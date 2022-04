Áudio do WhatsApp não sai pelo alto-falante? Veja 6 soluções para erro

O alto-falante do WhatsApp pode apresentar problemas e parar de funcionar por uma série de razões. Normalmente, a falha está relacionada com o sensor de proximidade do celular - que, eventualmente, pode apresentar erros. Se você não consegue ouvir os áudios embora já tenha checado as permissões do app, reinstalado o mensageiro e aumentado o volume do smartphone, confira, a seguir, 6 possíveis soluções para áudio do WhatsApp que não funciona.

Caso as soluções não funcionem, é válido consultar um técnico especializado. Vale ressaltar que o sensor de proximidade fica posicionado na parte de cima do celular, e é por causa dele que a tela apaga ao atender uma ligação ou ao ouvir áudio do WhatsApp, por exemplo. Além disso, o sensor pode funcionar de maneira inversa e acender a tela do dispositivo.

1 de 7 WhatsApp modo noturno — Foto: Reprodução/Getty Images WhatsApp modo noturno — Foto: Reprodução/Getty Images

Problema no QR code do Whatsapp? Veja como resolver no Fórum do TechTudo.

1. Tirar e/ou trocar a capinha

O alto-falante do WhatsApp pode apresentar falhas caso alguma barreira física impeça o sensor de proximidade do smartphone de funcionar adequadamente. Isso pode acontecer vários motivos, mas um dos mais comuns é uma capinha mal posicionada que esteja cobrindo o sensor.

Dessa forma, se houver alguma obstrução ou barreira sob o recurso, ela pode impedir o alto-falante do celular de funcionar da maneira como deveria. Nesse caso, tirar a capinha ou trocá-la pode ser o suficiente para corrigir o erro.

2 de 7 Remova a capinha do celular e teste o sensor de proximidade do aparelho novamente para resolver problema de áudio ruim no Whatsapp — Foto: Raquel Freire/TechTudo Remova a capinha do celular e teste o sensor de proximidade do aparelho novamente para resolver problema de áudio ruim no Whatsapp — Foto: Raquel Freire/TechTudo

2. Limpar a área próxima ao sensor

Além da capinha protetora, pequenas sujeiras próximas à região do sensor de proximidade também podem causar problemas no alto-falante do celular. A lógica é a mesma: se há alguma barreira física que impeça o sensor de funcionar adequadamente, o alto-falante pode apresentar problemas e o áudio do WhatsApp parar de funcionar.

Nesse caso, se o usuário usar uma película protetora no aparelho que cobre o sensor de proximidade, pode ser interessante removê-la para limpar a região. É comum que bolhas de ar entrem por debaixo da película, ou ainda que pequenos detritos de poeira fiquem acumulados na área, o que pode causar falhas.

Por isso, o ideal é manter limpo o celular - principalmente a área próxima ao topo, em que fica localizado o sensor. Vale lembrar que, para a limpeza de smartphones, é preciso tomar alguns cuidados para não danificar os aparelhos.

3 de 7 Mantenha a área próxima ao sensor de proximidade limpa para evitar áudio de Whatsapp que não funciona — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Mantenha a área próxima ao sensor de proximidade limpa para evitar áudio de Whatsapp que não funciona — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

3. Calibrar o sensor via aplicativo

Os aplicativos de calibragem podem ser úteis para identificar possíveis falhas e erros no sensor de proximidade do celular. Apps como o Proximity Sensor Reset/Fix ou Sensor Test, disponíveis para telefones Android, podem ajudar. Por meio das ferramentas, é possível fazer a calibragem do recurso nos casos em que existam problemas causados por bugs, ou mesmo falhas do próprio sensor.

4. Reiniciar o celular

Apesar de parecer uma dica simples, reiniciar o celular pode corrigir erros no sensor de proximidade do dispositivo. Isso porque, ao desligar e ligar novamente o smartphone, possíveis bugs que estejam rodando no software podem ser consertados.

Para fazer isso, no Android, pressione e segure o botão de desligar para forçar o reinício do dispositivo. No iPhone (iOS), toque sobre o botão de ligar ao mesmo tempo em que pressiona o volume para baixo ou para cima. Feito isso, deslize, da esquerda para a direita, o botão que irá aparecer na tela.

4 de 7 Reinicie o dispositivo para tentar consertar o erro "Não consigo ouvir os áudios do meu WhatsApp" — Foto: Luciana Maline/TechTudo Reinicie o dispositivo para tentar consertar o erro "Não consigo ouvir os áudios do meu WhatsApp" — Foto: Luciana Maline/TechTudo

5. Atualizar o sistema operacional do celular

Outra dica de ouro para resolver áudio ruim do WhatsApp, é manter o software do dispositivo sempre atualizado. Diversos erros são consertados por meio dos updates oferecidos pelas companhias, o que mantém o celular seguro, livre de falhas e em funcionamento apropriado.

Sendo assim, para atualizar o celular Android, acesse as configurações do aparelho e aperte sobre a aba "Sistemas". Em seguida, toque sobre "Avançado" e, na sequência, em "Atualizações do sistema". Por lá, é possível checar se existem updates disponíveis para o dispositivo. Caso não esteja com o software mais recente, basta aceitar o download da nova versão e instalá-la no celular.

5 de 7 Veja se há updates disponíveis e mantenha o seu Android sempre atualizado para evitar bugs no celular — Foto: Reprodução/Clara Fabro Veja se há updates disponíveis e mantenha o seu Android sempre atualizado para evitar bugs no celular — Foto: Reprodução/Clara Fabro

Em celulares iPhone (iOS), o procedimento é similar: acesse os ajustes do dispositivo, toque sobre "Geral" e, depois, em "Atualização de Software". Na próxima tela, será permitido checar se existem updates disponíveis e, então, atualizar o smartphone.

6 de 7 Mantenha o iOS atualizado para evitar possíveis falhas no sensor de proximidade do dispositivo — Foto: Reprodução/Marcela Franco Mantenha o iOS atualizado para evitar possíveis falhas no sensor de proximidade do dispositivo — Foto: Reprodução/Marcela Franco

6. Abrir e fechar o app

Outra dica para contornar o erro de não conseguir escutar áudio no Whatsappé abrir e fechar o aplicativo. Isso porque, em alguns casos, é possível que o problema esteja no próprio mensageiro, que compreende equivocadamente a posição do smartphone. Dessa forma, fechá-lo e abri-lo novamente pode ser o suficiente para fazer o alto-falante voltar a funcionar.

No entanto, se o problema persistir, existem outras alternativas que podem ser consideradas. A limpeza de memória cache do app ou ainda desinstalar o WhatsApp do dispositivo e instalá-lo novamente, por exemplo, são opções que podem consertar a falha.

7 de 7 Desinstale o WhatsApp do celular e instale novamente o app para tentar corrigir o problema no alto-falante — Foto: Reprodução/Barbara Mannara Desinstale o WhatsApp do celular e instale novamente o app para tentar corrigir o problema no alto-falante — Foto: Reprodução/Barbara Mannara

Com informações de Business Insider, MakeUseOf, GuidingTech e WhatsApp

Veja também: O que você precisa sobre a 'visualização única' do WhatsApp