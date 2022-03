Webcam barata: 7 modelos para fazer reuniões por a partir de R$ 50

As webcams são interessantes para usuários que querem realizar reuniões no trabalho e gravar vídeos. Empresas como Multilaser , Rapoo e Finding oferecem modelos mais em conta e podem ser uma boa opção para consumidores que querem um equipamento para realizar videochamadas sem gastar muito. O produto mais barato da lista é a Finding ‎CW101, que apresenta resolução Full HD e microfone digital para diminuir os ruídos externos por cerca de R$ 50 .

1 de 8 Webcam barata: lista reúne sete modelos por preços que variam entre R$ 50 e R$ 169 — Foto: Yuri Hildebrand/TechTudo Webcam barata: lista reúne sete modelos por preços que variam entre R$ 50 e R$ 169 — Foto: Yuri Hildebrand/TechTudo

Webcam 1080p 60fps: modelos para comprar? Tire suas dúvidas no Fórum TechTudo

A Finding CW101 pode ser usada tanto em videochamadas como na gravação de conteúdo. A resolução das imagens é Full HD e o microfone digital promete diminuir os ruídos externos. A conexão com o computador acontece via cabo USB ou P2 que contam com a tecnologia plug-and-play, ou seja, não precisa realizar nenhum tipo de instalação de sofware para utilizar a câmera.

O produto conta com suporte engate atrás da webcam que possibilita um melhor ajuste. A câmera é compatível com o sistema Windows e MacOS e ainda acompanha cabo de 1,5 metro. No site da Amazon, a webcam recebeu boas avaliações em relação ao custo beneficio. Esta opção é vendida por valores a partir de R$ 50.

Prós: imagens de alta qualidade

imagens de alta qualidade Contras: conta apenas com o microfone digital e não é possível utilizar a câmera em tripés

2 de 8 Finding ‎CW101 possibilita a produção de vídeos e lives em alta resolução e tem microfone acoplado — Foto: Divulgação/Finding Finding ‎CW101 possibilita a produção de vídeos e lives em alta resolução e tem microfone acoplado — Foto: Divulgação/Finding

A WC045, da Multilaser, promete ser ideal para o uso no dia a dia. Com cerca de 0,2 gramas, a câmera grava imagens em 480p e tem 16 MP de resolução. A lente de vidro é composta por duas camadas com campo de visão de 95 graus. Ela ainda acompanha um LED para gravações no escuro. O modelo também possui microfone interno acoplado e botão para tirar fotos. O produto é visto na Amazon por cifras que partem de R$ 55.

Os vídeos são em formato AVI e a tecnologia de conexão é plug-and-play. A câmera é compatível com sistemas MacOS, Windows e Linux e conta apenas com um clipe para apoiar na superfície. Apesar de bem avaliada no site da Amazon, alguns compradores reclamam da baixa resolução de imagens da câmera.

Prós: preço baixo

preço baixo Contras: baixa qualidade de imagem e sem microfone adicional

3 de 8 Multilaser WC045 tem 16 MP e acompanha iluminação LED para gravar no escuro — Foto: Divulgação/Multilaser Multilaser WC045 tem 16 MP e acompanha iluminação LED para gravar no escuro — Foto: Divulgação/Multilaser

3. Owfeel 1080p - a partir de R$ 58

A câmera da Owfeel pode ser interessante para chamadas, gravações e jogos online. A resolução é Full HD e promete proporcionar imagens nítidas com tecnologia de aprimoramento facial. A webcam conta ainda com sistema de foco automático para que o usuário não tenha que ajustar enquanto utiliza o dispostivo. O microfone é digital embutido e possui sistema de redução de ruídos externos. Ela é comercializada por cifras a partir de R$ 58.

A webcam tem conexão plug-and-play por cabo USB, ou seja, sem precisar instalar drives ou sofwares. O equipamento pesa cerca de 100 gramas e o clipe de apoio permite uma regulagem em 180 graus. No site da Amazon, a webcam recebe nota de 3,6 de 5 e tem compatibilidade com Windows e MacOS.

Prós: foco automático e sistema de redução de ruídos externos

foco automático e sistema de redução de ruídos externos Contras: microfone digital embutido

4 de 8 Owfeel 1080p proporciona imagens nítidas com foco automático — Foto: Divulgação/Owfeel Owfeel 1080p proporciona imagens nítidas com foco automático — Foto: Divulgação/Owfeel

A Gimp tem resolução Full HD, foco com alcance de 20 mm e sensor óptico CMOS. Estas especificações prometem entregar imagens bem definidas. Já o microfone é embutido e o foco automático. A conexão com o computador é plug-and-play, sem precisar instalar drives ou sofwares. O produto é comercializado por valores que partem de R$ 67.

