Webcam com microfone: 6 opções para fazer reuniões

A Multilaser WC045 é uma webcam destinada a usuários que buscam por um modelo para videoconferências do dia a dia, mas sem grandes recursos. Ela apresenta conexão plug and play, ou seja, basta conectar o dispositivo para ser facilmente conectado a qualquer computador. A câmera é encontrada na Amazon por cerca de R$ 54.

A webcam possui uma câmera de 16 MP e 30 fps, com foco manual, botão Snapshot e LED noturno para oferecer melhor iluminação em ambientes escuros. O produto ainda possui um microfone interno acoplado e um cabo de um metro de comprimento. No site da Amazon, a webcam recebeu 4 de 5 estrelas na avaliação geral. Embora alguns usuários tenham ficado satisfeitos, outros reclamaram da qualidade de imagem, especialmente da baixa resolução.

Prós: bom preço e adequado para atividades básicas de trabalho, como videochamadas

bom preço e adequado para atividades básicas de trabalho, como videochamadas Contras: funcionalidades simples, câmera com baixa resolução e sem microfone adicional

2. Finding CW101 – a partir de R$ 105

A Finding CW101 grava vídeos em Full HD e pode ser ideal para videochamadas e lives para diversas plataformas. A webcam possui um microfone digital e captura de áudio com redução de ruídos. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 105 para adquirir o produto.

O dispositivo traz conexões USB e P2, além de tecnologia modelo plug and play, que não exige a instalação de aplicativos para instalação e fixação ajustável, facilitando a vida do usuário na hora de acoplar a câmera ao notebook, por exemplo. A webcam também possui um cabo de extensão de 1,5 metro e é compatível com Windows e macOS. No site da Amazon, a webcam tem recebido boas avaliações, especialmente em relação ao custo-benefício para utilizações básicas.

Prós: bom custo-benefício com alta qualidade de imagem

bom custo-benefício com alta qualidade de imagem Contras: possui apenas o microfone digital e não pode ser acoplado a tripés para gravações à distância

A Logitech C270 é destinada a realizar vídeos e lives com bons padrões de imagem. A webcam oferece gravação de vídeos em HD (720p) com correção automática de luz, visão de 55 graus e fotos em 3 MP. Ela apresenta uma tecnologia de Cristal Fluido que busca trazer cores mais brilhantes e imagens mais nítidas. Em relação ao áudio, possui um microfone integrado com alcance de até 1,5 metro e recurso de cancelamento de ruídos de fundo, o que deve trazer um som mais limpo para as gravações. O produto é vendido por R$ 149 na Amazon.

O dispositivo possui conectividade USB com três portas de saída e, segundo a fabricante, é adequada aos principais aplicativos de videoconferência como o Skype e Zoom. Ela pode ser acoplado ao PC ou notebook ou ser montado em um tripé de acordo com a escolha do usuário. A Logitech C270 apresenta compatibilidade com os principais sistemas operacionais. No site da Amazon, possui uma nota de 4,7 de 5, com usuários destacando que, para videoconferências, a imagem possui boa resolução e captação de áudio.

Prós: boas opções de correção de luz e de áudio

boas opções de correção de luz e de áudio Contras: alcance curto do microfone em relação a outros fabricantes

A Logitech C505 pode ser considerada um modelo intermediário. A webcam apresenta captura de imagem em 720p e foco fixo. A ficha técnica ainda inclui recursos como luz baixa, campo de visão diagonal de 60 graus e correção automática de iluminação. Em relação ao áudio, possui um microfone mono individual com redução de ruídos e que capta áudios a três metros de distância, permitindo flexibilidade na montagem. Segundo a fabricante, ela é adequada a ambientes agitados, espaços abertos de trabalho e salas de aula. O produto é vendido por R$ 159 na Amazon.

O modelo pode ser acoplado ao próprio computador ou ser instalada a até dois metros de distância com a conexão a um cabo USB. É compatível com os principais sistemas operacionais do mercado, como Windows, macOS e Chromebook. No site da Amazon, possui uma nota de 4,6, com destaques para o reconhecimento por parte de softwares de videoconferência e instalação simplificada, mas com desvantagens relacionadas ao foco e enquadramento da imagem.

Prós: captação de áudio e versatilidade na instalação a longa distância

captação de áudio e versatilidade na instalação a longa distância Contras: gravação apenas em HD e foco fixo

A Multilaser WC050 é uma webcam que oferece padrões de alta qualidade de imagem e nitidez com vídeos em Full HD (1080p) de 16 MP e fotos em 4K. Entre suas características estão uma lente de vidro de duas camadas, botão snapshot e LED noturno que permite ajustes na iluminação para ambientes pouco iluminados. O modelo é comercializado na Amazon por R$ 179.

A câmera apresenta conectividade plug and play, cabo de 1,5 metro e utiliza um microfone interno embutido. O dispositivo possui compatibilidade com Windows e macOS e outros aplicativos de videoconferências. No site da Amazon, possui avaliação de 4,5 de 5, com destaques positivos para a qualidade da imagem e negativos relacionados ao foco não regulável e de zoom.

Prós: alta qualidade de imagem para vídeos e fotos

alta qualidade de imagem para vídeos e fotos Contras: microfone embutido

A Lenovo 300 é uma webcam para usuários mais exigentes em relação à qualidade do áudio e imagem. O modelo apresenta câmera de gravação em Full HD 1080p de 2 MP, além de dois microfones integrados que captam o áudio nítido de diferentes ângulos, permitindo inclusive gravações de longa distância. Também marca presença uma tampa de privacidade para garantir a segurança das videoconferências e chamadas. Ela pode ser adquirida por valores que partem de R$ 199.

O produto apresenta conectividade USB com modelo plug and play adaptáveis para qualquer PC ou notebook, foco manual flexível, ângulo de visão de 95 graus, modo de luz baixa e suporte adaptável para todas as telas. A câmera também possui um cabo de 1,8 metro que permite a conexão com tripés. Ela é compatível com os principais sistemas operacionais (Windows, macOS, Ubuntu e Chromebook) e aplicativos de videoconferências. No site da Amazon, possui uma nota de 4,6 de 5, com comentários que mencionam a qualidade de imagem, da iluminação e de captação de áudio e que destacam a falta de possibilidade de restrição do ângulo de visão da câmera.

Prós: alta qualidade de imagem e dois microfones integrados

alta qualidade de imagem e dois microfones integrados Contras: preço alto

Com informações de Multilaser, Logitech e Lenovo

