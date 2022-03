Valeu: como funciona o app de delivery carioca rival do iFood

Valeu é o aplicativo de delivery da Prefeitura do Rio de Janeiro. O app, que ainda está em fase de testes, promete rivalizar com serviços como iFood e Rappi , oferecendo custo zero para os restaurantes em pedidos até R$ 100 e melhores remunerações para entregadores. Lançado na segunda-feira (28), o Valeu está disponível apenas na capital fluminense e é o primeiro app de entrega de alimentos desenvolvido pelo poder público no Brasil.

Estabelecimentos interessados em se tornar parceiros da plataforma podem se cadastrar no site da empresa. Neste primeiro momento, no entanto, o aplicativo não está aceitando cadastro de entregadores. Nas próximas linhas, entenda em detalhes como funciona o Valeu e suas principais diferenças em relação a apps como iFood e Rappi.

O que é e como funciona o Valeu

Valeu é um aplicativo de delivery desenvolvido pela Prefeitura do Rio de Janeiro. O app permite fazer pedidos em restaurantes de diversos tipos de culinária, incluindo comida brasileira, japonesa, italiana, entre outras. Os estabelecimentos são exibidos na tela inicial em formato de feed, ordenados do mais próximo ao mais distante do local onde o usuário se encontra.

O serviço, idealizado pela Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento, tem como objetivo aumentar o lucro dos entregadores e empreendedores envolvidos no setor de delivery de comidas na cidade do Rio. Para isso, a proposta do Valeu é diminuir as taxas de cobrança aplicadas em outros serviços de entrega, as quais foram consideradas "excessivas" pelo secretário de Fazenda e Planejamento do Rio de Janeiro, Pedro Paulo. Vale destacar que, até a data de publicação desta matéria, o aplicativo está em fase de testes.

Quem pode usar o Valeu?

O aplicativo Valeu está disponível para download em celulares Android e iPhone (iOS). Como o app foi desenvolvido pela Prefeitura do Rio, o serviço de delivery funciona apenas na capital fluminense. Logo, tanto os usuários que desejam fazer pedidos quanto os estabelecimentos cadastrados precisam estar localizados na cidade do Rio de Janeiro para usar o serviço.

Como fazer um pedido

O primeiro passo após baixar o aplicativo Valeu é informar sua localização. Na parte de cima da tela inicial do app são exibidos os tipos de culinária oferecidos pelos estabelecimentos cadastrados na plataforma. Logo abaixo, estão os restaurantes próximos a você. As lojas abertas aparecem coloridas, enquanto as fechadas são exibidas em preto e branco, além de apresentarem um aviso informando que não estão funcionando no momento. Abaixo do nome e da descrição do restaurante é exibido o tempo de espera estimado e o valor mínimo para fazer um pedido.

Para fazer um pedido no Valeu, selecione um estabelecimento e escolha um ou mais itens do cardápio tocando sobre o ícone de "+". Depois, na parte de baixo da tela, toque na barra azul para ser direcionado ao carrinho. Este é o momento em que você pode conferir os detalhes do pedido, como itens no carrinho, total a pagar, taxa de entrega (se houver), endereço e tempo aproximado de espera. Depois, vá em "Continuar para pagamento". Feito isso, selecione um dos métodos de pagamento exibidos na tela. É possível pagar com dinheiro ou cartão de crédito e débito (presencialmente).

Em testes feitos pelo TechTudo, a experiência de uso do aplicativo Valeu foi simples e não trouxe complicações No entanto, não conseguimos finalizar o pedido na plataforma até o momento de publicação da matéria.

Taxas e repasses

O aplicativo Valeu não cobra mensalidade dos estabelecimentos parceiros, nem taxa de comissão em pedidos de até R$ 100. Encomendas entre R$ 101 e R$ 200 possuem taxa fixa de R$ 2%. Acima de R$ 200, o custo para o restaurante sobe para 5% sobre o valor do pedido. Em relação aos repasses, o aplicativo promete remunerar os entregadores com R$ 7 por cada entrega em pedidos de até R$ 100.

Em viagens feitas para entregar pedidos acima dessa quantia, o parceiro receberá R$ 7 mais 2% do valor da compra. De acordo com a prefeitura do Rio, os valores da entrega serão pagos pelos próprios restaurantes parceiros.

Diferenças em relação a Rappi e iFood

O Valeu se diferencia em alguns aspectos de outros apps de delivery, como Rappi e iFood. A principal diferença é em relação às taxas. O aplicativo desenvolvido pela prefeitura do Rio não apresenta mensalidade e elimina as taxas de pedidos no valor de até R$ 100. As taxas cobradas variam entre 2% e 5% quando ultrapassam a respectiva quantia, prática diferente do iFood, que possui, no plano básico, custo de R$ 100 mensais e taxa de comissão de 12% sobre o valor do pedido.

Já a mensalidade do plano entrega custa R$ 130, e é cobrado uma comissão de 23% sobre o valor de cada encomenda. O Rappi, por sua vez, afirma que o único custo da plataforma é a comissão mais um imposto sobre o valor agregado (IVA), mas não informa, em seus canais oficiais, os valores das despesas.

Outra diferença diz respeito ao funcionamento do algoritmo. No Valeu, os restaurantes mais próximos aparecem nas primeiras posições. Já no iFood e Rappi, estabelecimentos de grande nome ganham destaque, assim como restaurantes que atingem métricas específicas, as quais envolvem número de pedidos e avaliação. Os serviços também diferem quanto à disponibilidade: Rappi e iFood estão presentes em todos os estados brasileiros, chegando a milhares de cidades, enquanto o Valeu concentra seu serviço no município do Rio.

Em relação às funcionalidades, o Valeu apresenta menos recursos em seu app. Não é possível, por exemplo, realizar pagamentos diretamente pela plataforma, recurso presente no Rappi e iFood. Entre outras vantagens presentes nos rivais estão agendamento de entrega, lista de estabelecimentos consideravelmente maior e pagamentos com vale-refeição. As interfaces dos apps Rappi e iFood também são mais modernas. Vale lembrar, porém, que o Valeu está em fase de testes.

Por fim, cabe ressaltar ainda que, neste momento inical, o aplicativo Valeu não liberou cadastro para entregadores. Enquanto isso, profissionais vinculados aos restaurantes serão responsáveis pelas entregas. iFood e Rappi, por sua vez, contam com uma grande rede de parceiros e permitem o cadastro de entregadores em suas plataformas.

Como os restaurantes podem se cadastrar

O cadastro de restaurantes na plataforma é feito por meio do endereço "entrega.portalpcrjwp.hom.rio.gov.br/restaurantes/" (sem aspas). Para isso, é preciso criar um login adicionando algumas informações, como nome completo, telefone e e-mail. Em seguida, os usuários devem clicar em "Acesse o serviço". Após o redirecionamento para uma nova página, é preciso selecionar "Registro para dono da loja". Então, basta aguardar a validação do Valeu para iniciar as vendas pelo app.