Compatível com sistema Windows, MacOS e Linux, o acessório acompanha clipe para encaixe no computador, além de tripé de ferro. A rotação de regulagem na base é de 360 graus e o cabo para conexão tem 1,4 metro.

Prós: acompanha tripé de ferro

acompanha tripé de ferro Contras: não é possível fazer ajustes de configuração da câmera

5 de 8 Webcam da Gimp tem resolução Full HD, foco com alcance de 20 milímetros e sensor óptico CMOS — Foto: Divulgação/Gimp Webcam da Gimp tem resolução Full HD, foco com alcance de 20 milímetros e sensor óptico CMOS — Foto: Divulgação/Gimp

A WC051, da Multilaser, promete qualidade e praticidade para o dia a dia. A câmera possui 480p de resolução, foco manual e microfone embutido com áudio digital, o que deve beneficiar a qualidade do som. A conexão é plug-and-play via cabo USB. O modelo é comercializado por valores a partir de R$ 70.

Compatível com sistema Windows, Android e MacOS, a câmera WC051 também conta com sensor CMOS. Em material plástico, o produto está disponível na cor preto e acompanha cabo de 1,35 metro de extensão. No site da Amazon, a webcam recebeu a nota de 3,8 de 5.

Prós: bom custo-beneficio

bom custo-beneficio Contras: a resolução de 480p pode gerar faixas pretas nas bordas do vídeo

6 de 8 Multilaser WC051 tem resolução 480p e foco manual — Foto: Divulgação/Multilaser Multilaser WC051 tem resolução 480p e foco manual — Foto: Divulgação/Multilaser

6. Rapoo C200 RA015 - a partir de R$ 119

A Rapoo C200 RA015 é uma webcam que oferece uma resolução de imagem de 720p, sendo 30 quadros por segundo. O sistema de rotação 360 graus permite ajustes específicos na posição da câmera e melhores enquadramentos. O modelo ainda possui dois microfones frontais omnidirecionais que prometem captar todo o som do ambiente. O produto é comercializado na Amazon por preços que partem de R$ 119.

As gravações são em formato AVI e o sistema de conexão é por plug-and-play via cabo USB. O produto não acompanha o tripé, apenas o encaixe para ser colocado no monitor ou tripé. Compatível com Android 5.0, iOS, Windows e Chrome. No site da Amazon recebeu a nota de 3,4 para a qualidade da imagem.

Prós: compatibilidade com diferentes softwares

compatibilidade com diferentes softwares Contras: não tem um sistema diluidor de ruídos do ambiente

7 de 8 Rapoo C200 RA015 possui 720p de resolução — Foto: Divulgação/Rapoo Rapoo C200 RA015 possui 720p de resolução — Foto: Divulgação/Rapoo

7. Kross Elegance KE-WBM720P - a partir de R$ 169

A Kross Elegance tem 9 cm de altura e pesa 220 gramas. A qualidade HD é combinada com o foco manual e correção avançada de luz, o que promete imagens nítidas e precisas. O campo de visão em 360 graus possibilita gravações em widescreen sem precisar reposicionar a câmera. Já os microfones omnidirecionais integrados oferecem uma captação de voz nítida. Os consumidores interessados precisam desembolsar cerca de R$ 169 para adquirir o produto.

A câmera conta com o obturador de privacidade, o que garante mais privacidade e segurança. O item ainda acompanha rosca de clipe e tripé. A conexão é via USB plug-and-play, ou seja, basta conectar o cabo para usar a câmera. No site da Amazon, a webcam recebeu nota de 4,1 de 5 por conta da facilidade de instalação e custo-benefício.

Prós: campo de visão 360° e tripé integrado

campo de visão 360° e tripé integrado Contras: o obturador de privacidade não é fixo na câmera

8 de 8 Kross Elegance KE-WBM720P possui resolução de 720p e correção avançada de luz — Foto: Divulgação/Kross Elegance Kross Elegance KE-WBM720P possui resolução de 720p e correção avançada de luz — Foto: Divulgação/Kross Elegance

5 dicas para comprar um PC gamer bom e "barato"