5 eletrônicos para monitorar a saúde sem sair de casa

Outra opção é o Galaxy Fit 2, pulseira inteligente da Samsung que oferece tela de 1 polegada e funções como monitoramento do sono por cerca de R$ 350. Confira a seguir cinco equipamentos para monitor sua saúde sem sair de casa.

Lista reúne eletrônicos para monitorar a saúde dos usuários — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

1. Smartwatches e smartbands – a partir de R$ 350

As pulseiras inteligentes e relógios smarts são equipamentos interessantes para quem gosta de praticar exercícios físicos. Isso porque os dispositivos permitem, ainda durante a atividade física, acompanhar dados fundamentais sobre a saúde, como a quantidade de batimentos cardíacos ou mesmo o volume de oxigênio no sangue. Também é possível verificar quantos metros foram percorridos, no caso dos amantes de corrida. Modelos mais modernos permitem a visualização de mensagens do WhatsApp ou mesmo realizar pagamentos.

Uma das opções é o Galaxy Fit 2, pulseira inteligente da Samsung. Ela oferece tela de 1 polegada e disponibiliza funções como monitoramento do sono, medição dos batimentos cardíacos e níveis de oxigênio no sangue, entre outros. O dispositivo dispõe de diferentes temas para decorar o display e é compatível com smartphones por meio de conexão Bluetooth. Basta baixar no celular o aplicativo especificado no manual de instruções e conectar com a pulseira.

O Galaxy Fit 2 conta com certificação IP68 de resistência à água — Foto: Divulgação/Samsung

É possível ainda acompanhar todos os dados coletados pelo dispositivo pelo app. O Galaxy Fit 2 promete autonomia de bateria de até 21 dias. Avaliado com uma nota de 4,7 de 5 na Amazon, os usuários elogiam a eficiência do produto e a possibilidade de acompanhar as notificações do celular pelo display da pulseira. No entanto, criticam problemas de conexão com o app. O produto pode ser adquirido na Amazon por valores a partir de R$ 350.

Outra opção é o Apple Watch SE, que traz display de 40 mm e caixa de alumínio em volta do dispositivo para garantir maior proteção. O smartwatch permite atender chamadas, visualizar mensagens, tocar e controlar músicas. Além disso, disponibiliza funções úteis para a saúde, como acompanhamento de batimentos, metros percorridos e medição do nível de oxigênio no sangue.

Apple Watch SE permite atender chamadas, visualizar mensagens, tocar e controlar músicas — Foto: Reprodução/Apple

Os usuários também conseguem registrar treinos de natação, ioga e corrida, por exemplo. O modelo promete autonomia de bateria de até 18 horas. Avaliado com uma nota de 4,8 de 5 na Amazon, os clientes destacam a ótima funcionalidade do produto. O produto pode ser encontrado por cerca de R$ 2.898.

2. Balança conectada – a partir de R$ 229

As balanças inteligentes fazem mais do que apenas mostrar o peso do usuário. Isso porque existem modelos no mercado que registram no aplicativo a massa em todos os dias. Os dados ficam guardados no app e auxiliam a compreender a evolução do usuário. Além disso, é possível obter medidas mais complexas, como a porcentagem de gordura e até mesmo a quantidade de água no corpo.

A Smart Scale 1, da Eufy, é uma balança inteligente que disponibiliza conexão com smartphones. A tecnologia oferece não apenas a medição do peso do usuário, mas cálculos mais específicos (como as taxas de IMC). O produto produz gráficos em barra que registram a progressão de peso dentro de cada dia, organizados em um calendário.

Eufy Smart Scale 1 é uma balança inteligente que permite conexão com o celular — Foto: Divulgação/Eufy

O design é ultrafino e conta com tela LED, além de suportar até 180 kg. Avaliado com uma nota de 4,7 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a possibilidade de registrar a progressão de peso no calendário do app. Porém, relatam que a medição realizada é apenas uma referência e não deve ser utilizada como peso final.

Outra alternativa é a Smart Nursery Baby & Me Scale, da Motorola, é uma balança inteligente mais elaborada. Ela oferece conexão Bluetooth com smartphones por meio do app, que apresenta funções, como registrar o peso do bebê por dia em um calendário e pesar simultaneamente a mãe e o bebê e separar o peso de cada um, por exemplo.

Smart Nursery Baby & Me Scale é uma balança inteligente da Motorola que monitora o crescimento do bebê — Foto: Divulgação/Motorola

O dispositivo dispõe de display LED e também oferece a capacidade de compartilhar com outras pessoas os dados registrados pela balança. Ela suporta até 150 kg e foi avaliada com nota 4 de 5 na Amazon. Os usuários elogiam a eficiência da balança, mas relatam que o aplicativo não oferece bom funcionamento. Ela está disponível na Amazon por valores a partir de R$ 334.

Os oxímetros são aparelhos para uso médico, principalmente em UTIs e em departamentos de emergências. Eles permitem acompanhar regularmente o nível de oxigênio. Ele é alimentado por duas pilhas AAA e contém um funcionamento simplificado: o botão power liga o aparelho, que já afere automaticamente a saturação e a média de batimentos cardíacos. Alguns modelos fornecem alto-falantes que sinalizam quando a leitura for concluída.

