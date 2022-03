TV Multilaser: conheça 6 modelos com resolução HD e Full HD

TVs Multilaser são opções com configurações variadas e bom custo-benefício. Há modelos de entrada, com resolução HD, até alternativas em 4K, que contam com mais recursos e sistema operacional aprimorado. Um destaque da marca é o preço, já que, por a partir de R$ 1,3 mil, é possível encontrar televisores que atendam a públicos menos exigentes - como é o caso da TL020, que tem 32 polegadas.

Para modelos 4K, a marca também oferece boas opções. Por a partir de R$ 2,5 mil, é possível encontrar alternativas com a configuração. É assim com a TL032, que, além da resolução alta, conta ainda com 50 polegadas. Na lista a seguir, conheça seis televisores da Multilaser. Vale destacar que, para nossa seleção, levamos em consideração aspectos como custo-benefício, recursos e configurações.

1 de 6 TVs Multilaser têm bom custo-benefício; veja modelos — Foto: Divulgação/GettyImages TVs Multilaser têm bom custo-benefício; veja modelos — Foto: Divulgação/GettyImages

2 de 6 TL020 é opção de televisor HD de entrada da Multilaser — Foto: Reprodução/Amazon TL020 é opção de televisor HD de entrada da Multilaser — Foto: Reprodução/Amazon

A TL020 é uma TV de entrada, com bom custo-benefício e especificações técnicas simples. O televisor traz um painel de 32 polegadas com resolução HD (1366x768), o que pode desagradar usuários mais exigentes, que busquem uma qualidade de imagem maior. Assim, é uma alternativa indicada a quem deseja uma televisão de preço baixo, sem se importar muito com resolução.

Outro aspecto que pode desagradar usuários exigentes é o visual do televisor, que traz bordas espessas. O sistema operacional da TV não é especificado pelo fabricante, mas garante acesso aos principais streamings, como Netflix e Amazon. Porém, de acordo com a Multilaser, não tem suporte ao app da Globoplay. Conta com processador Quadcore, o que pode proporcionar mais agilidade, e três entradas HDMI.

Na Amazon, é avaliado com nota 4,6 de 5. Entre os comentários, usuários destacam o bom custo-benefício do televisor, mas criticam o áudio, que pode ser baixo. É encontrado por valores a partir de R$ 1,3 mil.

Prós: bom custo-benefício;

Contras: resolução HD e sistema operacional não tem compatibilidade com todos os streamings.

3 de 6 TL023, da Multilaser, não conta com recursos smart — Foto: Reprodução/Amazon TL023, da Multilaser, não conta com recursos smart — Foto: Reprodução/Amazon

A TV de 43 polegadas da Multilaser é uma opção com bom tamanho e resolução Full HD, o que pode agradar a usuários que busquem uma qualidade de imagem superior. Seu design tem ainda bordas grossas, como no modelo anterior, e conta com duas entradas HDMI e uma USB simples.

O ponto negativo deste modelo, porém, fica por conta da ausência de recursos inteligentes. Por isso, não há suporte nativo a apps de streaming nem acesso à Internet, o que demanda do usuário recorrer a alternativas como dongles para TV. Um destaque é a possibilidade de utilizar o modelo como monitor, atendendo a pessoas que necessitem de uma tela robusta em suas tarefas. Na Amazon, pode ser adquirida por a partir de R$ 1,7 mil.

Prós: full HD e 43 polegadas;

Contras: sem recursos smart.

4 de 6 TL030 é uma TV da Multilaser com 40 polegadas e Wi-Fi integrado — Foto: Reprodução/Amazon TL030 é uma TV da Multilaser com 40 polegadas e Wi-Fi integrado — Foto: Reprodução/Amazon

A TL030 é uma TV de 40 polegadas com resolução Full HD, que, assim como outros modelos da Multilaser, tem um visual simples mas que pode atender a quem busca um equipamento smart de entrada. O sistema operacional do aparelho, que não é especificado pela fabricante, promete compatibilidade com os principais serviços de streaming. Alguns apps, porém, podem não ter suporte, como é o caso do Globoplay, por exemplo.

Além dos recursos inteligentes, o modelo conta com Wi-Fi integrado, o que permite mais facilidade no uso do dia a dia. Assim como outros modelos da lista, o sistema de som é limitado a dois canais de 6W, o que pode resultar em um som mais baixo e que talvez não agrade usuários mais exigentes. É uma opção voltada para quem busca uma tela de bom tamanho e com bom custo-benefício. Conta com duas entradas HDMI e outras duas USB simples. Na Amazon, é encontrada por a partir de R$ 2,3 mil.

Prós: bom tamanho de tela;

Contras: sistema de som pode desagradar.

5 de 6 TL032, da Multilaser, traz painel grande e suporte a resolução UHD — Foto: Reprodução/Amazon TL032, da Multilaser, traz painel grande e suporte a resolução UHD — Foto: Reprodução/Amazon

A TL032 é uma opção com resolução 4K em um display de 50 polegadas, o que pode ser interessante para usuários que queiram um televisor com bom tamanho e custo-benefício. O sistema operacional é o mesmo dos modelos anteriores e, por isso, não conta com destaques específicos nem suporte a todos os apps. Assim, o aplicativo do Globoplay, por exemplo, não pode ser instalado nessa TV.

Esse modelo, diferentemente dos citados até aqui, traz bordas mais finas em seu design, o que pode agradar a usuários mais exigentes. Além de contar com um bom número de conexões (três HDMI e duas USB simples), a TV traz ainda Wi-Fi integrado, o que pode ser um facilitador no dia a dia. Voltada para quem tem mais orçamento e queira uma televisão 4K de entrada - ou seja, com poucos recursos de imagem -, pode ser encontrada por a partir de R$ 2,5 mil na Amazon.

Prós: 4K e design mais limpo;

Contras: sistema operacional.

6 de 6 TL019 é uma opção da Multilaser de TV 4K para quem não quer gastar muito — Foto: Reprodução/Amazon TL019 é uma opção da Multilaser de TV 4K para quem não quer gastar muito — Foto: Reprodução/Amazon

Com bordas um pouco mais discretas do que os modelos anteriores e display de 50 polegadas, a TL019 pode ser uma opção interessante para quem quer investir pouco em uma TV 4K. A solução da Multilaser traz o mesmo sistema operacional proprietário das alternativas anteriores, em uma tela maior com 60 Hz de frequência. Assim, é voltado para quem queira maior qualidade de imagem e tenha orçamento maior.

O sistema de som traz 20W em dois canais, o que garante uma transmissão sonora melhor, ideal para espaços maiores. Tem três saídas HDMI e duas USB. Para usuários que queiram uma opção de entrada 4K e não se importem com variedade de recursos de imagem, a TL019 pode ser uma boa alternativa. Como os demais modelos da marca, não tem suporte ao app Globoplay.

Prós: 4K, áudio equilibrado;

Contras: poucos recursos, sistema operacional.

