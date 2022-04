6 eletrônicos que podem ‘bombar’ os dias de faxina

A Echo Dot (3ª geração) é uma caixa de som que permite controlar dispositivos smart pela Alexa e pode ser ideal para evitar a interrupção da faxina por cerca de R$ 249. Já o robô aspirador Multilaser HO041 é um modelo de entrada que aspira o pó do ambiente enquanto o usuário se ocupa com outras tarefas por valores que partem de R$ 370. Já o PuriCare Mini é um purificador de ar que promete operar de forma silenciosa para eliminar as pequenas partículas por preços a partir de R$ 1.699. Confira a seguir seis eletrônicos para 'bombar' os dias de faxina.

1 de 10 Faxina — Foto: Unsplash/Towfiqu barbhuiya Faxina — Foto: Unsplash/Towfiqu barbhuiya

Notebook LG: quais modelos e onde comprar? Tire suas dúvidas no Fórum do TechTudo

1. Robô aspirador de pó – a partir de R$ 370

Os robôs aspiradores de pó foram desenvolvidos para encurtar o tempo necessário para limpeza da casa. Enquanto o usuário ocupa-se manualmente das demais tarefas, o aspirador trabalha remotamente limpando o chão sem a necessidade de acompanhamento. A indicação é que os consumidores interessados escolham modelos com diferentes modos de limpeza, espaço interno grande o suficiente para armazenar todos os resíduos absorvidos e com sensores para impedir a queda do produto.

Uma das opções é o aspirador de pó HO041, da Multilaser. Ele oferece a possibilidade de passar pano, varrer, e aspirar superfícies lisas e também tapetes e carpetes. O aparelho promete limpar entre os móveis e nos cantos e apresenta sensor anti-queda. Além disso, oferece duas escovas laterais para auxiliar na limpeza. Este dispositivo é um modelo de entrada construído para eficiência básica e foi avaliado com nota de 4,4 de 5 na Amazon. Os compradores destacam a eficiência do produto, mas criticam a fragilidade da bateria e das escovas. Ele pode ser encontrado por cerca de R$ 370. O TechTudo testou o aparelho em janeiro de 2021 e conluiu que ele promove uma limpeza eficiente em casa e se destaca pelo preço mais baixo em relação à concorrência.

2 de 10 Multilaser HO041 passa pano, varre e aspira — Foto: Aline Batista/TechTudo Multilaser HO041 passa pano, varre e aspira — Foto: Aline Batista/TechTudo

Outra alternativa é o V3s Pro, da ILIFE. Ele apresenta controle remoto e disponibiliza quatro modos diferentes de limpeza. Outro destaque é que o aparelho foi projetado para dirigir-se à base recarregável automaticamente. O dispositivo ainda apresenta sensores para driblar obstáculos e evitar quedas. Além disso, foi desenvolvido em tamanho compacto para encontrar a sujeira entre os móveis e nos cantos.

O modelo conta também com tecnologia para aspirar pelos de animais e ração. Esta opção é comercializada por valores que partem de R$ 2.302. Avaliado com uma nota de 4,3 de 5 na Amazon, os consumidores elogiam a eficiência do produto e a praticidade trazida pelo controle remoto. Contudo, criticam a necessidade da troca mensal do filtro.

2. Caixa de som smart – a partir de R$ 249

As caixas de som smart podem ser úteis na hora da faxina porque permite controlar o aparelho por meio do controle de voz. É possível você consegue mudar de música, aumentar ou diminuir o volume e ainda alternar entre aplicativos sem precisar parar a limpeza. Além disso, os microfones também tornam possível o controle de outros dispositivos smart.

Um produto que pode ser interessante é a Echo Dot (3ª geração). Ela é uma caixa de som que pode ser controlada pela Alexa, assistente virtual da Amazon. O aparelho pode ser usado para se conectar com outros aparelhos smart e ainda permite ligar e desligar músicas. Os usuários ainda podem controlar as luzes, ler notícias e pedir informações sobre a previsão do tempo, por exemplo. A caixinha é compatível com serviços de músicas como Spotify e Deezer. Ela é vendida por valores que partem de R$ 249.

3 de 10 Echo Dot (3ª geração) pode ser ideal para controlar outros dispositivos smart — Foto: Marvin Costa/TechTudo Echo Dot (3ª geração) pode ser ideal para controlar outros dispositivos smart — Foto: Marvin Costa/TechTudo

A Echo Dot (3ª geração) é um dispositivo compacto que precisa ser ligado na tomada para funcionar e que disponibiliza quatro microfones de longo alcance. Avaliado com uma nota de 4,8 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a eficiência e facilidade de utilização do produto. Mas criticam que o dispositivo foi projetado sem autonomia de bateria.

Outra opção é a Izy Speak!, da Intelbras, que possui design compacto e conta com a assistente virtual Alexa. Ela oferece todas as facilidades e atuações do dispositivo anterior, porém, possui conexão USB e não precisa estar conectado o tempo todo em uma tomada. A caixinha dispõe de autonomia de bateria de até 4 horas e oferece design portátil.