O modelo OX-06 HC261, da Multilaser, é um oxímetro de design portátil. Ele oferece um único botão para ligar e desligar o dispositivo. O dispositivo garante a medida dos batimentos cardíacos e o nível de oxigênio no sangue. Também conta com um sensor que indica o posicionamento correto do dedo no aparelho. O equipamento dispõe de alto-falantes que sinalizam o final da análise.

Multilaser OX-06 HC261 tem um design portátil — Foto: Divulgação/Multilaser

O produto precisa de duas pilhas AAA para funcionar. O produto conta com display em LED e autonomia de bateria de 20 horas. Avaliado com uma nota de 4,7 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a eficiência do produto. Porém, criticam que a leitura demora um pouco e que não é muito precisa. Ele pode ser encontrado por R$ 97 na Amazon.

O Oled Graph, da da G-Tech, possui as mesmas funções do produto anterior. A diferença é que vem com um estojo para transporte e uma capinha de silicone. O fabricante promete um ano de garantia. Avaliado com uma nota de 4,9 de 5 na Amazon, os usuários pontuam a leitura eficiente. O modelo é visto por cerca de R$ 87.

4. Monitor de glicemia – a partir de R$ 46

O glicosímetro (mais conhecido como medidor de glicose) é um dispositivo utilizado para medir os níveis de açúcar no sangue, algo essencial para quem possui rotina e dietas específicas, como portador de hipoglicemia ou hiperglicemia. Os modelos digitais da atualidade oferecem conexão com computador e display LED para apresentar os resultados das leituras.

O medidor de glicose Lite, da G-Tech, é um aparelho digital e portátil. O dispositivo apresenta uma tela que aponta a taxa glicólica sanguínea, a hora e a data. Ele conta com três botões: um power e outros dois para configuração. O aparelho permite configurar alarmes para realização de teste. O equipamento foi desenvolvido para fornecer o resultado da testagem em cinco segundos e funciona à bateria (que já está inclusa).

Medidor de glicose da G-Tech apresenta uma tela que aponta a taxa glicólica sanguínea, a hora e a data — Foto: Divulgação/G-Tech

Ele acompanha uma bateria, um lancetador, um estojo de transporte e uma caixa com 50 tiras reagentes. É possível conectá-lo ao computador para transmitir as informações, contudo, é necessário comprar o cabo. Avaliado com uma nota de 4,7 de 5 na Amazon, os consumidores elogiam a eficiência do produto. Ele é comercializado por valores que partem de R$ 46.

O modelo Accu Chek Active, da Roche, é um medidor de glicose com as mesmas especificações do anterior, embora sem a possibilidade de conectar ao computador. Ele também acompanha estojo para transporte, um lancetador, dez tiras reagentes e bateria. Avaliado com uma nota de 4,6 de 5 na Amazon, os usuários destacam a funcionalidade do item de acordo com a anunciada. O modelo é encontrado por cifras a partir de R$ 60.

5. Medidor de pressão arterial sem fio – a partir de R$ 189

O medidor de pressão é um eletrônico essencial para usuários com histórico de picos de pressão ou já diagnosticados com hipertensão. Ele é útil para quem deseja cuidar da própria saúde, pois os níveis podem indicar se é necessária a atenção médica imediata ou não. Os dispositivos atuais possibilitam conexão sem fio com smartphones e realizam a leitura do sangue de maneira rápida e apresentam um display LED para a visualização do resultado.

O Connect HEM-6232T, da Omron, é um dispositivo digital e sem fio que afere a pressão sanguínea. O modelo oferece display LED que expõe a taxa de leitura da pressão, a hora, e até os batimentos cardíacos. O dispositivo dispõe de conexão Bluetooth com smartphones por meio do aplicativo Omron. O sensor indica, ainda, se a postura do usuário está correta para aferir a pressão e quando a pressão arterial ultrapassa os padrões estabelecidos pelas Diretrizes Internacionais de Cardiologia. O produto é encontrado por preços que partem de R$ 189.

Omron HEM-6232T apresenta display LED — Foto: Divulgação/Omron

A braçadeira deve ser encaixada no pulso esquerdo e acompanha estojo para transporte. Avaliado com uma nota de 4,8 de 5 na Amazon, os consumidores elogiam a eficiência de funcionamento do app. Porém, relatam que a pressão aferida pelo equipamento não é sempre precisa.

O modelo HEM-7346T, da Omron, é um equipamento de mesma função e até mesmo com características similares. A diferença é que o display é maior, e por isso, agrega mais informações na tela. Ela mostra os resultados das leituras dos dias anteriores, sinaliza quando a conexão Bluetooth está ativa e mostra a porcentagem da bateria.

Omron HEM-7346T apresenta uma tela maior — Foto: Divulgação/Omron

O dispositivo possui alimentação versátil. O usuário pode escolher entre usar pilha ou conectá-lo na tomada por meio de um adaptado já incluso. Diferente do anterior, este modelo deve ser colocado no braço e possui fio e pode ser adquirido por cifras a partir de R$ 400.

