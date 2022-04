7 jogos com gráficos que vão te fazer parar para apreciar a natureza

Diversos jogos atuais trazem gráficos tão bons que entregam cenários bastante realistas, sobretudo com a chegada da nova geração de consoles com Xbox Series X / S e PlayStation 5 ( PS5 ) . Games como Horizon: Forbidden West , Ghost of Tsushima e Microsoft Flight Simulator são exemplos que ganham muito com resolução 4K, taxas de 120 fps, modo foto complexo, entre outros pontos. Esses títulos colocam a natureza além do pano de fundo, oferecendo lindas paisagens que merecem atenção aos mínimos detalhes. Pensando nisso, o TechTudo , com ajuda da PlayStation, separou 7 jogos com gráficos tão bons que te fazem parar tudo e apreciar a natureza ao redor. Confira:

Criação do estúdio holandês Guerrilla Games, Horizon: Forbidden West é a sequência direta de Horizon Zero Dawn e retrata um mundo devastado pelo homem e, agora, dominado pelas máquinas. A série mistura a ideia de um futuro apocalíptico altamente tecnológico com o retorno às origens tribais da humanidade. No game, o jogador assume o papel da guerreira Aloy, que parte em uma jornada épica na tentativa de recuperar o equilíbrio do mundo e evitar uma nova extinção.

Após a queda da sociedade como conhecemos, a natureza, fator central no game, volta a se desenvolver em ambientes que, antes, eram grandes centros urbanos. O jogo utiliza os gráficos ultrarrealistas para criar biomas complexos como florestas, desertos, cidades submersas e montanhas gigantescas. O título também levanta questões como sustentabilidade e o impacto da ação humana no meio ambiente. Horizon: Forbidden West está disponível para PS4 e PS5.

Na franquia The Last of Us, a infecção pelo fungo Cordyceps cria um colapso generalizado. A sequência do game, The Last of Us: Part II, é ambientada cinco anos depois do título original. No game, Ellie e Joel desfrutam de uma vida pacífica até que um evento violento acontece. O jogador acompanha, então, a sede por vingança da personagem, que ainda precisa lutar para sobreviver em um mundo devastado e cheio de criaturas perigosas. Assim como ocorre em Horizon, no game a vegetação domina lugares antes urbanizados, mostrando que a natureza prospera sem a interferência humana.

A aventura pós-pandêmica conta com a nova versão do motor gráfico da Naughty Dog, que possibilita criar ambientes mais amplos, complexos e caprichados. Ações como rastejar na lama ou explorar um complexo abandonado e traiçoeiro são ambientadas em cenários tão detalhados que a experiência de The Last of Us 2 se assemelha à sessão de um filme de ficção científica. O título também tem versões para PS4 e PS5.

Forza Horizon 5 não é apenas um dos melhores jogos de corrida já lançados, mas também um importante integrante da lista de games para Xbox com os melhores gráficos de todos os tempos. A sequência traz o mapa do México, explorando 11 biomas distintos e retratando as paisagens vibrantes e diversas do país.

Os carros atravessam desertos, praias, selvas, cidades históricas, ruínas ocultas, vastos desfiladeiros e até mesmo um imponente vulcão coberto de neve. O visual ainda insere o jogador nas dinâmicas climáticas do México, com tempestades de areia e chuvas tropicais. O título está disponível para Xbox Series S/X, Xbox One e PC.

Ghost of Tsushima é baseado em eventos do século XIII, quando a ilha japonesa de Tsushima foi invadida pelo exército dos mongóis. No game, cabe ao samurai Jin Sakai abrir mão de seu código de ética para protagonizar a luta pela liberdade. Os combates violentos do jogo, no entanto, são ambientados em um cenário espetacular, que remonta ao Japão feudal.

A natureza do game é um personagem à parte. O vento do game serve como cursor para se orientar no mapa, raposas levam Jin a localizações desejadas, há fontes termais para descanso, e é possível até mesmo compor haikus em paisagens de tirar o fôlego. Isso sem falar dos monumentos antigos, santuários e cidades que ajudam a compor a beleza do país.

A produção do game envolveu diversas viagens do time da Sucker Punch à ilha de Tsushima na tentativa de criar uma representação autêntica e que contemplasse fauna, flora até os sons do ambiente. Ghost of Tsushima é exclusivo para PlayStation e tem versões para PS4 e PS5.

5. Red Dead Redemption 2

As paisagens e personagens de Red Dead Redemption 2 são detalhados e agem de forma tão similar à realidade que o jogo pode ser considerado um dos mais realistas já produzidos. O título é ambientado no século XIX, no velho oeste americano, e acompanha os crimes da gangue Van der Linde. A aventura passa por picos nevados, estradas abandonadas, vitrines sujas de lama e ruas de paralelepípedo.

A sequência de Red Dead Redemption traz iluminação de melhor qualidade, sombras mais profundas e texturas aprimoradas nas plantas e nas mais de 200 espécies de animais, que lutam por um lugar na cadeia alimentar de um ecossistema complexo. A gameplay é longa e o jogo precisa de muitas horas para ser finalizado, mas é impossível se cansar do visual. O título tem assinatura da Rockstar Games e está disponível para PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series S/X.

6. Assassin's Creed: Odyssey

Com mais de 60 horas de gameplay, Assassin’s Creed: Odyssey leva o jogador pelas belezas da Era de Ouro da Grécia Antiga. Na jornada para se tornar um herói de Esparta e descobrir mais sobre as próprias origens, uma verdadeira odisseia com paisagens espetaculares espera o personagem principal, que pode ser Alexios ou Kassandra.

O game capricha nos visuais, seja terra e no mar, e mistura ambientes selvagens com cenários históricos, como é padrão da franquia da Ubisoft. Assassin’s Creed: Odyssey tem versões para PC, PS4 e Xbox One.

Microsoft Flight Simulator é um convite para se aventurar pelo mundo com gráficos de tirar o fôlego. O simulador de voo leva o jogador em viagens por desertos, montanhas, ruas e rios espalhados por dois milhões de cidades. Os detalhes são autênticos tanto nos cenários quanto nos aviões, o que promove uma imersão muito próxima à realidade. A aventura também está sujeita às mudanças no clima em tempo real, e o piloto pode enfrentar chuvas, raios e alterações na velocidade e na direção do vento.