4 funções 'secretas' do iPhone que você não sabia onde estavam

O iPhone ( iOS ) possui alguns recursos que poucos usuários conhecem, mas que podem ser úteis durante a utilização do smartphone no dia a dia. Um deles, ligado ao segmento de acessibilidade, funciona como uma lente de aumento e aproxima os textos e fotos da tela, o que facilita a visualização por pessoas com problemas de visão, por exemplo. Outra opção adiciona um leitor imediato de QR Code à Central de Controle , tornando a leitura de códigos mais rápida do que com a câmera do celular.

Há também um recurso que permite aos usuários realizar ações como tirar prints, acionar a lanterna ou bloquear a tela de forma fácil simplesmente ao dar toques na parte traseira do aparelho. Além disso, poucas pessoas sabem ser possível acessar um painel com informações técnicas sobre a rede telefônica usada no dispositivo, incluindo a torre à qual ele está conectado. Confira, a seguir, quatro funções secretas do iPhone que você não conhecia.

1 de 5 iPhone tem recursos pouco conhecido pelos usuários — Foto: Rubens Achilles/TechTudo iPhone tem recursos pouco conhecido pelos usuários — Foto: Rubens Achilles/TechTudo

1. Zoom

O iPhone oferece alguns recursos de acessibilidade pouco conhecidos pelos usuários. Um deles é o Zoom, que funciona como uma lupa de aumento da tela. Com a função ativada, é possível ter uma melhor visualização das informações mostradas, seja aproximando a tela por completo ou apenas trechos específicos, visualizados em uma janela. O recurso permite uma melhor leitura de textos e pode ser útil para ver detalhes de uma foto, por exemplo.

2 de 5 Acessibilidade: veja como ativar o Zoom no iPhone — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Acessibilidade: veja como ativar o Zoom no iPhone — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Para habilitar o Zoom do iPhone, basta ir em Ajustes > Acessibilidade > Zoom > Ativar a opção “Zoom”. Depois, é possível ativar ou desativar o serviço automaticamente ao tocar com três dedos duas vezes na tela. Usuários também podem encontrar um menu da ferramenta Zoom ao pressionar três vezes na tela com três dedos. Ao fazê-lo, é possível determinar o nível de aproximação, aplicar filtros de cor e habilitar um controle de navegação.

2. Scanner de Código

O Scanner de Código do iPhone é um leitor de QR Code que pode ser acessado rapidamente pela Central de Controle. De maneira geral, o recurso é semelhante ao leitor integrado à câmera do iOS, mas existem diferenças. A página vinculada ao QR Code é aberta imediatamente após a leitura do código, sem que o usuário precise tocar no link exibido na câmera. Além disso, os sites são abertos de forma paralela no Safari, o que faz com que eles não fiquem acumulados em abas dentro do navegador.

3 de 5 Scanner de Código do iPhone pode ser acessado pela Central de Controle — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Scanner de Código do iPhone pode ser acessado pela Central de Controle — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Para habilitar o Scanner de Código do iPhone, o usuário deve acessar Ajustes > Central de Controle. Ao localizar o Scanner de Código na lista, deve tocar no ícone de “+”, para adicioná-lo aos controles incluídos. Depois, basta acessar a Central de Controle e apertar o ícone do leitor para acioná-lo.

3. Tocar Atrás

A opção “Tocar Atrás” permite realizar ações no celular ao dar toques na parte traseira do aparelho. É possível tirar prints da tela, bloquear o celular, acionar a câmera, ligar a lanterna, diminuir o volume, abrir a Central de Notificações, entre outras opções. O usuário pode habilitar até duas ações com o recurso: uma será ativada quando houver dois toques consecutivos na traseira, e outra quando houver três toques.

4 de 5 iPhone permite acionar recursos tocando na parte de trás do celular — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes iPhone permite acionar recursos tocando na parte de trás do celular — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Para ativar o toque traseiro, vá em Ajustes > Acessibilidade > Toque e desça a tela até encontrar a opção “Tocar Atrás”. Então, é possível habilitar separadamente os comandos de toque duplo e toque triplo. Para usar o recurso, é necessário ter um iPhone 8 ou superior, com sistema a partir do iOS 14.

4. Field Test

O Field Test (“Teste de Campo”, em português), é um recurso escondido do iPhone que permite ver a intensidade do sinal de celular atual, localizar a torre à qual o aparelho está conectado, descobrir a frequência de rádio em uso e outras informações ligadas à rede telefônica. O recurso oferece dados técnicos que podem ser usados por profissionais de rede para medir o desempenho da operadora, mas também é interessante para quem deseja visualizar essas informações por curiosidade.

5 de 5 Field Test: iPhone tem painel escondido com informações da rede telefônica — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Field Test: iPhone tem painel escondido com informações da rede telefônica — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Para acessar o Teste de Campo, abra o discador do Telefone e digite o código *3001#12345#*. Em seguida, pressione o botão verde de chamada. Um painel com essas informações técnicas será exibido imediatamente, e o usuário, então, poderá navegar para encontrar todos os dados e métricas.

Com informações de BGR

