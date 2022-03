Vibrador com Bluetooth: cinco opções para comprar por menos de R$ 500

Vibradores com Bluetooth estão cada vez mais comuns e em conta no Brasil. A maior variedade e o avanço eletrônico desses aparelhos baratearam e popularizaram modelos mais tecnológicos, tornando frequentes certos artifícios mais complexos. Segundo a Associação Brasileira de Empresas do Mercado Erótico (Abeme), entre março e agosto de 2020, a venda de produtos do segmento aumentou 50% e, em 2021, o crescimento foi de 12%.

Alguns aparelhos possuem variedade de funções e controles, podendo ser comandados por aplicativo e até por voz. A lista abaixo traz cinco vibradores smart que podem ser encontrados por menos de R$ 500 no país.

2 de 6 Cápsula vibratória multivelocidade recarregável via USB — Foto: Divulgação/A Sós Cápsula vibratória multivelocidade recarregável via USB — Foto: Divulgação/A Sós

1. Vibrador Go Vibe Eva Connect – a partir de R$ 195

Com design sofisticado, a cápsula vibratória Go vibe Eva-Connect, da marca brasileira A Sós, possui dez níveis de vibração e pode ser controlada a qualquer distância. Para isso, basta conectar o smartphone ao aplicativo Eva-connect. Caso haja preferência, o acionamento da vibração também pode ser feito direto na cápsula, por meio de um botão.

Confeccionado em silicone, sem látex e livre de ftalatos, o Go Vibe promete segurança à saúde e resistência à água, o que facilita a higienização do produto. Além disso, o vibrador é recarregável e, segundo a fabricante, possui tempo de uso de até 45 minutos. A cápsula está disponível na cor rosa e pode ser encontrada a partir de R$ 195.

2. Estimulador de Próstata Archenemy – a partir de R$ 234

3 de 6 Archenemy tem 12 funções de pulsação — Foto: Divulgção/Pretty Love Archenemy tem 12 funções de pulsação — Foto: Divulgção/Pretty Love

O vibrador anal Archenemy, da Pretty Love, se destaca por possuir 12 funções de pulsação, além de ser recarregável e à prova d'água. Com Bluetooth, o aparelho permite ao usuário a liberdade de usar como quiser e controlar a distância. Possui design suave e curvo, disponível na cor preta.

No aplicativo, há uma variedade de configurações, o que possibilita a definição das vibrações antes do uso, como também a definição livre, bastando deslizar o dedo na tela para mudar a frequência. O brinquedo ainda apresenta o modo música, em que a pulsação muda de acordo com o ritmo da música escolhida. O estimulador tem 12,1 cm de comprimento e 3,3 de largura, e pesa 127 gramas. Ele pode ser encontrado a partir de R$ 234.

3. Bullet Abner – a partir de R$ 248,90

4 de 6 Bullet Abneer está disponível na cor rosa — Foto: Divulgação/Pretty Love Bullet Abneer está disponível na cor rosa — Foto: Divulgação/Pretty Love

O Bullet Abner, da Pretty Love, é um vibrador para estímulo clitoriano. Feito em silicone aveludado, apresenta 12 frequências de vibração, podendo ser manuseado pelo botão único do produto ou por meio do aplicativo. O Bullet é recarregável via USB e conta com tempo de uso de até uma hora. Assim como o Archenemy, as funções e velocidades são personalizadas conforme a preferência.

O Abner é a prova d'água, com proteção IPX7, o que significa que ele resiste até 1 m de imersão por, aproximadamente, 30 minutos. Segundo a fabricante, tem comprimento de 7,3 cm, diâmetro de 3,3 cm e pesa 52 g, além de ser hipoalergênico. Pode ser encontrado a partir de R$ 247,90.

4. Vibrador de Casal August – a partir de R$ 330

5 de 6 Vibrador August é duplo e tem alcance de até 12 m — Foto: Divulgação/Pretty Love Vibrador August é duplo e tem alcance de até 12 m — Foto: Divulgação/Pretty Love

O Vibrador August, fabricado pela Pretty Love, é um vibrador com foco para casais. Tem formato em U, com alta flexibilidade, o que torna a fácil e confortável a adaptação anatômica a dois. Possui 12 modos de vibrações, e pode ser controlado de uma distância de até 12 m, com bateria de até 80 minutos de autonomia. Assim como os outros modelos, ele também pode ter comandos personalizados pelo aplicativo.

Ele conta com acabamento aveludado e textura delicada que promete ajudar na estimulação. O produto possui, do lado maior, 9,5 cm de comprimento e 3,1 cm de largura; e do lado menor, responsável pelo estímulo clitoriano, 2,7 cm de comprimento e 3,1 cm de largura. Seu diâmetro é de 2,7 cm e são penetráveis 9 cm. O vibrador pode ser encontrado a partir de R$ 330.

5. Plug Anal Equinox, Magic Motion – a partir de R$ 491,63

6 de 6 Vibrador Equinox tem 30 modos de vibração diferentes — Foto: Divulgação/ Magic Motion Vibrador Equinox tem 30 modos de vibração diferentes — Foto: Divulgação/ Magic Motion

Para quem quer um vibrador mais potente, o plug anal Equinox, fabricado pela Magic Motion, pode ser uma boa escolha. O vibrador permite a utilização contínua por até 60 minutos, é revestido em silicone e é recarregável via USB. Para utilizar, é necessário realizar o download do aplicativo Whats Sense, que permite alternar entre 30 funções vibratórias. Além dos controles como vibração predefinida, controle a mão e por música, o app tem a opção de configurar as funções por interação de voz, imagem e texto durante o controle remoto.

Ele ainda se destaca por possuir uma ventosa em sua base, o que possibilita novas experiências ao grudá-lo em diversas superfícies. Tem um design clean, na cor preta e está disponível com 10,8 de comprimento x 3,5 cm de largura, sendo que a base possui 7 cm de diâmetro e são penetráveis 7,5 x 3,5 cm. O Equinox pesa 88 g e pode ser encontrado a partir de R$ 491,63.