O dispositivo pode ser usado para ligar para os amigos, ouvir notícias, escutar músicas, controlar equipamentos smart da casa e acessar aplicativos. O produto é comercializado por cifras a partir de R$ 300. Avaliado com uma nota de 3,9 de 5 na Amazon, os consumidores destacam positivamente a autonomia de bateria e o custo-benefício. Porém, criticam a necessidade de baixar simultaneamente dois apps para configuração (da Intelbras e da Alexa) e a ausência de Wi-Fi de velocidade 5 GHz.

4 de 10 Echo (4ª geração) apresenta design mais robusto — Foto: Yuri Hildebrand/TechTudo Echo (4ª geração) apresenta design mais robusto — Foto: Yuri Hildebrand/TechTudo

A Echo (4ª geração), da Amazon, apresenta um design mais robusto que o seu antecessor e está disponível em diferentes cores: azul, preto, e branco. A caixinha promete alto-falantes mais sofisticados capazes de emitir sons agudos mais altos, médios dinâmicos e graves profundos. A proposta permanece a mesma: controle de aplicativos e sistemas, tudo administrado pela Alexa.

Este modelo também precisa estar conectado o tempo todo na tomada. Avaliado com nota de 4,7 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a praticidade do uso. No entanto, criticam que os microfones podem apresentar dificuldades para ouvir o que o usuário deseja. Este modelo é visto por cerca de R$ 749.

3. Máquina de lavar smart – a partir de R$ 4.599

As máquinas de lavar smart foram desenvolvidas para consumidores muito atarefados. Isso porque depois de colocar as roupas no equipamento, já não é mais necessário se preocupar em vistoriar regularmente o funcionamento. É possível obter informações sobre o status de operação da máquina pelo celular e até mesmo controlar as tarefas. Além de lavar a roupa, estes dispositivos também permitem secagem e até esterilização.

Uma das opções é a VC4, da LG. Ela possui um painel touch LED que indica o andamento de cada função do aparelho e a quantidade de tempo restante para concluir todo o processo. A máquina suporta até 11 kg e permite controlar remotamente as funções do equipamento: lavagem, secagem, centrífuga e nível da água. O produto tem uma tampa com vidro temperado na parte frontal e pode ser controlado pelo app LG ThinQ.

5 de 10 LG VC4 ainda pode ser conectada com o Google Assistente — Foto: Divulgação/LG LG VC4 ainda pode ser conectada com o Google Assistente — Foto: Divulgação/LG

Seu diferencial é o controle remoto por app ou assistente virtual, lavagem de roupas sem deixá-las muito amassadas e alta capacidade de higienização em um espaço compacto. Avaliada com nota de 4,5 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a eficiência de lavagem condizente com a propaganda. No entanto, criticam que não há encaixe para facilitar o transporte do produto. Ela está disponível por valores a partir de R$ 4.599.

A WD11J64E4AX, da Samsung, é um equipamento bastante similar ao produto anterior. A máquina foi desenvolvida em aço escovado, contém tampa com vidro temperado na parte frontal e painel touch LED. Ela também suporta lavagem de até 11 kg e pode ser controlada remotamente.

6 de 10 Samsung WD11J64E4AX suporta até 11 kg — Foto: Divulgação/Samsung Samsung WD11J64E4AX suporta até 11 kg — Foto: Divulgação/Samsung

Contudo, além de promover alta eficiência para lavar e secar a roupa, seu diferencial é a esterilização a seco: a máquina utiliza ar quente, isento de vapor de água, para aquecer as roupas e matar micro-organismos presentes na superfície dos tecidos. Avaliada com uma nota de 4,1 de 5 na Amazon, os consumidores exaltam a eficiência do produto, condizente com a propaganda. É possível encontrá-la por cifras a partir de R$ 4.929.

4. Fone de ouvido Bluetooth – a partir de R$ 189

Os fones de ouvido Bluetooth podem ser ideais para quem gosta de escutar música durante a faxina sem se preocupar com fios. Estes produtos podem se conectar com certa distância do dispositivo, então, é possível deixar o smartphone em um cômodo e estar com os fones em outro, por exemplo. Existem no mercado modelos resistentes à água e com boa autonomia de bateria.

Uma opção é o fone de ouvido sem fio TWS, da Philips, funciona via Bluetooth e garante autonomia total de bateria de até 18 horas. O modelo conta com entrada intra-auricular, microfone embutido e controle touch. Ele ainda pode ser conectado facilmente ao sistema de voz de assistentes virtuais e garante resistência à água. Os fones podem ser recarregados diretamente no estojo e ele foi avaliado com nota de 4,3 de 5 na Amazon. Os consumidores elogiam a durabilidade da bateria, mas criticam as falhas da conexão Bluetooth. Este modelo é vendido por cerca de R$ 189.

