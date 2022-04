8 aparelhos smart para você controlar com a Alexa

Além disso, eletrônicos como fechaduras digitais podem trazer mais segurança para a casa por preços que partem de R$ 1.673. Outro dispositivo que pode ser controlado pela Alexa é a tomada inteligente, que permite ligar e desligar aparelhos remotamente por cerca de R$ 89. Confira a seguir oito aparelhos smart para você controlar com a Alexa.

1. Echo Dot – a partir de R$ 349

A Echo Dot é uma caixa de som inteligente que pode ser controlada pela Alexa. O dispositivo permite pedir músicas apenas com a voz, ler notícias, informações e outras funções como controlar a luz, trancar as portas e comandar aparelhos smart. O Echo Dot (3ª geração) é a caixinha mais simples da linha de smart speakers da Amazon.

Ela possui uma caixinha compacta em formato achatado, possui quatro microfones e também é possível conectar o aparelho aos seus próprios alto-falantes por Bluetooth ou com um cabo de áudio de 3,5 mm. O TechTudo testou o produto em julho de 2020 e concluiu que ele é opção interessante para quem quer começar a deixar sua casa conectada. O aparelho é vendido por preços a partir de R$ 349.

Já a Echo Dot (4ª geração) possui áudio com direcionamento frontal para um som mais forte e de alto alcance. A diferença para a versão anterior é o formato em globo e os botões físicos em plástico para controlar o dispositivo. Esta opção é vista na Amazon por cifras que partem de R$ 399.

2. Lâmpada Inteligente – a partir de R$ 49

As lâmpadas inteligentes podem ser ideais para compor uma casa smart. Os acessórios são fáceis de instalar e podem ser controlados pelo celular. Elas podem até mesmo diminuir os gastos com energia elétrica. É possível configurar horários para desligá-las automaticamente ou mesmo regular cor e intensidade, inclusive por comandos de voz com assistentes como a Alexa.

A Smart Lâmpada Wi-Fi Positivo apresenta potência de 9 Watts, intensidade de 806 lúmens e oferece mais de 16 milhões de cores para personalizar o ambiente com a alteração da luz. O produto também traz a possibilidade de variar entre branco frio e quente, para moderar a intensidade da luminosidade no ambiente por cerca de R$ 49.

Já a Smart Lâmpada Led Colors, da Elgin, pode ser uma boa opção para decoração, sendo possível criar um ambiente confortável conforme o usuário procure. A lâmpada oferece 10 W de potência e 803 lúmens e seu material não irradia o calor. Ela pode ser encontrada por R$ 49 na Amazon.

3. Tomada Inteligente – a partir de R$ 89

As tomadas inteligentes são aparelhos que permitem controlar os dispositivos conectados por meio da Alexa. Os modelos permitem ligar ou desligar seus aparelhos eletrônicos pelo celular. Sua conectividade é fácil, basta ligar o smart plug em uma tomada e conectar à rede Wi-Fi.

O Smart Plug Wi-Fi Positivo é bivolt (110V e 220V), suporta potência de até 1.000W e tem corrente máxima de 10A. Esta opção é visa por cifras a partir de R$ 99. Outra tomada inteligente compatível com Alexa é da marca i2GO. O produto é compatível com dispositivos de até 10A conectados, possui padrão nacional de três pinos sendo 110 V na tensão. Ele é visto na Amazon por valores que partem de R$ 89.

As câmeras de segurança Wi-Fi podem ser interessantes para quem procura monitoramento residencial de forma prática. Elas gravam os arredores da casa e enviam imagens em tempo real para o celular ou tablet. Os usuários ainda podem posicionar o produto em móveis, capturando tudo o que acontece nos ambientes internos sem ficar exposta.

A HI Câmera Inteligente, da Geonav, está disponível por R$ 234, pode ser filmada em até em 1080p (Full HD), possui sensor de movimento, microfone bidirecional, visão noturna e lentes com angulação aproximada de 100 graus. A Intelbras Izy Smart IZC 1003 é outra opção de câmera Wi-Fi. A única diferença é o seu campo de visão de 125 graus aliado a um sensor de alta que capturam imagens claras mesmo no escuro. O modelo é encontrado por cifras a partir de R$ 339.

