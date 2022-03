Webcam Multilaser: veja 7 modelos para fazer videoconferências

A Multilaser oferece diversas opções de webcams no Brasil. Os modelos da empresa podem ser ideais para usuários que buscam uma câmera para fazer videochamadas no trabalho ou até mesmo realizar streaming de jogos. A Multilaser WC045 é o modelo mais barato da lista e oferece imagens de até 16 MP por preços que partem de R$ 55 .

A Multilaser WC045 possui as funcionalidades básicas para quem quer realizar videochamadas. Ela pode ser ideal para suprir as necessidades do dia a dia e oferece resolução de 16 MP. Além disso, apresenta foco manual e LED noturno para registrar imagens em ambientes escuros. No site da Amazon, o produto recebeu nota 4 pelos consumidores, que mesmo apontando a baixa resolução da imagem concluíram que a webcam cumpre os requisitos básicos. A câmera é vendida por cerca de R$ 55.

O modelo também possui clipe monitor para fácil instalação, conexão Plug & Play que permite que o usuário comece a usar o aparelho pela conexão USB e microfone embutido, evitando a necessidade de adquirir outro equipamento específico para captar e transmitir áudio. A webcam é compatível com macOS, Windows e Linux e ainda possui botão snapshot para capturar fotos.

Prós: bom custo-benefício e microfone embutido

bom custo-benefício e microfone embutido Contras: alguns usuários apontaram a necessidade de melhoras no zoom

A Multilaser WC051 é outra opção para quem está em busca de preço baixo e praticidade. A webcam apresenta resolução 480p, foco manual, além de microfone embutido com áudio digital para melhor qualidade do som. Com nota 3,8 no site da Amazon, os usuários elogiaram a facilidade de uso do produto. Ele pode ser adquirido por valores a partir de R$ 62.

Assim como a maioria das webcams produzidas pela Multilaser, ela pode ser utilizada de forma simples após a conexão do cabo USB. O diferencial deste modelo é que além de ser compatível com macOS, Windows, Linux, ele funciona também em celulares Android. O equipamento conta com Sensor CMOS que promete mais qualidade e fluidez nas imagens transmitidas durante a videochamada.

Prós: compatibilidade com sistemas Android, macOS, Windows, Linux

compatibilidade com sistemas Android, macOS, Windows, Linux Contras: resolução de 480p pode gerar bordas pretas nas laterais do vídeo

A Multilaser ‎AC339 captura vídeos HD em até 1280 x 720 pixels a 30 quadros por segundo. A webcam ainda tem microfone com redução de ruídos embutido e clipe universal que se ajusta a laptops e monitores. No site da Amazon, o produto recebeu nota 4,1 pelos consumidores que destacaram a boa qualidade da imagem e o bom custo-benefício. Ela pode ser adquirida por R$ 148.

O produto oferece um suporte que pode ser usado de forma simples e rápida com cabo USB 2.0 e tecnologia plug and play, ou seja, começa a funcionar assim que o equipamento é conectado ao computador, dispensando a instalação de drivers. Ao oferecer qualidade e preço acessível, a ‎AC339 é uma opção intermediária que pode suprir tanto as necessidades pessoais quanto as de quem está começando a investir em equipamentos para videochamadas mais profissionais.

Prós: USB 2.0, microfone embutido e imagens em Full HD

USB 2.0, microfone embutido e imagens em Full HD Contras: a qualidade do áudio captado pelo microfone ideal pode não ser a ideal para videochamadas profissionais

A Multilaser WC050 é um modelo para quem deseja realizar videochamadas com boa qualidade, tanto em relação ao vídeo quanto ao áudio. O sensor CMOS e o foco fixo presente no modelo permitem a transmissão de imagens em Full HD e captura de fotos com resolução 4K. A webcam possui ainda microfone embutido com redução de ruído para melhor qualidade do som. O produto está a venda a partir de R$ 176.

Além da alta qualidade, o modelo conta também com a praticidade e pode ser usado nos principais sistemas operacionais, Windows, Linux, macOS, a partir de uma conexão na entrada USB. No site da Amazon, o equipamento recebeu 4,5 estrelas dos consumidores que elogiaram a qualidade da câmera e microfone.

Prós: microfone embutido e baixo custo

microfone embutido e baixo custo Contras: resolução de 16 MP pode ser considerada baixa para os dias atuais

A Multilaser WC055 apresenta resolução de vídeo de 1080p, microfone embutido com cancelamento de ruído para melhor qualidade do som e tecnologia plug and play. A webcam proporciona alta qualidade e praticidade comuns aos produtos Multilaser. Ela está disponível por preços a partir de R$ 209.

O produto tem um tripé incluso para facilitar a realização de videochamadas, lives e captação de imagens, além de protetor de webcam embutido para contribuir com a privacidade e segurança do usuário.

Prós: protetor de câmera e tripé incluído

protetor de câmera e tripé incluído Contras: compatibilidade apenas com Windows 10 ou versão superior

A Multilaser WC052 é uma webcam com resolução Full HD, foco automático e microfone embutido. Suas características principais devem oferecer o necessário para um bom uso pessoal em reuniões de trabalho, aulas e livros. Além disso, o modelo conta com a rotação 360 graus, um recurso que deve turbinar as videochamadas e transmissões.

No site da Amazon, o produto recebeu nota 4,2 mesmo com alguns usuários indicando a necessidade de utilizar um microfone à parte para garantir a qualidade do áudio. Com tecnologia de conexão plug e play, o equipamento possui compatibilidade com os sistemas Android, macOS, Linux, Windows e pode ser adquirido por cifras a partir de R$ 219.

Prós: câmera com rotação 360 graus

câmera com rotação 360 graus Contras: demoras no ajuste do foco automático

A Multilaser WC053 conta com uma resolução Ultra HD de 2K e 7 MP. A webcam ainda apresenta microfone embutido com cancelamento de ruído, o que deve oferecer uma experiência próxima a videochamadas e transmissões profissionais. A nota do produto no site da Amazon é 4,4.

O modelo que pode ser usado com facilidade sem a necessidade de instalação de drivers conta ainda com um protetor de privacidade, o que evita que a imagem do usuário seja captada sem consentimento. O produto pode ser adquirido a partir de R$ 359.

Prós: resolução ultra HD de 2K, 30FPS e 7 MP

resolução ultra HD de 2K, 30FPS e 7 MP Contras: a qualidade do áudio não acompanha a alta qualidade da imagem

Com informações da Multilaser

