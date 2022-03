Trovo Live: 5 perguntas sobre o serviço de streaming rival da Twitch

A Trovo Live foi lançada em 2021 como uma nova plataforma de streaming disponível no mercado brasileiro. Criado pela Tencent , gigante do mundo dos jogos, o serviço pode ser acessado por navegadores e tem download para celular Android e iPhone ( iOS ). Suas funcionalidades seguem os moldes de nomes do segmento como Twitch TV e Nimo TV . A seguir, você conhece mais sobre a plataforma, incluindo como fazer lives na Trovo e quais são os principais jogos transmitidos pelos streamers.

1 de 6 A Trovo Live, plataforma de streams, tem o camaleão como seu mascote oficial — Foto: Divulgação/Trovo A Trovo Live, plataforma de streams, tem o camaleão como seu mascote oficial — Foto: Divulgação/Trovo

Como surgiu?

2 de 6 Depois de 19 meses em beta, o evento "Smashing Beta" marcou o lançamento oficial da Trovo — Foto: Divulgação/Trovo Depois de 19 meses em beta, o evento "Smashing Beta" marcou o lançamento oficial da Trovo — Foto: Divulgação/Trovo

A Trovo estava disponível desde o segundo semestre de 2020, porém em formato beta. Por isso, o acesso era limitado e, na ocasião, muitos recursos básicos ainda estavam sendo adicionados, como sistema de host, raid e chat apenas para seguidores/inscritos. Em dezembro, entre os dias 8 e 12, a plataforma deixou a fase beta, liberando o acesso para todos os usuários — incluindo o Brasil — com a realização do evento Smashing Beta.

Hoje, segundo dados do Streamcharts, a Trovo tem mais de 153 mil streamers: só em fevereiro a plataforma registrou a média mais de 63 mil espectadores, com pico de mais de 119 mil de views. O português é o segundo idioma da plataforma com 10 mil espectadores simultâneos, perdendo apenas para o espanhol, com 40 mil espectadores.

Como fazer lives na Trovo?

3 de 6 É possível achar os canais em português na Trovo por meio de uma tag dedicada — Foto: Reprodução/Bruna Telles É possível achar os canais em português na Trovo por meio de uma tag dedicada — Foto: Reprodução/Bruna Telles

Pela web, as transmissões estão disponíveis para PCs Windows, macOS e Linux. Para isso, o usuário deve criar a sua conta Trovo, fazer o login, acessar o Creator Studio e configurar o seu canal. Feito isso, o passo seguinte é baixar e instalar uma ferramenta de transmissão como OBS Studio, Streamlabs, entre outras. Usuários Windows ainda podem transmitir pelo OBS.Live e o Xsplit Gamecaster. Outras opções web para fazer lives na Trovo incluem os sites One Stream e Multistream.

A Trovo também permite fazer lives por meio de dispositivos móveis. Neste caso, os usuários Android e iOS têm duas opções: baixar o app oficial da Trovo na sua respectiva loja de aplicativos, instalar e fazer as configurações. Antes disso, também é necessário criar a conta e configurar o Creator Studio, que está disponível apenas na versão web. O usuário também pode transmitir usando um app disponível para o seu dispositivo, como Streamlabs.

Tem programa de parceria?

4 de 6 O Trovo 500 Red é o "braço" do programa de parceria voltado para streamers cuja maioria do público é brasileira — Foto: Divulgação/Trovo O Trovo 500 Red é o "braço" do programa de parceria voltado para streamers cuja maioria do público é brasileira — Foto: Divulgação/Trovo

O Trovo 500 foi liberado no Brasil desde maio de 2021. Para participar do programa de parceria, os streamers são convidados com base no seu desempenho na plataforma. Entre os aspectos considerados estão o tempo total em que as lives foram assistidas pelos espectadores. Ao entrar no programa, o streamer é colocado em uma categoria: Bronze, Prata, Ouro, Platina, Diamante e Mestre.

Em seguida, será necessário cumprir uma meta mensal de desempenho com base na categoria onde o seu canal foi colocado. Cumprindo os números exigidos, o streamer irá receber uma premiação em gemas. Essa é a moeda da Trovo, semelhante aos bits da Twitch, que pode ser trocada por dinheiro real na plataforma.

É uma boa opção de monetização?

5 de 6 Quer saber quanto você ganharia streamando na Trovo? O site conta com uma ferramenta própria para ajudar — Foto: Divulgação/Trovo Quer saber quanto você ganharia streamando na Trovo? O site conta com uma ferramenta própria para ajudar — Foto: Divulgação/Trovo

Para ajudar a mensurar os ganhos e decidir se é uma boa opção de monetização, a Trovo criou a ferramenta Trovo Reward Calculator. Para ter informações completas, é necessário inserir os seguintes dados:

Quantos dias transmite por mês (Stream days per month);

Horas transmitidas por mês (Stream hours per month);

Média de espectadores simultâneos (Average concurrent viewers);

Horas assistidas por mês (Hours watched per month).

Em seguida, o streamer deve selecionar no topo da tela entre as opções Trovo ou Other Platform. Caso selecione a segunda opção e clique em Start Calculation, uma janela pop-up abrirá mostrando o ganho em outra plataforma com base nas informações inseridas. Se fechar a janela e clicar em Trovo, e depois em Start Calculation, uma nova tela mostrará qual seria o seu ganho na plataforma considerando as mesmas informações.

Quais são os principais jogos transmitidos?

6 de 6 Free Fire, o Battle Royale da Garena que é sucesso no Brasil, está entre os principais jogos da Trovo — Foto: Divulgação/Garena Free Fire, o Battle Royale da Garena que é sucesso no Brasil, está entre os principais jogos da Trovo — Foto: Divulgação/Garena

Existem ainda categorias voltadas para jogos casuais como Roblox, GTA 5 e Stumble Guys, e sucessos do momento como Lost Ark e Elden Ring. Por fim, a plataforma conta com categoria de lives IRL e as famosas lives de Só na conversa, que na Trovo é chamada de ChiChat.

