Teclado semi mecânico: 6 modelos para jogar ou usar no dia a dia

Os teclados semi mecânicos são periféricos que reúnem contatos de membrana e também podem apresentar teclas de acionamento mecânico. No mercado, é possível encontrar modelos com preços a partir de R$ 74 , como é o caso do BK151C, da Exbom, um dispositivo de entrada quee pode ser usado para jogar em diversas plataformas. Outra opção interessante, porém mais cara, é o Fortrek Rainbow Holt, modelo visto por cerca de R$ 116 com botões multimídia.

Os acessórios reúnem como principais atrativos a iluminação, muitas vezes RGB, os botões dedicados ao controle de mídia e a ergonomia para várias horas de uso. Pensando nos consumidores que buscam pelo modelo ideal, o TechTudo reuniu 6 opções de teclados semi mecânicos que podem ser comprados na Amazon.

1. Exbom BK151C - a partir de R$ 74

O BK151C, da Exbom, é um modelo semi mecânico que conta com configuração exclusiva para jogos. O dispositivo é vendido no padrão ABNT 2 e apresenta teclas de função, sendo compatível com computadores Windows, e consoles PS4 e Xbox via conexão USB. O periférico também possui retroiluminação RGB com padrões pré-configurados.

O modelo traz design robusto e teclas grandes. Ele ainda se destaca pela presença do teclado numérico, que pode facilitar a produtividade. O dispositivo apresenta um cabo de 1,5 m de comprimento e pode ser comprado por a partir de R$ 74.

Conforme a avaliação dos consumidores da Amazon, o BK151C é um modelo confortável para as jogatinas mais longas. Ele possui nota 4,1 de 5 no site da varejista e apresenta bom custo-benefício pelos recursos que propõe. Os comentários sobre o produto ainda alertam para as teclas altas, que podem gerar ruídos durante o uso.

Prós: iluminação de LED RGB e multiconexão com diversas plataformas

Contras: ruídos e teclas altas

2. Evolut Hawke - a partir de R$ 78

O teclado Evolut Hawke também é um modelo semi mecânico voltado, em especial, para o público gamer. O modelo aposta na ergonomia para garantir várias horas de uso com conforto para o usuário, e para isso apresenta ajuste de inclinação e teclas altas com espaçamento grande. O periférico apresenta teclado numérico e também teclas de função para facilitar o controle de mídias.

O modelo possui design simples, estrutura plástica e apresenta iluminação de LED RGB, que pode facilitar seu uso em ambientes com pouca iluminação. O cabo possui 1,5 m de comprimento e é emborrachado. A conexão com o PC é feita via USB. Algumas teclas do Evolut Hawke podem ser facilmente removidas pelo usuário e seu preço fica perto dos R$ 78.

Com nota 4,1 de 5 na avaliação dos clientes Amazon, o teclado Evolut Hawke se destaca pelo conforto para jogos e pelo custo-benefício. Os consumidores ainda relatam que o padrão internacional do modelo pode ser um ponto negativo, o que exige configurar o PC para o uso do ABNT 2, do Brasil.

Prós: conforto e iluminação de LED

Contras: padrão internacional das teclas

O Finding é um modelo com perfil profissional que pode ser usado em diversos estilos de jogos. O periférico promete teclas macias, o que deve garantir diversas horas de uso sem incomodar as mãos. O acessório apresenta espaçamento de 7 mm entre as teclas, assim, pode garantir que o usuário não aperte a tecla errada. O modelo ainda se destaca pelo antighosting e proteção anti-respingos de líquidos.

Para complementar o visual gamer, o Finding conta com iluminação de LED RGB, sendo possível desligar o recurso em ambientes claros. Além do uso no PC, o modelo também é compatível com os consoles Playstation e Xbox. A conexão é feita via USB 2.0 e o teclado pode ser adquirido por a partir de R$ 78.

Os consumidores que adquiriram o modelo pela Amazon indicam que os principais pontos positivos são o conforto para os jogos e a produtividade. Apesar de conter iluminação, não é possível controlar o nível do brilho, nem personalizar diferentes modos, o que conta como um ponto negativo. No entanto, o teclado de entrada ainda mantém nota 4,5 de 5 no site.

Prós: conforto para diversas horas de uso

Contras: a iluminação não é ajustável

4. K709 Maxxtro - a partir de R$ 104

O modelo K709, da Maxxtro, é um teclado semi mecânico que promete processar diversos níveis de digitação. Ele conta com resposta rápida para ajudar nas partidas, além de recurso antighosting e 12 teclas multimídia. O periférico possui bom espaçamento entre as teclas, o que pode evitar que o usuário aperte dois botões ao mesmo tempo.

No quesito design, o dispositivo apresenta visual simples e conta com iluminação de LED RGB, que pode ser personalizada em três modos diferentes diretamente pelo teclado, sem a necessidade de softwares. Para garantir maior estabilidade durante o uso, o teclado conta com base metálica, o que o torna um modelo mais pesado. Sua conexão é via cabo de nylon com ponta USB. O K709 pode ser comprado por a partir de R$ 104.

Prós: iluminação pode ser personalizada pelo usuário

Contras: não há

5. Fortrek Rainbow Holt - a partir de R$ 116

O teclado Fortrek Rainbow Holt é um modelo gamer semi mecânico no padrão ABNT2 com design simples e moderno. O dispositivo apresenta quatro teclas multimídia e outras 12 que podem ser usadas juntamente com o botão FN para ativar recursos variados. Segundo a fabricante, o modelo possui teclas resistentes e superfície metálica, o que pode deixar o acabamento mais refinado.

Além das teclas, o Rainbow Holt possui um dimmer que oferece duas funções: controlar a iluminação e o áudio. Com LEDs RGB, o teclado possui seis efeitos de luz pré-programados. O periférico não requer nenhum driver para utilização, pois conta com o recurso plug and play. A conexão com o PC é feita via cabo USB e seu preço fica a partir de R$ 116.

O Fortrek Rainbow Holt mantém nota 4,1 de 5, de acordo com as avaliações dos consumidores. Por se tratar de uma opção de entrada, o dispositivo se destaca devido ao custo-benefício. É voltado para usuários que buscam um modelo acessível, com boa durabilidade e funções RGB. Vale destacar, porém, que alguns comentários relatam que o modelo apresentou defeitos após algumas semanas de uso, além de casos de double-click.

Prós: iluminação RGB personalizável, bom custo-benefício e não precisa instalar drivers para o uso

Contras: não é possível trocar as teclas

O TC196, da Multilaser, apresenta teclas multimídia e também conta com a função antighosting. O modelo promete resposta rápida aos comandos, o que deve contribuir para ações mais eficientes nas partidas.

Com design simples, as teclas são suspensas e possuem eixos mecânicos que podem melhorar a sensação tátil durante o uso. O periférico também oferece iluminação de LED, que auxilia em ambientes escuros, e que pode ser ajustada de acordo com a preferência do usuário. O modelo está no padrão ABNT 2 e conta com extensão numérica. Com conexão USB, o TC196 pode ser adquirido por a partir de R$ 159.

Conforme a avaliação dos consumidores da Amazon, o modelo da Multilaser deve ser uma boa opção por conta de seu custo-benefício e conforto para os gamers. Mesmo sendo um acessório de entrada, foi avaliado como uma opção durável. No entanto, apesar da iluminação de LED poder ser personalizada, são apenas a 3 modos pré-definidos na memória do dispositivo. O teclado mantém nota 4,7 de um total de 5.

Prós: produto durável, configurado no padrão ABNT 2 e com iluminação

Contras: poucas pré-definições para o RGB

