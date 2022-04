4 tipos de roteador para deixar a internet mais potente e suas diferenças

Os modelos de roteadores Wi-Fi estão cada vez mais potentes e tecnológicos. No Brasil, entre os modelos disponíveis no mercado, estão 2.4 GHz, Dual Band , Mesh e repetidor . Diante de tantas opções, é preciso entender qual tipo é o mais adequado para proporcionar um melhor sinal de internet, já que cada um traz configurações específicas para determinado ambiente.

Entre as dicas na hora de comprar o dispositivo, é preciso ficar atento, por exemplo, ao tamanho da casa, à quantidade de aparelhos que serão conectados ao roteador e às tecnologias envolvidas. Para saber qual é o melhor roteador de acordo com as suas necessidades, veja abaixo a lista produzida pelo TechTudo.

2 de 8 Deco X60 apresenta uma versão com três roteadores que cobrem uma área de 650 m — Foto: Divulgação/TP-Link Deco X60 apresenta uma versão com três roteadores que cobrem uma área de 650 m — Foto: Divulgação/TP-Link

1. Roteador 2.4 GHz

O roteador 2.4 GHz é o tipo mais antigo e comum de roteador. É recomendado para áreas de grande cobertura, já que tem longo alcance. Ele também permite uma melhor penetração quando se tem paredes ou se quer conectar um dispositivo a partir de uma distância maior.

Esse tipo de roteador, entretanto, tem uma menor taxa de transmissão de dados e pode sofrer interferências, deixando a internet mais lenta. Ele apresenta velocidade máxima de aproximadamente 150 Mb/s. Apesar de ser comum nas casas brasileiras, as marcas têm investido menos nesse modelo, concentrando-se em outros como o Dual Band.

2. Roteador Dual Band

O roteador Dual Band trabalha com duas frequências, de 2.4 GHz e 5 GHz, podendo ser útil para quem precisa de uma internet mais rápida, já que a rede de 5 GHz tem velocidade máxima de aproximadamente 1 Gb/s.

Quanto à distância de sinal, o 5 GHz deixa muito a desejar para quem mora em espaços grandes e com muitas paredes. O ideal é que o aparelho que o usuário vai conectar à internet esteja no mesmo ambiente do roteador nesse modo. Para distâncias maiores, a melhor opção é a frequência 2.4 GHz.

É importante lembrar que apenas um dos modos pode ser usado de cada vez, e a troca entre eles costuma ser de forma manual, no próprio roteador.

3 de 8 TP-Link Archer C64 possui quatro antenas — Foto: Divulgação/TP-Link TP-Link Archer C64 possui quatro antenas — Foto: Divulgação/TP-Link

Lançado em fevereiro de 2022, o Archer C64 da TP-Link proporciona conexão de 5 GHz, que pode chegar a 867 Mb/s. Além disso, possui quatro antenas Wi-Fi e suporte às novas tecnologias MU-MIMO e Beamforming.

O modelo ainda vem com quatro entradas LAN (conexão direta para computadores e videogames) e, de acordo com o site oficial da marca, permite maior número de aparelhos conectados ao mesmo tempo se comparado a concorrentes. Na Amazon, é possível encontrar o produto por R$ 392.

4 de 8 Roteador DIR-X1860 tem controle por voz — Foto: Divulgação/D-Link Roteador DIR-X1860 tem controle por voz — Foto: Divulgação/D-Link

Lançado em março de 2021 no Brasil, o roteador Wi-Fi DIR-X1860 da D-Link vem com quatro antenas, permite conexão 2.4 GHz e 5 GHz e tem controle por voz. Além disso, segundo a fabricante, pode chegar à velocidade máxima de 1200 Mb/s em 5 GHz e 574 Mb/s em 2.4 GHz.

O aparelho ainda possui suporte a OFDMA e MU-MIMO, que possibilitam transmitir dados para mais dispositivos sem congestionar a rede. Pode ser encontrado por R$ 519.