7 de 10 Philips TAT1235BK/97 tem bateria que promete até 18 horas de autonomia — Foto: Divulgação/Philips Philips TAT1235BK/97 tem bateria que promete até 18 horas de autonomia — Foto: Divulgação/Philips

Já o Tune 125TWS, da JBL, é um produto bastante similar ao anterior, com controle touch, entradas intra-auriculares, conexão Bluetooth e compatibilidade com assistentes virtuais. No entanto, promete uma durabilidade total de bateria de até 32 horas. O estojo possui o mesmo esquema: luzes LED para indicar o carregamento do dispositivo. Além disso, oferece recurso Fast Pair: emparelhamento quase automático com o último dispositivo conectado após os fones serem retirados do estojo. Avaliado com nota de 4,4 de 5 na Amazon, os usuários elogiam a durabilidade da bateria e a velocidade de conexão. Porém, relatam que o fone é muito grande e não encaixa corretamente na orelha, chegando a cair durante corridas. O modelo é encontrado por cifras a partir de R$ 319.

5. Purificador de ar – a partir de R$ 1.699

Purificadores de ar são uma ótima alternativa para limpar o ambiente. Estes dispositivos conseguem exterminar do ar a poluição e micro-organismos causadores de doenças. Eles sã indicados após uma grande faxina para purificar a casa por completo.

O modelo PuriCare Mini, da LG, é um purificador de ar compacto e portátil. O produto oferece conexão USB 2.0 para alimentação e Bluetooth para controle remoto pelo app LG PuriCare Mini. O equipamento promete operar de forma silenciosa para eliminar a poeira ultrafina e pequenas partículas. O dispositivo conta com alça de material sintético para transporte e autonomia de bateria de até oito horas.

Ele promete ainda prevenir partículas de poeira e alérgenos causadores de doenças respiratórias e dermatológicas. Esta opção é encontrada por R$ 1.699. O aparelho conta com sensor de LED que emite a cor verde para sinalizar ar puro e vermelho para ar poluído. Avaliado com uma nota de 4,5 de 5 na Amazon, os usuários destacam a eficiência do produto.

8 de 10 LG PuriCare Mini é um purificador de ar portátil — Foto: Divulgação/LG LG PuriCare Mini é um purificador de ar portátil — Foto: Divulgação/LG

O purificador de ar Z3000, da TruSens, diferente do item citado anteriormente, é mais adequado para ambientes grandes, e portanto, não é portátil. O modelo traz monitor de qualidade de ar e promete livrar o ambiente de partículas de poeiras e de micro-organismos. Além disso, dispõe de esterilização de luz solar, garante duplo fluxo de ar, e display informativo sobre o funcionamento do produto. Promete autonomia de bateria de até oito horas e purificação de uma área de até 70 m2. Ele é visto por valores que partem de R$ 3.947.

Esta opção ajusta automaticamente a velocidade do ventilador em resposta às leituras da qualidade do ar do ambiente. Avaliado com uma nota de 4,6 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a habilidade do produto quanto a purificação do ar. Entretanto, criticam a dificuldade de achar filtros para troca.

6. Controle remoto universal – a partir de R$ 79

O controle remoto universal é ideal para controlar os dispositivos de um ambiente por voz ou via aplicativo. Ele serve como uma extensão de assistentes virtuais, já que muitas vezes, em casas grandes, por exemplo, a Alexa pode não dar conta de todos os cômodos. O aparelho pode ser interessante para comandar dispositivos sem precisar interromper a faxina. O ideal é que os compradores escolham modelos com alta velocidade, facilidade de conexão com inteligências artificiais e com alto alcance de conexão.

O controle universal inteligente, da i2GO, é um dispositivo de entrada utilizado para controlar eletrônicos smart por comando de voz. Ele apresenta compatibilidade com assistentes virtuais como Alexa e Google Assistente. Compatível com mais de 80 mil dispositivos, o controle é capaz de comandar mais de um equipamento dentro do mesmo ambiente e pode ser conectado diretamente com o roteador de Wi-Fi da casa.

9 de 10 Controle Universal i2GO pode ser usado para comandar aparelhos da casa — Foto: Divulgação/i2GO Controle Universal i2GO pode ser usado para comandar aparelhos da casa — Foto: Divulgação/i2GO

É possível programá-lo para determinada tarefa para dias e horários específicos. Avaliado com uma nota de 4,4 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a fácil conexão com a Alexa. Todavia, relatam muita interferência quando conectado com outros dispositivos. O modelo é encontrado por valores a partir de R$ 79.

O controle universal da Positivo é parecido com o item anterior, com adição de um sistema um pouco mais inteligente. É possível criar regras para integrar a conexão com outros dispositivos. Ele apresenta garantia de 12 meses e é compatível com Alexa e Google Assistente. É possível ainda controlá-lo remotamente dentro ou fora de casa pelo app.

10 de 10 Controle remoto universal da Positivo apresenta garantia de 12 meses — Foto: Divulgação/Positivo Controle remoto universal da Positivo apresenta garantia de 12 meses — Foto: Divulgação/Positivo

Ele promete ser de fácil instalação e foi avaliado com nota de 4,6 de 5 na Amazon. Os usuários destacam a facilidade em se conectar com a Alexa, mas criticam que o emparelhamento é perdido quando em stand-by e precisa ser retomado constantemente.

Seis coisas que você não deve fazer com a sua smart TV