5 coisas para buscar em uma airfryer smart

A airfryer smart é um eletrodoméstico inteligente que pode ser controlado pelo celular. As fritadeiras elétricas fazem sucesso por preparar os alimentos com rapidez e sem uso de óleo. Os modelos inteligentes ainda permitem programar o uso, acionar comandos à distância e também receber alertas no smartphone de quando os alimentos estão prontos.

Para auxiliar os consumidores que procuram um modelo inteligente, o TechTudo preparou uma lista com cinco dicas que podem facilitar na hora da busca. Empresas como Xiaomi, Philips e Cosori oferecem opções por preços e tamanhos variados. Confira a seguir o que observar antes de adquirir o produto.

1. Verifique a capacidade

Antes de decidir qual modelo de fritadeira elétrica escolher, um dos pontos principais que o usuário deve estar atento é a capacidade de alimentos que o eletrodoméstico pode receber. Para não ter surpresas quando for preparar os alimentos, é preciso levar em consideração quantas vezes planeja utilizar o produto no dia a dia e também a quantidade de comida preparada. No mercado nacional, é possível encontrar airfryers que variam de 3 a 10 litros.

Os consumidores que costumam preparar uma quantidade grande de refeições podem optar por modelos com capacidade maior, já que estas versões podem suportar mais alimentos. Por outro lado, as pessoas que cozinham pratos em menor quantidade podem escolher os modelos menores.

2. Saiba a compatibilidade com celular

As airfryers smart apresentam como recurso extra o emparelhamento com o celular. Com isso, é possível utilizar o smartphone para realizar comandos na fritadeira. A função pode ser útil para interromper o funcionamento enquanto está fazendo outras atividades, receber alertas de quando o tempo programado esgotou ou até mesmo ligar o produto à distância, caso queira deixar algum alimento dentro do cesto enquanto recebe as visitas em casa, por exemplo.

Para usar os recursos oferecidos pelas airfryers smart, no entanto, é necessário saber a compatibilidade do eletrodoméstico com o celular. Antes de escolher a fritadeira elétrica, leia as especificações do produto para saber se o sistema operacional do seu telefone é compatível, e também se o aplicativo que comanda a airfryer pode ser baixado na loja de apps.

3. Consumo de energia

A airfryer é um produto elétrico, então, assim como o micro-ondas, forno elétrico, fogão de indução e demais eletrodomésticos, é necessário estar atento ao consumo de energia do modelo. É preciso ter em mente que quantidade maiores de comida podem levar mais tempo para ficarem prontas, o que consequentemente gasta mais energia.

Para evitar surpresas na conta de luz no fim do mês, os consumidores interessados em adquirir uma fritadeira elétrica devem ficar atentos às especificações do produto no que se refere ao consumo mensal de energia. Alguns eletrodomésticos smart oferecem como recurso extra a opção de receber um relatório sobre o gasto energético. É importante ficar atento a esta especificação, pois caso o modelo de airfryer inteligente escolhido emita relatórios parecidos, o usuário pode se planejar e também economizar.

4. Verifique as funções

A fritadeira elétrica smart pode apresentar diversas funções e modos para cozinhar cada tipo de alimento. Muito além de programar o tempo e a temperatura, alguns modelos também apresentam para o usuário um funcionamento específico para preparar os pratos. Alguns modelos permitem estabelecer o funcionamento com temperaturas variadas ou várias horas de uso a baixa temperatura.

O usuário deve verificar se as funções que a fritadeira desempenha são interessantes para seu tipo de uso. As informações podem ser checadas nas especificações dos produtos. As airfryers smart também podem oferecer funções para descongelar produtos, secar frutas e até mesmo fermentar vegetais. Além disso, algumas também são compatíveis com assistentes virtuais como Google Assistente e Alexa.

5. Verifique a garantia

Assim como qualquer produto, as airfryers também precisam de uma boa garantia. É comum que as fabricantes ofereçam 12 meses de cobertura, mas em alguns casos, as lojas ainda permitem ampliar o período pagando a mais. É importante que o usuário verifique a garantia da fritadeira para caso o equipamento apresente algum defeito ou mau funcionamento.

