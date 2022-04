6 eletrônicos para quem quer criar um ‘cinema’ em casa

Já a JBL Bar 2.0 All In One é uma soundbar que traz som de qualidade para o ambiente por valores que partem de R$ 980. Outra alternativa é o projetor UHD38, da Optoma, que promete imagem nítida e cores vivas por cerca de R$ 12.995. Confira a seguir seis eletrônicos para quem quer criar um ‘cinema’ em casa.

1 de 7 LG anuncia novas TVs com tela de cinema — Foto: Divulgação/LG LG anuncia novas TVs com tela de cinema — Foto: Divulgação/LG

TV 40 polegadas: qual modelo comprar? Tire suas dúidas no Fórum TechTudo

As TVs com resolução 8K são as televisões com melhor qualidade de imagem disponíveis no mercado. Atualmente, diversas marcas já consolidadas no mercado, como é o caso da Samsung e LG, já oferecem modelos com resolução Ultra HD 8K. Estes produtos podem ser interessantes para quem gosta de assistir filmes e busca uma experiência de cinema sem sair de casa.

A Smart TV LG NanoCell 65NANO96SNA, por exemplo, é uma opção que promete entregar cores puras, contraste vivo e dinâmico. Além disso, traz compatibilidade com assistentes de voz, tudo controlado pelo processador AI α9 3ª geração 8K, que utiliza a inteligência artificial para deixar a experiência ainda mais personalizada ao usuário. A televisão ainda entrega um design minimalista e deve se adequar ao restante da decoração. O TechTudo testou a TV em maio de 202 e concluiu que a qualidade de imagem é satisfatória para assistir a filmes, séries ou para jogar. Ela é vendida por cerca de R$ 7.275.

2 de 7 LG NanoCell 65NANO96SNA traz resolução 8K — Foto: Yuri Hildebrand/TechTudo LG NanoCell 65NANO96SNA traz resolução 8K — Foto: Yuri Hildebrand/TechTudo

Outra opção para quem deseja uma TV com qualidade de cinema é a Smart TV QLED 8K Q800T de 65 polegadas da Samsung. O televisor promete imagens realistas e cores vibrantes. Além disso, traz ainda tecnologia de sincronização com soundbar, somando o áudio externo ao áudio produzido pela TV, criando um ambiente mais imersivo. Além disso, a Samsung Q800T possui Bixby e Alexa integrados, o que permite controlar a TV por voz. No site da Amazon, o modelo foi avaliado pelos compradores com uma nota máxima de 5 estrelas, podendo ser adquirido por valores a partir de R$ 9.100.

Outra alternativa para garantir uma tela maior para suas sessões de filme é utilizar projetores com resolução 4K. Além de serem portáteis, esses dispositivos entregam imagens ainda maiores, chegando a 300 polegadas e até em resoluções que chegam ao Ultra HD 4K.

Entre as opções disponíveis no mercado, o projetor UHD38 da Optoma traz uma taxa de atualização de 240 Hz, imagem nítida e com cores vivas graças à tecnologia UltraDetail. A ficha técnica fica completa com 4.000 lúmens de brilho. No site da Amazon, o modelo foi avaliado pelos compradores com uma nota 3,9 de 5 estrelas. Ele pode ser adquirido por valores a partir de R$ 12.995.

3 de 7 Optoma UHD38 pode projetar imagens de até 300 polegadas e possui controle remoto retroiluminado — Foto: Divulgação/Optoma Optoma UHD38 pode projetar imagens de até 300 polegadas e possui controle remoto retroiluminado — Foto: Divulgação/Optoma

Uma outra alternativa para quem tem interesse em adquirir um projetor 4K é o modelo Home Cinema, da marca Epson. O modelo projeta imagens entre 50 e 120 polegadas e promete entregar imagens nítidas e com transições naturais. Ele ainda tem um brilho de 2.600 lúmens. O produto pode ser comprado por valores próximos de R$ 26.960.

A soundbar é um produto de valor acessível que pode trazer uma melhora na sensação de imersão nas sessões de filmes realizadas em casa. Nem sempre a potência do áudio das televisões ou dos projetores são suficientes para o ambiente. Por isso, uma soundbar pode ser uma escolha interessante para ter uma sensaçã de cinema em casa.

A JBL Bar 2.0 All In One pode ser uma boa escolha de soundbar. Com transmissão Bluetooth, duto duplo de graves e conexão HDMI, o modelo promete entrega som robusto em um design compacto. No site da Amazon, o modelo foi avaliado pelos compradores com uma nota 4,3 de 5 estrelas e pode ser visto por preços a partir de R$ 980.

