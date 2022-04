8 jogos aclamados pela crítica que você deveria conhecer

Muitos games indie ou pouco conhecidos são aclamados pela crítica, aparecendo com boas notas no Metacritic. É o caso de Death's Door (89) e To The Moon (81), por exemplo, assim como títulos considerados "Must Play" (merece ser jogado), selo atribuído a jogos com avaliações acima de 90. Entre os nomes que entram nessa lista estão Divinity: Original Sin II e Portal 2 , que também têm reviews em pelo menos 15 portais especializados. Pensando nisso, o TechTudo separou oito games bastante aclamados pela crítica especializada e que você deveria conhecer.

1 de 8 Hellblade: Senua's Sacrifice mergulha na história viking e trabalha com terror psicológico — Foto: Reprodução/Game Rant Hellblade: Senua's Sacrifice mergulha na história viking e trabalha com terror psicológico — Foto: Reprodução/Game Rant

Criação do estúdio Ninja Theory, o Hellblade: Senua's Sacrifice leva o jogador em uma jornada pela terra viking com Senua, uma guerreira celta que luta para superar o trauma e a psicose. O título é um dos poucos do mercado a trabalhar com terror psicológico e a evidenciar a importância da saúde mental. A batalha interna de Senua aparece na forma de ameaças e obstáculos no jogo, assim como vozes na cabeça da personagem, criando uma tensão sufocante capaz de afetar a mente do jogador.

O foco de Hellblade: Senua's Sacrifice é a narrativa que, apesar de abordar tragédias constantemente, foca na perseverança da personagem e celebra mitos e lendas nórdicas. A produção visual e sonora combinada com o trabalho dos atores forma um dos 10 melhores jogos de Xbox One de 2018, com nota 88 no Metacritic. O título está disponível para PC, Nintendo Switch, PS4 e Xbox One.

2. Kentucky Route Zero: TV Edition

2 de 8 Kentucky Route Zero: TV Edition é uma aventura pelas estradas dos Estados Unidos — Foto: Divulgação/Steam Kentucky Route Zero: TV Edition é uma aventura pelas estradas dos Estados Unidos — Foto: Divulgação/Steam

O jogo permite ao jogador percorrer as estradas do estado americano do Kentucky com pessoas fora do normal em uma aventura mágica e introspectiva repleta de mistério e com visual marcante. Kentucky Route Zero: TV Edition é assinado pela Annapurna Interactive e possibilita diversas interações entre os personagens ao longo da viagem, todas sendo registradas na tela em forma de texto (o que pode tornar o jogo lento para alguns).

Kentucky Route Zero: TV Edition requer entre 10 e 12 horas para ser finalizado e possui versões para Nintendo Switch, PS4 e Xbox One. Vale ressaltar que o título foi eleito o sétimo melhor jogo de PS4 em 2020, com nota 88 no Metacritic.

3 de 8 Acompanhe um corvo enquanto ele captura almas em Death's Door — Foto: Divulgação/Xbox Acompanhe um corvo enquanto ele captura almas em Death's Door — Foto: Divulgação/Xbox

Death’s Door é conduzido por um corvo coletor de espíritos que precisa lidar com o roubo de uma alma perseguindo o ladrão através de um reino intocado pela morte e repleto de ganância. O título é um misto de ação e aventura produzido pelo estúdio Acid Nerve, trazendo quebra-cabeças, segredos, calabouços e muito mais a ser explorado durante aproximadamente 10 horas.

Death’s Door foi eleito o "Melhor Jogo Indie" do Golden Joystick Award 2021 graças ao equilíbrio entre os elementos visuais, a trilha sonora, o mapa, os estilos de batalha e uma dose de comédia. O jogo tem nota 89 no Metacritic e está disponível para Nintendo Switch, PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S e Xbox One.

4. Divinity: Original Sin II

4 de 8 Divinity: Original Sin II ostenta o título de melhor jogo para PC de 2017 — Foto: Reprodução/IGN Divinity: Original Sin II ostenta o título de melhor jogo para PC de 2017 — Foto: Reprodução/IGN

Ambientado em um belo e extenso mundo de fantasia, Divinity: Original Sin II é um RPG tático do Larian Studios Games e dá ao jogador liberdade para trapacear, lutar, roubar, matar e, principalmente, usar a criatividade. O título permite grupos de até quatro jogadores, mas apenas um se tornará uma divindade.

