de R$ 260.

Prós: oferece teclas multimídia, como os botões pause, mute, play eskip;

Contras: pode fazer barulho enquanto as teclas são pressionadas.

3. Fortrek GPRO K7 Plus – a partir de R$ 273

4 de 8 Teclado LED da Fortrek — Foto: (Foto: Reprodução/Amazon) Teclado LED da Fortrek — Foto: (Foto: Reprodução/Amazon)

O GPRO K7 Plus, da Fortrek, tem teclas multimídia (pause, mute, skip, etc.) e iluminação LED colorida e programável pelo próprio teclado, com 15 efeitos e nove tipos de vibrações. É compatível com Windows (todas as versões) e macOS. Com cabo de 1,7 m de comprimento, oferece conexão USB 3.0 e proteção anti-quebra banhada a ouro - o que impede desconexão sistêmica e desenvolvimento de ferrugem no metal.

Um ponto positivo da opção é seu apoio de pulso removível, ideal para quem busca mais conforto na hora de digitar. Possui estrutura feita em metal, o que confere maior durabilidade ao modelo. Pode ser utilizado no sistema ABNT2.

Avaliado com uma nota de 4,5 de 5 na Amazon, os consumidores destacam o acabamento final do produto e o peso do teclado, que garante estabilidade na digitação. As críticas, porém, ficam em relação ao barulho das teclas e à configuração RGB em macOS, que pode apresentar dificuldades. Pode ser encontrado por valores a partir de R$ 273.

Prós: boa durabilidade em bom custo-benefício;

Contras: as teclas podem ser barulhentas.

5 de 8 Teclado LED Redragon com teclas numéricas laterais — Foto: (Foto: Reprodução/Amazon) Teclado LED Redragon com teclas numéricas laterais — Foto: (Foto: Reprodução/Amazon)

O Mitra K551-1, da Redragon, é um teclado com iluminação LED vermelha, entrada USB e cabo de até 1,8 m, sendo uma boa opção para quem busca mais mobilidade. Dispõe de teclas multimídia, o que ajuda na jogatina e na reprodução de vídeos e músicas. Ainda conta com tecnologia anti-ghosting, o que proporciona mais precisão ao pressionar várias teclas simultaneamente.

Um destaque positivo desse modelo é o seu tamanho, que, diferentemente das opções anteriores, é maior e conta com mais de um teclado numérico. Pode ser configurado para uso no sistema ABNT2.

Avaliado com uma nota de 4,8 de 5 na Amazon, é elogiado pela qualidade e pelo sistema anti-ghosting, que entrega o que promete. No entanto, alguns consumidores reclamam do peso do dispositivo, que tem acabamento em metal. Pode ser encontrado por a partir de R$ 290.

Prós: bom sistema anti-ghosting;

Contras: pode ser bastante pesado.

6 de 8 Teclado LED da Redragon sem teclas numéricas laterais — Foto: (Foto: Reprodução/Amazon) Teclado LED da Redragon sem teclas numéricas laterais — Foto: (Foto: Reprodução/Amazon)

O Dark Avenger, também da Redragon, é um teclado pequeno com teclas numéricas apenas na parte de cima. Assim, é um modelo compacto para quem tem orçamento mais alto e busca opção com teclas multimídia e iluminação LED com 19 modos de luz.

Um ponto de destaque do modelo é seu pacote extra de switches, que funciona para momentos de troca ou manutenção. Construído totalmente em plástico, é uma opção leve e com boa mobilidade, que pode também ser configurada no sistema ABNT2.

Avaliado com uma nota de 4,9 de 5 na Amazon, os consumidores destacam o conforto das teclas e o kit de switches extra. As críticas, porém, ficam em relação ao sistema anti-ghosting, que não estaá disponível no teclado. Pode ser encontrado por valores a partir de R$ 293.

Prós: teclado confortável e com switches extra;

Contras: não tem sistema anti-ghosting.

7 de 8 Teclado HyperX com apoio removível — Foto: (Foto: Reprodução/Amazon) Teclado HyperX com apoio removível — Foto: (Foto: Reprodução/Amazon)

O Mars RGB, da HyperX, é uma opção com superfície em liga de alumínio escovado e switches à prova de poeira. Conta com um grande apoio de mão removível e conjunto de LEDs coloridas, controláveis via software da Genesis. É um modelo voltado para quem tem orçamento maior, mas ainda busca uma alternativa acessível.

Possui conectividade USB e tecnologia anti-ghosting, o que proporciona precisão. O cabo dispõe de 1,8 m de comprimento e acabamento trançado para maior durabilidade. Um ponto negativo do teclado é que, embora possa ser usado em ABNT2, não tem teclas específicas do sistema (como "ç", por exemplo).

Avaliado com uma nota de 4,7 de 5 na Amazon, é elogiado pelo apoio de mão e pelo conforto proporcionado. No entanto, suas críticas são em relação ao LED, que pode ter iluminação mais fraca do que a esperada. É encontrado por valores a partir de R$ 369.

Prós: apoio de mão incluso e removível;

Contras: LED pode ser fraco.

8 de 8 Teclado HyperX super compacto — Foto: (Foto: Reprodução/Amazon) Teclado HyperX super compacto — Foto: (Foto: Reprodução/Amazon)

O Alloy Origins 60, da HyperX, é um teclado compacto, com teclas numéricas apenas na parte de cima, e valor alto. Assim, é uma opção voltada a quem tem orçamento maior. Conta com jogo de luzes LED que podem ser customizadas pelo software HyperX NGENUITY. As teclas são revestidas em PBT, um plástico mais resistente e que assegura maior durabilidade do produto.

Tem manutenção simples, já que conta com teclas facilmente removíveis, além de tecnologia anti-ghosting e conectividade multiplataforma. Desse modo, pode ser usado até mesmo em consoles. Ainda, há teclas com funções secundárias gravadas, úteis para funcionalidades adicionais em gameplays. Porque é pequeno, não conta com teclas no formato ABNT2, mas pode ser usado no sistema.

Avaliado com uma nota de 4,7 de 5 na Amazon, os consumidores elogiam a qualidade da opção e a construção das teclas, que são silenciosas. As reclamações, por sua vez, são relacionadas ao tamanho do teclado, que é pequeno. É encontrado por valores a partir de R$ 699.

Prós: silencioso e com bom anti-ghosting;

Contras: preço alto.

Nota de transparência: Amazon e TechTudo mantêm uma parceria comercial. Ao clicar no link da loja, o TechTudo pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação. Os preços mencionados podem sofrer variação e a disponibilidade dos produtos está sujeita aos estoques. Os valores indicados no texto são referentes ao mês de março de 2022.