TV 75 polegadas Samsung: 5 opções para ter experiência de cinema em casa

A Samsung 75AU7700 é o modelo ideal para quem busca dar um upgrade no visual da sala. Ela promete imagem de qualidade e apresenta processador Crystal 4K, que entrega cores vivas e resolução Ultra HD de 4K. A televisão ainda pode ser controlada de maneira remota por meio dos assistentes de voz. O TechTudo testou a TV em dezembro de 2021 e concluiu que oferece qualidade consistente e diversos recursos.

Avaliada com uma nota de 5 estrelas pelos consumidores da Shoptime, o modelo recebeu nota máxima em 100% de suas avaliações. O televisor se destaca, segundo os comentários, pela qualidade de som. Porém, algumas reclamações sobre o produto se direcionam ao seu sistema operacional, que apresenta lentidão e uma quantidade limitada de aplicativos. Aos interessados, é possível adquirir a TV por valores a partir de R$ 6.799 .

A AU7700 promete entregar imagens com cores equilibradas e boa resolução — Foto: Beatriz Aguiar/TechTudo

A 75AU8000, da Samsung , pode ser ideal para quem busca a elegância de uma televisão ultrafina. A TV tem design Air Slim, tela infinita e apenas 2,5 cm de espessura sem bordas aparentes. Ela ainda apresenta suporte de parede Slim-mount, que proporciona um encaixe rente à parede, o que deve tornar a composição mais clean e elegante. Além disso, o modelo promete entregar cores puras e reais com a tecnologia Dynamic Crystal Color.

O televisor foi avaliado com uma nota média de 4,7 de 5 estrelas pelos consumidores da Shoptime, tendo recebido nota máxima em 67% de suas avaliações. Porém, algumas reclamações sobre o produto se direcionam ao sistema de inteligência artificial , que apresenta complicações na execução de comando por voz. É possível encontrar a TV Samsun g 75 polegadas 4K 75AU8000 por preços a partir de R$ 6.799 .

A TU8000 pode ser indicada para os amantes dos videogames. A TV ativa automaticamente o Modo Game ao reconhecer a conexão de um console para reduzir o tempo de resposta e otimizar a imagem. Além disso, a conexão Bluetooth disponível no aparelho permite conectar aparelhos periféricos sem a necessidade de fios. Ela é comercializada por cifras que partem de R$ 8.399.

Assim como nos modelos citados anteriormente, esta TV é controlada pelo processador Crystal 4K, que entrega cores vivas e resolução Ultra HD de 4K. O televisor também pode ser controlado de maneira remota por meio dos assistentes de voz. O sistema Tap View é mais um diferencial do modelo, permitindo o espelhamento de smartphones e tablets da gigante sul-coreana.

A QN85A apresenta a tecnologia Neo QLED, que substitui cada LED convencional por 40 mini LEDs. A TV promete entregar bom brilho e contraste, sendo ideal para quem não se importa de desembolsar uma quantia mais elevada para garantir uma melhor qualidade de imagem. Além disso, o processador Neo Quantum 4K utiliza inteligência artificial para entregar uma experiência adaptável e personalizada de visualização com resolução 4K. O televisor pode ser adquirido por cerca de R$ 18.369 .

A QN800A tem configurações semelhantes às do modelo apresentado anteriormente. A TV também apresenta tecnologia Neo QLED, tela ultrawide e menu de jogo. Porém, se destaca por conta do processador Neo Quantum 8K, que promete entregar somente imagens vivas, brilhantes e com contraste único e resolução Ultra HD 8K. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 22.665 para comprar o produto.