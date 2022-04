10 games de terror que você não conhece, mas vale a pena jogar

Outlast e Little Nightmares são lançamentos da última década que provaram que jogos indies também podem ser bons representantes no gênero de terror. Ou seja, é possível se divertir com títulos que vão além de gigantes como Resident Evil e Dead Space . Dessa forma, o TechTudo preparou uma lista com 10 jogos de terror que ainda são desconhecidos para muitos, mas são indispensáveis para os fãs do gênero, como The Medium , Amnesia e Visage.

Lançado em janeiro de 2021, The Medium foi um dos primeiros games da nova geração de consoles. Ele apresenta uma história em que uma médium viaja para um resort abandonado para resolver um mistério sombrio. A jogabilidade é em primeira pessoa e, para prosseguir no enredo, o jogador deverá utilizar os poderes psíquicos da personagem principal e resolver diversos quebra-cabeças. O diferencial do título ele se passa tanto no plano real, quanto no plano espiritual.

Atualmente o jogo está disponível para PC, por R$ 161,99 na Epic Games ou por RS$ 159,90 na Steam. The Medium também pode ser jogado no PS5 por R$ 249,50 e no Xbox Series X/S por R$ 184,95. Vale ressaltar que ele também pode ser adquirido para PC no site da Microsoft pelo mesmo preço da versão de consoles.

2. Amnesia: The Dark Descent

Amnesia: The Dark Descent foi lançado em 2010 para PC. O título conta a história de Daniel, que perdeu sua memória e deve explorar um castelo assustador enquanto recupera suas lembranças. A ambientação do jogo é assustadora e traz uma visão em primeira pessoa que ajuda a aumentar o clima de horror. Atualmente o título está disponível para PlayStation 4 (PS4) por R$ 15,99 e para Xbox One por R$ 59,00. Já no PC (Steam), é possível encontrá-lo por R$ 36,99.

3. Visage

Visage se passa em uma casa enorme e o jogador logo descobre que coisas terríveis aconteceram no local. Com visão em primeira pessoa, o game mescla elementos hiper-realistas com outros que saíram da mente do protagonista. Por algum motivo, o personagem começa a ver as memórias de pessoas que morreram na casa.

O game está disponível para PC, PS4 e Xbox One. Na Steam, Visage custa R$ 65,99, enquanto na PS Store ele sai por R$ 187,90, e na Microsoft Store ele aparece por R$ 129,95. Vale ressaltar que Visage está disponível no catálogo do Game Pass, o serviço de assinatura de jogos da Microsoft.

4. Layers of Fear

Layers of Fear foi lançado em 2016 e traz uma jogabilidade em primeira pessoa. No game, o jogador controla um pintor perturbado psicologicamente. O objetivo é terminar a obra-prima do protagonista. Para isso, é necessário explorar a mansão onde ele mora para conseguir informações de como prosseguir no seu trabalho. A questão é que a história deste artista é bem sombria e trágica. É possível encontrar o jogo no PC (Steam) por R$ 36,99, no PlayStation 4 (PS4) por R$ 20,98 e Xbox One por R$ 39,00.

5. The Forest

The Forest traz logo de cara um homem que sofreu um acidente de avião, mas sobreviveu à queda. O problema é que ele caiu uma floresta que está repleta de canibais, seres que se alimentam de carne humana. Dessa forma, o jogador deve buscar formas de se manter vivo na ilha, sem morrer de fome, sede ou para as criaturas assustadoras. O título está disponível para PC e PS4 e custa, respectivamente, R$ 37,99 (Steam) e R$ 104,90.

Phasmophobia foi um dos grandes sucessos de 2020 por trazer uma jogabilidade cooperativa em até quatro pessoas. No game, os usuários devem entrar em um local assombrado para investigar sobre os fantasmas que estão ali. O objetivo é comprovar a atividade paranormal que acontece no lugar. O jogo está disponível por R$ 27,89 para PC (via Steam) e é uma opção barata para se divertir (ou passar medo) com os amigos.

7. Inside + Limbo

Ambos os jogos foram lançados pela mesma desenvolvedora. Além disso, tanto a temática, quanto a jogabilidade dos dois se assemelha. Limbo veio primeiro, em 2010, e traz a história de um menino que busca por sua irmã em um lugar que parece ser a terra dos mortos. Já Inside conta a história de um garoto que luta para sobreviver contra forças malignas. Esta entidade tenta dominar o mundo e controla corpos humanos de formas horrendas.

Os dois jogos estão disponíveis para PC, PS4 e Xbox One. Inside também foi lançado para Nintendo Switch. Ele custa R$ 45,99 na Steam, R$ 83,50 na PS Store, R$ 39,00 na Microsoft Store e R$ 99,99 na eShop. Já Limbo sai por R$ 20,99 na Steam, R$ 41,50 na PS Store e R$ 19,00 na Microsoft Store. Vale ressaltar que Limbo está disponível no catálogo do Game Pass.

8. Observer: System Redux

Dos mesmos estúdios de Layers of Fear, Observer inova ao trazer um enredo que se passa em um futuro cyberpunk. O jogador controla Daniel Lazarski, um detetive neural conhecido como Observador, no ano de 2084. A jogabilidade consiste em Daniel hackeando a mente de suspeitos e enfrentando seus piores medos para conseguir pistas dos casos em que trabalha. O título foi lançado para PC, PS4 e Xbox One e custa, respectivamente, R$ 57,99 (Steam), R$ 89,70 e R$ 59,00.

9. SOMA

Soma foi lançado em 2015 pelo mesmo estúdio de Amnesia: The Dark Ascent e traz um enredo que mistura ficção científica com terror. O jogador acompanha a história de Jarrett, que acorda desorientado em uma instalação de pesquisa submersa. O game se baseia na investigação, através de puzzles, para saber como ele parou ali. Ele está disponível para PC, PS4 e Xbox One pelos preços R$ 55,99 (Steam), R$ 23,98 e R$ 59,00, respectivamente.

10. Darkwood

Com uma visão de cima dos ambientes, Darkwood é ambientado em uma floresta na Polônia, na época da União Soviética. Sem apelar tanto para sustos, o game se diferencia por trazer uma atmosfera de suspense muito bem criada. O jogo permite a exploração e possui um enredo que muda de acordo com as decisões do usuário. Ele está disponível para PC, PS4 e Xbox one pelos preços de R$ 24,99 (Steam), R$ 35,95 e R$ 54,95 respectivamente.