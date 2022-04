5 dispositivos inteligentes para aumentar a segurança da sua casa

Dispositivos inteligentes vendidos no Brasil podem tornar a casa mais segura contra invasões. Produtos como sensor de presença, câmera de segurança Wi-Fi e fechadura digital prometem manter o lar mais protegido, além de permitir monitoramento quando os usuários estiverem na rua. Empresas como Multilaser , TP-Link e Positivo oferecem modelos que podem ser controlados à distância por aplicativos nos celulares Android , iPhone ( iOS ) e até por assistentes virtuais.

1 de 6 Lista reúne cinco dispositivos inteligentes para para aumentar a segurança da sua casa — Foto: Aline Batista/TechTudo Lista reúne cinco dispositivos inteligentes para para aumentar a segurança da sua casa — Foto: Aline Batista/TechTudo

1. Câmera de segurança Wi-Fi – a partir de R$ 187

As câmeras de segurança Wi-Fi possuem conexão com a internet e permitem monitorar o ambiente pelo celular. Elas enviam imagens em tempo real para o aparelho eletrônico que estiver conectado e permitem posicionar a lente em móveis, capturando tudo o que acontece nos ambientes internos sem ficar exposta.

É possível encontrar modelos como a Tapo C100, da TP-Link. O acessório é indicado para uso residencial e tem lentes em Full HD. De acordo com a marca, o dispositivo tem um alcance de até nove metros de distância com boa nitidez, e possui Modo Nortuno, Modo Privacidade, alto-falantes e microfones. Ela pode ser adquirida por R$ 187 na Amazon.

2 de 6 A TP-Link Tapo C200 permite rotacionar a câmera em 360 graus na horizontal e 114 graus na vertical, garantindo uma melhor amplitude de visão — Foto: Divulgação/TP-Link A TP-Link Tapo C200 permite rotacionar a câmera em 360 graus na horizontal e 114 graus na vertical, garantindo uma melhor amplitude de visão — Foto: Divulgação/TP-Link

Já a Tapo C200, também da TP-Link, traz o diferencial de alto-falante e microfone bidirecional, que possibilita conversar com quem está do outro lado da câmera pelo celular. Além disso, há funções para inibir eventuais intrusos, como a emissão de efeitos de luz e alarme sonoro. Ela também conta com sensores de movimento e pode enviar notificações caso aconteça suspeita de invasão na residência. Para comprá-la, é preciso desembolar cerca de R$ 279.

2. Sensor de presença – a partir de R$ 87

Os sensores de presença são instrumentos capazes de detectar movimentação nos locais. Os usuários podem instalar o aparelho em ambientes internos e externos como: corredores, área externa, portão e hall de entrada. Existem modelos com conexão Wi-Fi que podem ser configurados via aplicativo e até se conectar com assistentes virtuais.

O Liv SE230, da Multilaser, pode ser usado para ambientes residenciais ou comerciais. Ele oferece reconhecimento de presença a uma distância de seis metros devido ao ângulo de acionamento de até 110 graus. Na Amazon, ele está disponível por cifras a partir de R$ 87.

3 de 6 O sensor de movimento da Geonav possui distância máxima de ativação de 4 a 6 metros e funciona pelo Wi-Fi — Foto: Divulgação/Geonav O sensor de movimento da Geonav possui distância máxima de ativação de 4 a 6 metros e funciona pelo Wi-Fi — Foto: Divulgação/Geonav

O sensor de movimento HI, da Geonav, tem conexão com Wi-Fi e aplicativo. Ele pode ser usado com outros dispositivos inteligentes para acender luzes ou ligar qualquer aparelho eletrônico de acordo com a programação. O produto é visto na Amazon por valores que partem de R$ 123.

3. Fechadura Digital – a partir de R$ 359

Fechaduras digitais podem substituir os modelos tradicionais e oferecer recursos para manter a casa protegida e livre de invasões. É possível encontrar modelos em versões eletrônicas com suporte à biometria e cartões de aproximação. Ainda há opções que permitem o controle remotamente via aplicativo, sendo possível conferir quem entrou ou saiu do local.

A FR 101, da Intelbras, é uma fechadura smart de senha numérica com painel luminoso e sensível ao toque. O modelo permite adicionar até quatro senhas diferentes, que podem ter de 4 a 12 números. Ela também realiza o travamento automático da porta assim que ela é fechada e, desta forma, não é necessário se preocupar caso tenha esquecido de trancá-la manualmente. No site da Amazon, ela pode ser encontrada por cerca de R$ 359.

4 de 6 Intelbras FR 101 traz senha numérica com painel luminoso e sensível ao toque — Foto: Divulgação/Intelbras Intelbras FR 101 traz senha numérica com painel luminoso e sensível ao toque — Foto: Divulgação/Intelbras

A fechadura digital ESF-DE4000B, da Elsys, pode ser aberta até com 110 biometrias. Segundo a fabricante, ainda é possível criar senhas temporárias para visitantes de qualquer local. O modelo conta com painel sensível ao toque e com teclado luminoso, que também possui entrada para chave de emergência. O investimento aqui fica a partir de R$ 1.014.

4. Sensor de abertura – a partir de R$ 92

Sensores de abertura são utilizados para detectar abertura e fechamento indevidos de janelas e portas para evitar invasões. O produto funciona por meio de um campo magnético e Wi-Fi. A função do ímã mantém o sensor acionado e, no caso de abertura de porta ou janela, há afastamento dos contatos, enviando imediatamente uma notificação se houver qualquer tipo de intrusão no local ou caso o usuário esqueça uma entrada aberta.

O Sensor de Abertura Inteligente Wi-Fi, da Multilaser, é indicado para ambientes residenciais ou comerciais. O sensor funciona com baterias e não necessita de fios. Ele é vendido na Amazon por valores que partem de R$ 92.

5 de 6 Izy Smart ISA 100 identifica violações da área monitorada — Foto: Divulgação/Intelbras Izy Smart ISA 100 identifica violações da área monitorada — Foto: Divulgação/Intelbras

Já com o Izy Smart ISA 1001, da Intelbras, o usuário também recebe alertas e notificações sempre que o sensor identifica uma violação da área monitorada. Porém, ele necessita de um hub da linha IZY para funcionamento. O aparelho é vendido por preços a partir de R$ 159.

5. Sirene Inteligente – a partir de R$ 178

A Sirene Inteligente permite o monitoramento em tempo real de casas ou outros estabelecimentos, avisando ao usuário pelo aplicativo para smartphones caso acontece algum disparo do alarme ou invasão. O gadget pode ser vinculado a diversos dispositivos compatíveis com aplicativos e sistemas de alarmes.

A Sirene Multilaser Liv SE 232 é um dispositivo livre de fios, com duração de alarme programável e com opções de melodias. Sua base é compatível com uma lista extensa de sensores e opera por baterias. O aparelho da Multilaser pode ser encontrado por R$ 178.

6 de 6 Intelbras Izy Smart ISI 1001 solta um aviso luminoso e sonoro de 100 dB — Foto: Divulgação/Intelbras Intelbras Izy Smart ISI 1001 solta um aviso luminoso e sonoro de 100 dB — Foto: Divulgação/Intelbras

Já a Sirene Inteligente Intelbras Izy Smart ISI 1001 solta um aviso luminoso e sonoro de 100 dB. O alarme funcione mesmo com a falta de luz, porém, o hub (equipamentos de distribuição e conexão de rede) também precisa estar energizado. Ele pode ser adquirido por R$ 268.

