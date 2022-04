5 eletrônicos que podem te fazer dormir melhor

É possível se aproveitar da tecnologia para tentar dormir melhor. Com cada vez mais equipamentos conectados e transferindo dados, com possibilidade de controle a distância, alguns dispositivos podem ser aliados no dia a dia e ajuda o usuário a relaxar e melhorar seu sono, seja melhorando a qualidade do ar, controlando a temperatura, diminuindo a iluminação e recebendo os dados sobre o seu sono.

Por isso, o TechTudo separou cinco eletrônicos que podem te fazer dormir melhor. A lista traz desde o smartwatch até um purificador de ar inteligente com controle pelo celular. Confira.

1. Purificador de ar

2 de 6 Purificador de ar da Xiaomi possui diversas funções que podem ser controladas por aplicativo — Foto: Divulgação/Xiaomi Purificador de ar da Xiaomi possui diversas funções que podem ser controladas por aplicativo — Foto: Divulgação/Xiaomi

Respirar ar fresco ao chegar em casa ou no seu quarto poderá te ajudar a ter uma melhor noite de sono, removendo partículas de poeira, poluição de modo geral e até vírus em até 7 minutos em ambientes de até 30 m² ou até 25 minutos para ambientes de até 100 m². Além de tudo isso, o modelo Puricare 360° da LG (vendido a partir de R$ 4.699) se conecta com o aplicativo LG ThinQ, que permite controlá-lo a distância, podendo ligar, desligar e verificar em tempo real a qualidade do ar.

2. Ar-condicionado

3 de 6 Samsung WindFree possui dezenas de milhares de micro furos para sentir apenas o fluxo de ar, sem vento — Foto: Divulgação/Samsung Samsung WindFree possui dezenas de milhares de micro furos para sentir apenas o fluxo de ar, sem vento — Foto: Divulgação/Samsung

Chegar em casa e ter o ambiente na temperatura ideal, seja em dias quentes ou frios, pode fazer bastante diferença para relaxar. Um ar-condicionado smart pode ser controlado a distância pelo aplicativo no seu celular, incluindo ajustes de temperatura e de quando o aparelho deve ligar ou desligar. Alguns modelos possuem sistema de inteligência artificial mantendo a temperatura programada e gastando menos energia, como o Springer Midea (a partir de R$ 2.059) ou o Split LG Dual Inverter Voice (a partir de R$ 2.129).

O Samsung WindFree (vendido a partir de R$ 1.999) cria um fluxo de ar mais suave, distribuindo uniformemente por dezenas de milhares de micro furos, para que você praticamente não sinta o vento, apenas o fluxo de ar frio.

3. Lâmpada smart

4 de 6 Com as lâmpadas inteligentes, é possível controlar a temperatura da cor e a intensidade — Foto: Divulgação/Elgin Com as lâmpadas inteligentes, é possível controlar a temperatura da cor e a intensidade — Foto: Divulgação/Elgin

Controlar o ambiente por meio da iluminação pode te ajudar a relaxar, diminuindo a intensidade e até as cores. Com as lâmpadas inteligentes você pode controlar o horário em que as luzes acendem e apagam pelo celular, podendo também programar essas funções, além da temperatura de cor e a intensidade.

A partir de R$ 59, é possível encontrar diversas opções, inclusive com integração com assistentes virtuais, como a Intelbras EW410, Elgin Led Colors e Positivo Casa Inteligente.

4. Travesseiro smart

5 de 6 Travesseiro inteligente armazena dados sobre seu sono — Foto: Divulgação/MMartan Travesseiro inteligente armazena dados sobre seu sono — Foto: Divulgação/MMartan

Por mais bizarro que pareça, existe um travesseiro inteligente que armazena dados enquanto você dorme. É o Persono Beta Edition vendido pela M Martan a partir de R$ 499,90. A primeira edição foi produzida com unidades limitadas a mil peças, e no momento encontra-se esgotada, mas com cadastro aberto para ser avisado quando estiver disponível.

O travesseiro possui um sensor que capta e armazena os dados que depois são transferidos por meio de um aplicativo para celular, mostrando, entre diversas funções, o tempo de sono, tempo em que se movimentou dormindo e muito mais.

5. Smartwatch

6 de 6 Relógios inteligentes mostram dados importantes como sinais vitais e informações do seu sono — Foto: Divulgação/Apple Relógios inteligentes mostram dados importantes como sinais vitais e informações do seu sono — Foto: Divulgação/Apple

O smartwatch, ou relógio inteligente, pode não te ajudar a relaxar e dormir, mas com certeza é um dispositivo importante para obter dados dos seus sinais vitais, e a qualidade do seu sono. Alguns modelos possuem funções específicas voltadas para acompanhar a sua noite e ajudar a aprimorar o tempo dormindo.

Hoje em dia existem diversas opções de modelos para todos os gostos de bolsos, como o Apple Watch (a partir de R$ 2.599) e o Samsung Galaxy Watch (a partir de R$ 1.399).