3. Roteador Mesh

O roteador Mesh promete uma funcionalidade de alta performance e fácil de configurar, proporcionando alcance de aproximadamente 260 m² e velocidade alta para a rede Wi-Fi. Esse modelo costuma ser vendido como um kit com vários aparelhos que devem ser instalados em diversos locais da casa. Apesar de possuir várias unidades, o Mesh funciona como uma rede só — isso faz com que ele não perca a velocidade de transmissão de dados. É um sistema inteligente em que a primeira unidade distribui a rede para as outras espalhadas.

O produto costuma trazer recursos como controle parental e rede diferente para visitantes. Existe ainda um direcionamento inteligente de tráfego, o que significa que nem todos os aparelhos espalhados funcionam ao mesmo tempo o tempo todo — funcionam apenas os roteadores que estão sendo utilizados no momento. Por ser completo e tecnológico, seu preço costuma ser bem mais caro que os outros tipos de roteadores.

5 de 8 Deco X60 tem design similar aos demais roteadores Mesh da TP-Link. — Foto: Divulgação/ TP-Link Deco X60 tem design similar aos demais roteadores Mesh da TP-Link. — Foto: Divulgação/ TP-Link

No Brasil desde 2020, o Deco X60, da TP-Link, promete conectar até 150 dispositivos ao mesmo tempo em uma única rede, com cobertura de aproximadamente 460 m². Com velocidade máxima de 574 Mb/s em 2.4 GHz e 2.402 Mb/s em 5 GHz, ele tem latência ultrabaixa, possibilitando jogos mais responsivos, além da rede unificada. De acordo com a fabricante, ele apresenta recursos personalizados, antivírus e aplicativo para controlar o Wi-Fi. Seu preço gira em torno de R$ 1.869.

6 de 8 COVR 100 vem com três unidades — Foto: Divulgação/D-Link COVR 100 vem com três unidades — Foto: Divulgação/D-Link

O roteador COVR-1100, da fabricante D-Link, lançado no Brasil em março de 2021, utiliza a tecnologia MU-MIMO, ideal para quem faz uso intensivo de dados como streaming HD. É smart roaming — ou seja, permite ao usuário se mover por vários ambientes da casa sem perder o sinal — e possui certificado EazyMeshy. Além disso, pode ser controlado por comandos de voz por meio do Google Assistente e da Amazon Alexa. Pode ser encontrado por R$ 1.049.

4. Repetidor

O repetidor é uma alternativa barata para expandir a cobertura Wi-Fi, mas é menos eficiente. Isso porque, diferente do roteador Mesh, os repetidores criam uma nova rede, tornando a velocidade menor do que a do roteador original. Ou seja, quanto maior a quantidade de repetidores, mais lenta a internet vai ficar, mesmo que o alcance seja maior. Isso, no resultado final, pode não ser tão vantajoso.

7 de 8 Roteador da Xiomi pode ser controlado por aplicativo — Foto: Divulgação/Xiaomi Roteador da Xiomi pode ser controlado por aplicativo — Foto: Divulgação/Xiaomi

O repetidor Wi-Fi Range Extender AC1200 foi lançado no Brasil em outubro de 2021. É controlado por meio do aplicativo Xiaomi Mi Home e possui LED para ajudar a encontrar o local ideal. Segundo a marca, o AC1200 proporciona estabilidade para a rede, além de permitir a conexão de um dispositivo com fio, como uma smart TV, computador ou console de jogos. É encontrado na Amazon por R$ 210.

8 de 8 Repetidor tem luz LED integrada que proporciona o encontro do melhor local para instalação — Foto: Divulgação/Mercuzys Repetidor tem luz LED integrada que proporciona o encontro do melhor local para instalação — Foto: Divulgação/Mercuzys

Também lançado no Brasil em outubro de 2021, o repetidor de Wi-Fi ME30, da fabricante Mercusys, vem com antenas ajustáveis e velocidade máxima de 867 Mb/s em 5 GHz, 300 Mb/s em 2.4 GHz. Além disso, possui LED multicolorido, que pode ajudar a encontrar o ponto certo para instalar o repetidor. Pode ser encontrado por R$ 179.

Com informações de TP-Link(1, 2), D-Link(1, 2), Xiaomi e Mercusys