5. Robô aspirador de pó – a partir de R$ 2.001

Os robôs aspiradores foram criados para limpar casas e escritórios sem que o usuário precise comando o aparelho. Ele funciona diretamente sobre o chão e não possui cabos. Isso significa que ele se movimenta sozinho, realiza a limpeza e depois se desliga sozinho. Além disso, existem modelos que podem ser controlados pela Alexa.

O iRobot Roomba i7 possuem um sistema de navegação avançado, tecnologia de limpeza em três estágios e capacidade de aspiração dez vezes maior que um aspirador comum. Além da conectividade Wi-Fi, controle de aplicativos e pela assistente virtual, o aparelho se baseia na leitura e mapeamento, permitindo que o usuário indique quais peças precisam ser limpas. Sua base conta com um sensor que concentra a limpeza onde há mais sujeira. O i7 pode ser comprado por R$ 6.199.

Outra opção é o Wap Robot WSmart. O robô varre, aspira e lava. O seu tanque de 150 ml para produtos líquidos em sua base permite que ele seja umedecido automaticamente e forneça uma limpeza mais profunda. O aspirador suporta conectividade Wi-Fi, possui aplicativo próprio para smartphone e compatibilidade com Alexa, sendo ativado apenas por comandos de voz. É possível encontrá-lo por preços a partir de R$ 2.001.

6. Controle Remoto Universal – a partir de R$ 69

O Smart Controle Universal possibilita o controle de todos os aparelhos eletrônicos infravermelhos por meio de um único aparelho. O controle funciona em equipamentos como TV, som, luzes, ar-condicionado e máquina de lavar. Além disso, permite comandar os dispositivos pela Alexa.

O controle da Positivo aciona qualquer aparelho que funciona via infravermelho, possui alcance de oito metros e abrange toda a área ao redor, em 360 graus. Na Amazon ele pode ser encontrado por R$ 126.

Já o controle da i2GO também pode ser conectado diretamente ao seu roteador, tem compatibilidade universal com aparelhos que funcionam via infravermelho e seu alcance é de até oito metros. Ele pode ser adquirido por R$ 69.

As fechaduras digitais foram desenvolvidas para substituir as fechaduras convencionais e o diferencial está na sua tecnologia, que faz o uso de dispositivos eletrônicos, sensor biométrico e assistentes virtuais para liberar o acesso. Portanto, não é necessário andar com chaves para entrar no ambiente. Além disso, ela também oferece funcionalidades de segurança, o que dificultam as invasões.

A Yale YMC 420D tem diversas opções de abertura e emite um chamado em possíveis casos de invasão. Seu preço é de aproximadamente R$ 1.673. A Intelbras FR 7000+ funciona por meio de senha e ativa um alarme sempre que identifica alguma tentativa de entrada indevida, tem abertura remotamente com cadastro e biometria de alta precisão na maçaneta. Ela é vista por cerca de R$ 1.959.

8. Interruptor Inteligente – a partir de R$ 190

O interruptor inteligente permite acionar as luzes à distância utilizando um aplicativo ou mesmo por comandos de voz pela Alexa. Outra funcionalidade é oferecer ambientes de iluminação personalizada para cada situação. É possível configurar os interruptores para baixar a luminosidade, ajudando a economizar energia com iluminação desnecessária, por exemplo.

O Smart Interruptor da Positivo é formado por três botões, sendo três circuitos, que permitem, por exemplo, controlar cada lâmpada individualmente. Os usuários podem realizar configurações para que o interruptor converse com outros dispositivos da marca. Ele é vendido por valores a partir de R$ 190.

A opção Smarteck, da Steck, traz opções em branco e preto com acabamento em vidro temperado. Além do botão touch iluminado por LED. O dispositivo oferece funções como programação de um horário para acionar as lâmpadas, bem como o ajuste de um timer para desligá-las. Para adquirir o modelo é preciso desembolsar R$ 249.

