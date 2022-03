Uber Eats encerra entrega de restaurantes; entenda o que muda no delivery

O Uber Eats anunciou o fim do delivery de comida de restaurantes parceiros a partir de 8 de março. Segundo a empresa, a mudança é parte da estratégia de oferecer melhorias para os serviços de entrega de lojas especializadas, como supermercados, farmácias, atacadistas e mais. O aplicativo, disponível para celulares Android e iPhone (iOS), agora funciona em parceria com a Cornershop by Uber. A seguir, saiba tudo sobre a mudança de negócio do Uber Eats no Brasil.