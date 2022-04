Até quando declarar o Imposto de Renda 2022? 5 perguntas e respostas

O prazo de entrega da declaração do Imposto de Renda 2022 foi prorrogado para 31 de maio pela Receita Federal . Até então, a data final era 29 de abril. A mudança, informada no "Diário Oficial da União" na manhã desta terça-feira (5), deu aos contribuintes mais um mês para realizar o preenchimento e envio da declaração. O procedimento pode ser feito pelo programa para computadores ou por meio do aplicativo IRPF , disponível para celulares Android e iPhone ( iOS ).

Com a mudança, surgiram novas dúvidas sobre o assunto. Para você entender o que muda com prorrogação do Imposto de Renda 2022, o TechTudo reuniu, na lista a seguir, cinco perguntas e respostas sobre o tema. Vale ressaltar que aqueles que não entregarem a declaração até o novo prazo pagarão multa, que pode variar de R$ 165,74 a 20% do valor do imposto devido.

1 de 5 Receita Federal adia prazo para entrega de declaração do Imposto de Renda 2022; veja nova data e o que muda — Foto: Marcela Franco/TechTudo Receita Federal adia prazo para entrega de declaração do Imposto de Renda 2022; veja nova data e o que muda — Foto: Marcela Franco/TechTudo

1. Até quando é possível declarar o Imposto de Renda 2022?

É possível declarar o Imposto de Renda 2022 até 31 de maio. A Declaração Final de Espólio, documento necessário para encerrar a vida fiscal do falecido, e a Declaração de Imposto de Renda de quem saiu do país também podem ser preenchidas e entregues até a data do novo prazo. Já os contribuintes que possuem imposto a pagar e querem colocar a primeira parcela ou o pagamento único da taxa em débito automático precisam enviar a declaração até 10 de maio.

2 de 5 Prorrogação do Imposto de Renda 2022: contribuintes têm até 31 de maio para enviar declaração — Foto: Rodrigo Fernandes/TechTudo Prorrogação do Imposto de Renda 2022: contribuintes têm até 31 de maio para enviar declaração — Foto: Rodrigo Fernandes/TechTudo

2. Como emitir informe de rendimentos?

Há diferentes formas de emitir extratos para o Imposto de Renda. Clientes de bancos digitais, como Nubank, PicPay e Banco Inter, podem gerar o informe de rendimentos pelo aplicativo da instituição financeira. Em geral, a opção “Informe de rendimentos” é disponibilizada logo no perfil do usuário, bastando tocar sobre ela para baixar o documento. Bancos tradicionais como Itaú e Bradesco também permitem emitir o extrato pelo app. Se esse não for o caso da sua instituição, você pode baixar o documento pelo internet banking.

Há também o informe de rendimentos do INSS, que é o extrato para Imposto de Renda da Previdência Social. O documento, destinado a pessoas que que receberam algum benefício do órgão no ano base 2021, pode ser emitido no site meu.inss.gov.br. Para isso, o usuário deve fazer login com a conta Gov.br e, na seção de serviços, clicar em "Extrato de Imposto de Renda".

3 de 5 Extrato do INSS para Imposto de Renda 2022 está liberado no site do Governo — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Extrato do INSS para Imposto de Renda 2022 está liberado no site do Governo — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Vale lembrar, por fim, que as empresas enviaram o informe de rendimentos ao seus funcionários até o último dia útil de fevereiro. No documento, constam os valores recebidos pelo contribuinte, assim como a quantia descontada ao longo do ano. Ambas informações são necessárias para fazer a declaração de Imposto de Renda 2022. Se você não recebeu o documento, entre em contato com o departamento financeiro ou de recursos humanos da empresa.

3. Como declarar o Imposto de Renda 2022?

A declaração do Imposto de Renda 2022 pode ser feita pelo programa para computadores da Receita Federal. O software, compatível com os sistemas Windows, Linux e macOS, está disponível para download no site do órgão. Antes de começar a preencher a declaração, o ideal é reunir todos os documentos necessários, como CPF, número de declaração do ano anterior, comprovantes de despesas e informe de rendimentos.

Outra forma de declarar o Imposto de Renda é pelo aplicativo IRPF, disponível para celulares Android e iPhone (iOS). O procedimento pelo smartphone, recomendado a contribuintes que optam pela declaração simplificada, é simples: basta entrar na plataforma com a conta Gov.br e preencher os dados solicitados.

4 de 5 Prazo imposto de renda 2022: contribuintes ganharam mais um mês para enviar declaração — Foto: Reprodução/Marcela Franco Prazo imposto de renda 2022: contribuintes ganharam mais um mês para enviar declaração — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Vale destacar, porém, que a confecção da declaração pelo app IRPF não pode ser feita nos seguintes casos: contribuintes que tenham recebido rendimento tributável ou não superior a R$ 5 milhões em 2021; do exterior; relativo a recuperação da parcela isenta da atividade rural ou correspondente a lucro em venda de imóvel residencial para aquisição de outro imóvel.

4. Quem deve declarar o IRRF 2022?

Declarar Imposto de Renda 2022 é obrigatório para quem, em 2021:

Recebeu rendimentos tributáveis superior ao limite de R$ 28,559,70;

Recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte superior ao limite de R$ 40 mil;

Alcançou receita bruta anual decorrente de atividade rural superior a R$ 142.798,50;

Pretende suprir prejuízos da atividade rural deste ou de anos anteriores com as receitas deste ou de anos futuros;

Realizou operações em bolsas de valores;

Possui bens ou direitos no valor acima de R$ 300 mil contabilizados até 31 de dezembro de 2021;

Teve ganho de capital a partir da venda de bens ou direitos, sujeito à incidência do imposto;

Teve isenção de imposto sobre o ganho de capital na venda de imóveis residenciais, e adquiriu outro, no prazo de 180 dias;

Ingressou no Brasil com visto permanente ou temporário em qualquer mês e se encontrava nessa condição até 31 de dezembro de 2021;

5. Quando será paga a restituição do imposto de renda?

Apesar da prorrogação do prazo de entrega do Imposto de Renda 2022, o calendário de restituição não sofreu alterações. O imposto a restituir será pago em cinco lotes, sendo o primeiro em 31 de maio, e o quinto em 30 de setembro. O período de devolução acompanha a ordem da data de entrega da declaração.

5 de 5 Valor do Imposto de Renda 2022: restituição começa a ser paga a partir de 31 de maio — Foto: Pond5 Valor do Imposto de Renda 2022: restituição começa a ser paga a partir de 31 de maio — Foto: Pond5

Por esse motivo, quem enviou o documento primeiro têm mais chance de receber a quantia nos primeiros lotes. Idosos, pessoas com deficiência, portadores de doenças graves e professores possuem prioridade para receber a restituição. Confira abaixo o calendário de restituições do Imposto de Renda 2022:

Calendário de restituição do Imposto de Renda 2022 Lote Data 1º lote 31 de maio 2º lote 30 de junho 3º lote 30 de julho 4º lote 31 de agosto 5º lote 30 de setembro