TV Full HD: conheça 6 modelos para assistir à séries e filmes

1 de 7 TV Full HD: lista reúne opções por preços que variam entre R$ 1.842 e R$ 2.299 — Foto: Yuri Hildebrand/TechTudo TV Full HD: lista reúne opções por preços que variam entre R$ 1.842 e R$ 2.299 — Foto: Yuri Hildebrand/TechTudo

Onde comprar TV barata? Tire suas dúvidas no Fórum TechTudo

A Semp 43S5300 é uma TV de entrada que promete configurações interessantes para o usuário. O display LED é combinado com as 43 polegadas e resolução duas vezes maior que o HD. Além disso, o televisor também vem com o sistema operacional Android TV, que disponibiliza parte dos apps mais comuns no Brasil. Ela é vendida por valores que partem de R$ 1.842.

A TV não possui conversor digital, mas oferece controle de voz pelo Google Assistente. Para deixar a imagem mais contrastante, o usuário tem a opção de ligar o HDR e otimizar as cores principalmente durante cenas de filmes e séries. Os usuários da Amazon avaliam a TV Full HD da Semp com nota 4,5. Os relatos destacam a boa qualidade do modelo, apenas com algumas ressalvas em relação ao sistema operacional.

Prós: custo-benefício, suporte para Google Assistente e função HDR

custo-benefício, suporte para Google Assistente e função HDR Contras: sistema operacional pode desagradar alguns usuários

2 de 7 Semp 43S5300 também é controlada pela Google Assistente e tem função HDR — Foto: Divulgação/SEMP Semp 43S5300 também é controlada pela Google Assistente e tem função HDR — Foto: Divulgação/SEMP

A TCL 43S6500 oferece resolução duas vezes maior que as versões em HD e traz display LED. Seu tamanho de 43 polegadas pode ser interessante para ser alocada na sala para receber visitas como também pode ser usada no quarto para assistir aos seus filmes favoritos e séries. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 1.999 para adquirir o produto.

O sistema operacional presente nesse modelo é o Android TV, que suporta parte dos apps disponíveis nas lojas. Além disso, algumas configurações adicionais como conversor para TV digital e controle de voz pelo Google Assistente podem ser interessantes para alguns usuários. Na Amazon, os compradores avaliaram a smart TV TCL 43S6500 com 4,6 estrelas. Os principais comentários enfatizavam sobre a qualidade e preço justo. As reclamações, porém, são em relação ao sistema operacional, que pode deixar a desejar na velocidade e nos apps disponíveis.

Prós: bom custo-benefício, suporte para Google Assistente e conversor digital

bom custo-benefício, suporte para Google Assistente e conversor digital Contras: sistema operacional com apps limitados

3 de 7 TCL S6500 tem preço baixo e chama atenção pelos recursos — Foto: Yuri Hildebrand/TechTudo TCL S6500 tem preço baixo e chama atenção pelos recursos — Foto: Yuri Hildebrand/TechTudo

A Philips 43PFG6825/78 também apresenta 43 polegadas. A TV ainda traz suporte para otimização de imagem com a função HDR e sistema operacional Android TV. Além disso, o modelo vem equipado com conversor de TV digital, ou seja, não tem a necessidade de usar antenas externas para ver programas abertos com boa qualidade de imagem.

Para quem quer assistir àGloboplay ou Netflix, o televisor pode ser uma alternativa interessante. Na Amazon, os usuários avaliaram com a nota 4,2 e afirmaram que o sistema operacional é um ponto a se pensar antes da compra, já que ele não oferece muitos apps. O produto é vendido por cifras a partir de R$ 2.099.

Prós: função HDR e conversor de TV digital

função HDR e conversor de TV digital Contras: sistema operacional com apps limitados

4 de 7 Philips 43PFG6825/78 tem 43 polegadas e conversor para TV digital — Foto: Divulgação/Philips Philips 43PFG6825/78 tem 43 polegadas e conversor para TV digital — Foto: Divulgação/Philips

A LG 43LM631C0SB traz especificações como tamanho de 43 polegadas, presença da função HDR e display LED. Além disso, a TV também oferece uma tecnologia própria da LG, a ThinQ AI. Esta ferramenta permite que o televisor seja conectado a vários aparelhos da casa e controlado por meio do smartphone. A televisão pode ser vista por R$ 2.167 na Amazon.

O sistema operacional presente no modelo é o webOS. É possível também assistir aos canais abertos sem usar antenas, já que o próprio aparelho oferece conversor para TV digital. Esta é uma alternativa interessante para quem procura assistir à séries e filmes com mais qualidade. Na Amazon, os comentários destacam sobre a qualidade da TV e como a empresa entrega todas essas características. A nota dada pelos usuários é de 4,8.

Prós: função HDR, função ThinQ AI e conversor de TV digital

função HDR, função ThinQ AI e conversor de TV digital Contras: preço elevado

5 de 7 LG 43LM631C0SB pode ser a escolha de usuários mais exigentes — Foto: Divulgação/LG LG 43LM631C0SB pode ser a escolha de usuários mais exigentes — Foto: Divulgação/LG

A Philco PTV42G10N5SKF entra na lista de TVs para assistir aos filmes e séries. O modelo possui 42 polegadas e display LED, além do padrão de resolução duas vezes maior que o HD. Em comparação às outras versões, a TV possui menos configurações adicionais. Porém, ela traz Áudio Dolby, que pode otimizar a saída de som e experiência do usuário. O televisor é comercializado por valores a partir de R$ 2.199.

O sistema operacional também é Android TV. Apesar de ser muito comum, alguns usuários na Amazon destacam sobre a falta de apps famosos na loja principal e dão a nota 4,6. Ou seja, a TV Full HD da Philco é indicada principalmente para pessoas que estão em busca de modelos simples.

Prós: som otimizado por meio da função Áudio Dolby

som otimizado por meio da função Áudio Dolby Contras: sistema operacional com apps limitados

6 de 7 Philco PTV42G10N5SKF é indicado para públicos que procuram TVs mais simples — Foto: Divulgação/Philco Philco PTV42G10N5SKF é indicado para públicos que procuram TVs mais simples — Foto: Divulgação/Philco

A Samsung LH43BETMLGGXZD possui 43 polegadas, além de oferecer display LED e configurações adicionais como HDR. Já a função Dolby Digital Plus presente no modelo pode proporcionar a sensação de som de cinema em casa. A televisão pode ser adquirida por preços a partir de R$ 2.229.

Diferente dos modelos anteriores, a TV da Samsung vem equipada com o sistema operacional Tizen. Para usuários que querem uma vasta opção de apps, esta pode ser a versão ideal. Sobre os comentários dos consumidores, muitos destacam sobre o ótimo preço e qualidade do aparelho. A nota na Amazon alcança 4,8 de 5.

Prós: função HDR, função Dolby Digital Plus e sistema operacional com mais opções de apps

função HDR, função Dolby Digital Plus e sistema operacional com mais opções de apps Contras: preço elevado

7 de 7 Samsung LH43BETMLGGXZD oferece a função Dolby Digital Plus que simula áudio de cinema em casa — Foto: Divulgação/Samsung Samsung LH43BETMLGGXZD oferece a função Dolby Digital Plus que simula áudio de cinema em casa — Foto: Divulgação/Samsung

Seis coisas que você não deve fazer com a sua smart TV