4 de 7 A JBL Bar 2.0 All-in-One pode ser uma boa opção para quem busca uma alternativa para melhorar o som — Foto: Divulgação/JBL A JBL Bar 2.0 All-in-One pode ser uma boa opção para quem busca uma alternativa para melhorar o som — Foto: Divulgação/JBL

Já a Goldentec Soundbar GT 2.1 é indicada aos usuários que desejam investir um pouco menos, mas sem abrir mão de um som de qualidade. Ela entrega uma potência de 180W RMS, subwoofer sem fio, conexão Bluetooth e entradas P2, RCA e USB. O modelo ainda é leve e de fácil instalação e pode ser tornar uma boa escolha para quem deseja aliar qualidade e elegância. No site da Amazon, o modelo foi avaliado pelos compradores com uma nota 4,4 de 5 estrelas e pode ser encontrado por cerca de R$ 710.

4. Fita LED - a partir de R$ 242

As fitas LED são itens simples que podem criar um clima de cinema por preço acessível. Este produto fornece uma iluminação mais imersiva e pode ser adquirido em diversas cores e modelos, além de possuir opções que podem ser controladas por meio de assistentes de voz ou aplicativos pelo celular.

Algumas alternativas interessantes e de preços acessíveis são as fitas inteligentes das marcas Positivo e Geonav. A primeira possui três metros de comprimento, 30 W de potência, sistema com até 16 milhões de cores vibrantes, controle de intensidade e compatibilidade com Alexa e Google Assistente. No site da Amazon, a fita LED da Positivo foi avaliada pelos compradores com uma nota 4,6 de 5 estrelas e pode ser adquirida por cifras que partem de R$ 280.

5 de 7 As fitas de LED podem ser uma maneira acessível de dar um upgrade no seu momento de lazer — Foto: Divulgação/Positivo As fitas de LED podem ser uma maneira acessível de dar um upgrade no seu momento de lazer — Foto: Divulgação/Positivo

Já o segundo modelo possui configurações parecidas em intensidade, potência e variedade na intensidade e opções de cor. O seu destaque, porém, vem em sua forma de controle, sendo compatível com Alexa,Google Assistente e Siri, além de permitir a conexão com uma nova fita de LED, criando assim um conjunto com três metros de extensão. O produto da Geonav foi avaliado pelos compradores com uma nota 4,4 de 5 estrelas e pode ser adquirido por valores que partem de R$ 242.

5. Caixa de som - a partir de R$ 370

As caixas de som podem ser ideais para quem deseja um upgrade no sistema de áudio do seu “cinema caseiro”. Elas estão disponíveis em diferentes tamanhos, especificações e faixas de preço. O produto é bastante adaptável e pode se encaixar nos mais variados setups.

Para quem deseja qualidade por um valor acessível, o home theater com Bluetooth e Subwoofer da marca Briwax é uma opção interessante. O conjunto promete áudio nítido, graves profundos e agudos precisos. O produto entrega conexões USB e microSD, saída P2 e rádio FM, sendo um produto versátil e que pode ser utilizado em diversas situações. No site da Amazon, o produto foi avaliado pelos compradores com uma nota 3,5 de 5 estrelas e pode ser encontrado por cerca de R$ 370.

6 de 7 Trust Yuri 2.1 tem potência de até 120 W — Foto: Divulgação/Trust Trust Yuri 2.1 tem potência de até 120 W — Foto: Divulgação/Trust

Já para os usuários que não se importam de gastar um pouco mais para garantir boa qualidade, a caixa de som Yuri 2.1 da marca Trust pode ser interessante. Com potência que atinge picos de 120 W em um conjunto compacto, o kit conta com duas caixas e um subwoofer de design simples e elegante, além de se conectar facilmente a TVs, notebooks, smartphones e vários outros equipamentos eletrônicos. No site da Amazon, o produto foi avaliado pelos compradores com uma nota 4,3 de 5 estrelas. O conjunto é visto por valores a partir de R$ 802.

6. Media center - a partir de R$ 250

O media center é um acessório interessante para garantir o acesso às mais variadas plataformas de streaming disponíveis no mercado, como Netflix, Globoplay e Amazon Prime Video. O produto pode ser ideal criar um cinema repleto de opções de filmes e séries na sua casa, especialmente para aqueles que não possuem televisões smart ou que preferem optar por um projetor.

Uma alternativa é o Roku Express, aparelho de conexão simples via HDMI e uma grande oferta de streamings no pacote, inclusive em Full HD. No site da Amazon, o produto foi avaliado pelos compradores com uma nota 4,7 de 5 estrelas e pode ser visto por cifras a partir de R$ 250.

7 de 7 Roku Express permite transformar TVs comuns em smart — Foto: Yuri Hildebrand/TechTudo Roku Express permite transformar TVs comuns em smart — Foto: Yuri Hildebrand/TechTudo

Já para quem deseja ir além na qualidade de som e imagem, o Amazon Fire TV Stick 4K pode ser uma boa escolha. Além de grandes opções de streamings disponíveis, o modelo ainda entrega suporte para HDR, som Dolby Atmos e qualidade Ultra HD 4K em seus filmes e séries. No site da Amazon, o produto foi avaliado pelos compradores com uma nota 4,7 de 5 estrelas e é vendido por cerca de R$ 449.

Com informações de LG, Samsung, JBL e Goldentec

Seis coisas que você não deve fazer com a sua smart TV