AMD Ryzen 7: veja 5 processadores por a partir de R$ 1.964

AMD Ryzen 7: lista reúne cinco modelos por preços que variam entre R$ 1.964 e R$ 3.432

O Ryzen 7 5700G é um processador da AMD lançado em abril de 2021 e é a única opção da lista que conta com vídeo integrado. Esta característica deve permitir a utlização da CPU sem uma placa de vídeo dedicada. Com oito núcleos e 16 threads, o processador promete bom desempenho, tendo ainda clock máximo de 4,6 GHz. Ele é vendido por cifras a partir de R$ 1.964.

Por se tratar de um chip mais recente, o Ryzen 7 5700G foi desenvolvido em um processo de fabricação de 7 nanômetros, que é um dos mais modernos e tende a fazer com que o processador ofereça mais recursos e eficiência. Os compradores do produto na Amazon destacam seu bom desempenho tanto em processamento quanto em gráficos, além da boa relação custo-benefício.

Prós: vídeo integrado, bom desempenho, custo-benefício e desbloqueado

Contras: nenhum relevante

O Ryzen 7 3800XT é uma solução desenvolvida para alto desempenho, oferecendo também oito núcleos e 16 threads. Além disso, o processador também é desbloqueado para overclock. O clock base do processador é de 3,9 GHz, enquanto o clock boost, pode chegar aos 4,7 GHz, o que pode ser alterado de acordo com a solução térmica utilizada. Ele é comercializado por valores a partir de R$ 2.330.

O produto não acompanha um cooler na caixa, o que deve exigir um investimento adicional por parte dos usuários. Por ter um TDP de 105W, será necessário investir em um cooler mais robusto. Os compradores na Amazon destacam o bom desempenho em jogos e produtividade, mas indicam que o processador esquenta bastante.

Prós: bom desempenho e desbloqueado

Contras: não é oferecido com cooler

O Ryzen 7 5800X é um processador com foco em jogos. Assim como os demais modelos da lista, oferece oito núcleos e 16 threads em um chip desbloqueado que de maneira nativa pode entregar até 4,7 GHz. O modelo não conta com vídeo integrado e não é comercializado com um cooler. Ele pode ser adquirido por preços que partem de R$ 2.900.

Com uma avaliação positiva alta, os compradores na Amazon destacam o alto desempenho do processador, mas também sinalizam que se trata de uma CPU que esquenta bastante.

Prós: desempenho avançado, desbloqueado e ideal para jogos

Contras: custo alto e vendido sem uma solução térmica

O Ryzen 7 3700X é mais um processador com 8 núcleos e 16 threads. A ficha técnica também inclui clock de até 4,4 GHz (desbloqueado) e também foi lançado em 2019, o que pode fazer com que ele não possua alguns recursos mais recentes da linha Ryzen. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 3.245 para comprar o processador.

Por se tratar de um processador de 2019, existem mais opções de placas-mãe compatíveis com o modelo, o que pode ser um diferencial interessante. No entanto, seu preço elevado coloca a CPU praticamente no mesmo segmento de outras opções mais modernas, o que é um dos pontos destacados pelas avaliações de usuários, que indicam que o Ryzen 7 3700X pode ser uma opção a se considerar por parte de quem tem um sistema mais antigo que não seja compatível com os novos processadores da linha.

Prós: bom desempenho, desbloqueado e acompanha cooler

Contras: custo alto

O Ryzen 7 3800X é um processador lançado em 2019 que promete ser capaz de atender quem busca um processador mais potente. O chip da AMD apresenta oito núcleos e 16 threads que atuam com frequências de até 4,5 GHz. Além disso, é mais uma solução desbloqueada, o que faz com que usuários mais experientes possam explorar o potencial de overclock do componente. A peça é vendida por cifras que partem de R$ 3.432.

O processador também vem com o cooler Wraith Prism. De acordo com os compradores, ele oferece bom desempenho e um visual mais arrojado para o setup gamer.

Prós: bom desempenho, cooler incluso e desbloqueado

Contras: não é dos mais modernos e custo alto