Divinity: Original Sin II mistura o clássico e o moderno em um universo de personagens cativantes e infinitas possibilidades, que seguem surpreendendo mesmo muitas horas depois do primeiro play. O game é exclusivo para PC e foi eleito o melhor da categoria em 2017 pelo site Metacritic, atingindo nota 93 e conquistando o selo "Must Play".

5 de 8 A moeda de sobrevivência mais valiosa em Subnautica é o oxigênio — Foto: Reprodução/PC Gamesn A moeda de sobrevivência mais valiosa em Subnautica é o oxigênio — Foto: Reprodução/PC Gamesn

Criado pela Unknown Worlds Entertainment, Subnautica é uma batalha por sobrevivência no mundo subaquático de um planeta alienígena. O cenário deslumbrante é palco para um misto de ficção científica e horror. O jogador está sozinho e perdido e deve usar um submarino para procurar materiais que o ajudem a construir um lar. O perigo de afogamento é constante, então é preciso estar sempre atento ao nível de oxigênio e alerta à presença de monstros marinhos.

O desenvolvimento do game durou cinco anos e teve ajuda da comunidade de fãs. Subnautica integra o Top 10 dos jogos para PC de 2018, com nota 87 no Metacritic. O título possui versões para Nintendo Switch, PC, PS4, PS5, Xbox One e iPhone (iOS).

6 de 8 A sequência Portal 2 traz quebra-cabeças e aspecto de escape room — Foto: Divulgação/Steam A sequência Portal 2 traz quebra-cabeças e aspecto de escape room — Foto: Divulgação/Steam

Portal 2 é ambientado em uma realidade futura e a missão de Chell, personagem principal, é encontrar a saída da Aperture Science enquanto lida com o vilão GlaDOS, uma forma de vida artificial. A sequência supera o antecessor Portal 1 nas críticas graças à jogabilidade inovadora, narração e trilha sonora imersivas e roteiro inteligente e divertido, além de introduzir o modo multiplayer.

O jogo da Valve combina o formato escape room (ou sala de fuga) com quebra-cabeças. Portal 2 foi eleito o terceiro melhor jogo de 2011, pela Metacritic, com nota 95 e recebeu o selo Must Play. O game tem versões para PC, PS3 e Xbox 360.

7. What Remais of Edith Finch

7 de 8 What Remais of Edith Finch explora maldição de família — Foto: Reprodução/Game Spot What Remais of Edith Finch explora maldição de família — Foto: Reprodução/Game Spot

A mãe de Edith Finch morreu e a garota está de volta à mansão da família em uma busca para desvendar a maldição que afeta estranhamente o falecimento de todos os parentes. A personagem carrega memórias da relação com os familiares e revive os últimos momentos deles. What Remains of Edith Finch é uma produção do estúdio Annapurna Interactive e apresenta uma história intrigante e envolvente, capaz de despertar muitas emoções nos jogadores e atrair a atenção da crítica.

A aventura conta com muitas reviravoltas e culmina em uma celebração à vida, com destaque para a narração e os belos cenários. What Remains of Edith Finch figura entre os 10 melhores jogos de 2017, com nota 92 no Metacritic e o prêmio de "Melhor Narrativa" no The Game Awards daquele ano. O título está disponível para Nintendo Switch, PC, PS4, Xbox One e iPhone (iOS).

8 de 8 To The Moon leva o jogador em jornada que envolve morte e viagem ao espaço — Foto: Divulgação/Steam To The Moon leva o jogador em jornada que envolve morte e viagem ao espaço — Foto: Divulgação/Steam

Criação do estúdio Freebird Games, To The Moon foca em explorar a vida humana com doses de nostalgia e perdas. Dois cientistas investigam as memórias de John, um senhor em coma, a fim de aprender sua história e desvendar a razão que o leva a querer ir à lua antes de morrer. O mistério envolve quebra-cabeças e caça de itens. A trilha sonora é um elemento fundamental de um roteiro ágil, emocionante e engraçado em um eterno “E se” que revira o passado.